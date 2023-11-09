福岡機場到博多最快5分鐘！3大出市區方法 巴士直達別府由布院

撰文：何以諾
出版：更新：

福岡機場交通一文睇清！福岡是九州最大城市，當地景點集中、氣候較大阪，東京等本州的大城市溫和，吸引不少遊客到訪。福岡更因當地機場距離市中心只有約5公里，而被網民譽為「最便捷日本旅遊城市」。從機場乘搭地鐵前往福岡市中心最快只需約8分鐘。也可以選乘搭高速巴士前往佐賀、大分等香港沒有航班直航的鄰近縣市之市區，方便直接。

福岡機場（圖片來源：FB@福岡空港）

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅抵住靚酒店推介，有福岡酒店推介名古屋酒店推介大阪酒店推介大阪梅田酒店推介京都酒店推介神戶酒店推介東京高評分酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

福岡市中心（圖片來源：FB@福岡空港）

福岡機場交通【1】福岡市地下鐵

福岡市地下鐵空港線（圖片來源：Wikimedia@MK Products）

福岡市地下鐵營辦的空港線有列車由機場直達福岡市中心！空港線由福岡機場連接姪濱，途經博多、天神、赤坂等景點與酒店雲集的區域，全程需約25分鐘。而由福岡機場站至「福岡心臟地帶」的博多站、天神站，分別只需5及11分鐘，大家平均只需8分鐘，便可以由機場直達市中心。

福岡市中心（圖片來源：福岡縣旅遊官網）

空港線的車費亦不算太高，由福岡機場站至博多站、天神站，只需約260日圓（約港幣$13），而坐畢全程至姪濱站亦只需340日圓（約港幣$18）。

從福岡市中心轉乘巴士，可到達打卡勝地——夫婦岩（圖片來源：IG@arielyuka1011）

機場接駁車去搭地鐵

不過要留意，福岡機場站位於國內線客運大樓的地底。從外國搭飛機入境的旅客，要從國外線客運大樓乘搭「國內線・國際線接駁巴士」到國內線客運大樓轉搭鐵路。接駁巴士不收費，車程約15分鐘。

福岡機場國際線客運大樓（圖片來源：FB@福岡空港）

福岡機場交通【2】市內巴士

不想拖著行李在地面與地底來回穿梭、想直達酒店、景點的朋友，可以考慮乘搭西鐵巴士等營辦商的市內巴士路線進入福岡市區。

西鐵巴士（圖片來源：Wikimedia@JKT-c.）

國際線、國內線客運大樓有多條巴士路線前往福岡市區的商場、景點、交通樞紐，當中包括博多站、Mitsui Shopping Park LaLaport福岡、AEON夢樂城、東平尾公園等。由機場前往博多站，需時約25分鐘，車費為270日圓（約港幣$14）。

福岡市中心（圖片來源：福岡縣旅遊官網）

福岡機場交通【3】高速巴士

國際線、國內線客運大樓亦有多條直達佐賀、大分等香港沒有航班直航之鄰近縣市的高速巴士路線。高速巴士路線由西鐵巴士、日清觀光等營辦商營運，能直達佐賀、大分市區，方便大家前往佐賀城跡、日田溫泉、湯布院溫泉、別府溫泉等景點。

日清觀光設有由福岡機場直達別府溫泉鄉的路線（圖片來源：福岡縣旅遊官網）

前往佐賀市區的高速巴士收費低至1,300日圓（約港幣$67）起；前往大分市區的高速巴士收費則低至1,980日圓（約港幣$102）起。要注意！部份路線只會停靠國際線客運大樓或國內線客運大樓的其中一方，大家可以乘搭「國內線・國際線接駁巴士」前往相應的客運大樓登車。

湯布院溫泉（圖片來源：大分縣觀光資訊官方網站）
福岡酒店14間推介｜1分鐘到博多站+天神／人均$105起／親子多人房福岡旅遊｜福岡地鐵增信用卡搭車優惠　7月7起$35全日搭直接入閘Booking.com優惠碼2023｜11月最新全球酒店85折／信用卡優惠Klook優惠碼2023｜11月最新折扣碼／信用卡優惠／新用戶95折Agoda優惠碼2023｜10月限時7折+信用卡折扣碼｜賞紅葉聖誕必搶Trip.com優惠碼2023｜11月無門檻95折 任何酒店+金額適用｜附教學
日本
日本旅遊
日本
九州
九州
福岡
旅遊熱
行程攻略
交通
旅遊Jetso