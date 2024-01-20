深圳羅湖新商場｜兆鑫匯金廣場開幕優惠一大堆　近國貿老街地鐵站

剛剛深圳又有一個新MALL落地羅湖。兆鑫匯金廣場是打造夜經濟和特色餐飲為主的潮流商圈，共6層空間，於1月18日盛大開業！



和其他商圈不同的是，兆鑫匯金廣場開業，聯動了數十個商家一起推出超抵優惠，High翻2024開年！到羅湖玩的朋友們有福啦，晚上Happy Hour和聚餐娛樂又多了一個新去處。

兆鑫匯金廣場一開業，就送三重驚喜好禮，誠意滿滿。這次的福利都超划算，應有盡有！👇👇👇

商圈集中了酒吧、大牌茶飲、娛樂運動、特色餐飲等，已經有一大批店開進兆鑫匯金廣場，趕緊來搶第一波福利！

第一站：茶飲咖啡

一眾網紅咖啡茶飲紛紛進駐，唔駛十蚊就能喝到！不是外賣點不起，而是匯金廣場的優惠更有性價比！👇👇👇

奈雪的茶：9元喝奈雪，即日至1月21日

瑞幸咖啡：9.9元冰咖啡，每週可享一次

Tims咖啡：9.9元經典鮮萃系列4選1，長期有效

世家堂涼茶：進群領布丁一份，長期有效



第二站：特色餐飲

韓國菜、泰國菜、本土地道小菜，這裏統統都有，吃一週都不重覆的幸福，誰懂啊~👇👇👇

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大牛潮汕牛肉火鍋：69元抵100元代金券

秋冬季節，當然是上爐開煲、大口吃肉最爽啦！首選就是「快捷、好味、新鮮」的潮汕牛肉火鍋，在6.9折的加持下，人均不過百也能吃到星級牛肉品質！

潤園四季：單品椰子雞7.9折

椰子雞界「天花板」，「潤園四季」開了14年，火了14年，作為深圳人公認的top①椰子雞，在這也能吃到啦！趕緊拉上親朋好友，7.9折來吃雞！

師烤豆花烤魚：9.9元購500元代金券（50元*10張）

「師烤」靠着一鍋重慶豆花烤魚圈粉無數，架不住擁躉的反覆催促，終於在兆鑫匯金廣場開新店啦！它家白飯任裝，自制飲料任喝，這還不衝説不過去呀！

香港生龍茶餐廳：59元抵100元代金券

這家在香港靠着清湯腩和咖喱名盛已久的茶餐廳，從裝潢到餐具，氛圍到食物，真的有種身處TVB劇集裏的感覺！

+ 3

創始人伍先生首創的這道清湯腩，牛肉獨有的清香，撲鼻而來。咖喱也是精選純正的巴基斯坦古法紅咖喱，更加香醇濃郁，還有很多港式茶餐廳必點的小吃、茶點、甜品，5.9折暢快開吃！

還有這些食肆都有優惠👇👇👇

湖南老飯鋪：50抵100元代金券

泰之味泰國菜：158抵200元代金券

壹只滷鵝：69抵100元代金券

本家鰻爐：19.9抵50元代金券



第三站：休閒娛樂

M·XWHISKYBAR：雞尾酒第二杯半價，四人同行，一人免單

兆鑫匯金廣場的亮點之一就是彙集了不少優秀的調酒吧，悠閒舒適的環境來上一杯精美調酒，開啓美好的夜生活~

交通指南，出發搶福利

路線A：深圳地鐵老街站C出口

老街站C出口出來左轉→路口左轉上天橋→下天橋後向右後方走→路口左拐就是兆鑫匯金廣場。

老街站C出口出來左轉→路口左轉上天橋→下天橋後向右後方走→路口左拐就是兆鑫匯金廣場。

路線B：深圳地鐵國貿站C出口

國貿站C出口出來後在國貿門口右轉→紅綠燈過馬路→右轉進入南華街→沿着安華大廈第二個路口右轉→直走即是兆鑫匯金廣場。

國貿站C出口出來後在國貿門口右轉→紅綠燈過馬路→右轉進入南華街→沿着安華大廈第二個路口右轉→直走即是兆鑫匯金廣場。

兆鑫匯金廣場

地址：深圳市羅湖區深南大道3085號（國貿地鐵站C出口步行500米）



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