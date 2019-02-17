【名家】劉百川：少林正宗 江南第一腳

在近代中國武術界，不少內外家拳派都相繼打響名堂。倒是被號為「天下武宗」的少林寺，卻似乎略顯失色。其實，以正宗少林拳行世的名家，依然大人在。今天要介紹的劉百川，便為其中之一。當時他的腿法備受稱頌，有「江南第一腳」的美譽。而自然門宗師萬籟聲，亦曾是他的門下弟子。

劉百川（1870—1964），出生於安徽六安縣十里溝。由於自幼家景清貧，他讀了三年私塾後便輟學，以替人放牛為生。後經族兄引薦，他拜入了當地的兩位鏢師門下，學習各式武藝，並在19歲那年高中武舉。

光緒十六年（1890年），21歲的劉百川在走鏢其間，遇到本名楊澄雲的少林寺僧人志善。劉百川見對方身手不凡，便當即拜他為師，學習「小羅漢」及「羅漢神打」等少林技法。其中，劉百川尤為擅長一套名曰「子午鴛鴦連環腿」的腿法。正是憑藉精湛的踢技，劉百川開始在武術界嶄露頭角。

1910年10月，名氣日盛的劉百川去到了河北保定軍校，擔任國術教官，並在翌年進入上海精武會。據聞在此其間，他還曾經走訪香港，成為孫中山的貼身保鑣。事實上，劉百川的確與不少國民政府要員關係密切。例如他曾經在1923年，協助成立漢口市的國民黨支部。爾後又出席了國民黨的全國代表大會，足見他的政治地位。

當然，劉百川的武術能力，並不沒有因為參與政治，而被人所遺忘。1928年，劉百川受聘於南京中央國術館，任名譽教務委員會主任。同年，南京舉辦了第一屆全國國術考試。自然門的萬籟聲率領了河北武術隊參賽，並取得了優異成績。據聞其時年少的萬籟聲，因事想與劉百川公開比武。結果被他的老師、自然門第二代宗師杜心五勸阻，民間甚至傳言杜心五曾經為此，與劉百川數次交手。無論這事孰真孰假，可以肯定的是，自然門一脈最終都能跟劉百川和氣收場。萬籟聲更在杜心五的首肯下，拜入了劉百川門下。故此在現存的萬籟聲武術體系內，除了有自然門的功法，還有「羅漢拳」、「童子功」等少林武藝。

自然門第三代宗師萬籟聲，他除了懂得杜心五所傳的技法外，亦從劉百川身上學習過各種少林武藝，而他本人的半生歷程，亦跟劉百川相互交織，頗具傳奇色彩。圖片擷取自http://bit.ly/2X7JfWw

1929年，在「劍聖」李景林等人的籌劃底下，杭州舉辦了中國歷史上的第一次全國擂台賽——浙江國術遊藝大會。劉百川與楊澄甫、吳鑑泉、杜心五等37位名家，並列為賽事的檢察委員。其間劉百川曾獲邀上台表演「羅漢神打」、「子午鴛鴦連環腿」等多套技法，成為一時佳話。賽事結束後，會方在當地興建了一所「浙江省國術館」，劉百川順利成章擔任了該館教師。與此同時，他亦在其徒主理的湖南國術訓練所充當顧問。

1937年，抗日戰爭全面爆發，浙江省國術館被逼關閉。此後因為政治原因，劉百川逐步淡出武術界，並在杭州平海街開設了一間醫館。雖然如此，晚年的劉百川並沒有停止授武；他在當地招收了好一批學生，繼續傳承少林武藝，其中比較著名者，有民國年間的全國摔角亞軍陳枝青、精通內家功法的醫師金文炎等。按他的弟子形容，劉百川的踢技造詣極高，不僅速度快、力量大，而還在不同的距離都能應用自如。因為認識他的武術界人士，便給了他一個稱號，曰「江南第一腳」。

劉百川的最後一次公開活動在1960年，當時他與武術家黃元秀、少林拳家海燈等人，於杭州講正表演，並合照留念。四年後，劉百川安詳離世，享年94歲。現時有關他的事蹟，除了可以見諸於各種記念文章外，還能在萬籟聲撰寫的武術論文中，窺探一二。

劉百川（前排中間）生前的最後一次公開活動，前排另外兩人分別為武術家黃元秀、少林名家海燈。圖片擷取自http://bit.ly/2Xadagv

主要參考資料：

山中札記 ：江南第一腿——劉百川