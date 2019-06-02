【漫畫】薙刀社青春日記　從平凡人角度出發的熱血漫畫

【武備志】曾經介紹過不少熱血漫畫，當中不少都會上演「弱者奮鬥」的劇情，卻甚少會真正從「弱者」角度出發，或多或少都會給予主角一些「超能力」，如《第一神拳》一步的「怪力」、《黑鐵》的「動態視力」、《史上最強弟子兼一》的「不死耐力」、《鐵風》的「天材」。

但今天要介紹的薙刀校園漫畫，卻不單沒有任何「超能力」、「主角光環」、「爆seed進化」劇情，更細膩地從「平凡人角度」出發，娓娓道出「弱者心聲」，帶出另類寫實「熱血」感覺。

它就是令小編頗有「驚喜」的《薙刀社青春日記》（あさひなぐ）。

▍故事內容簡介：

圖片擷取自︰http://bit.ly/2QEJ81W

故事主人公東島旭初中時一直為美術社社員，是一名性格冒失，與運動毫無關係的女生。東島升讀二坂高中後，希望作出新嘗試，挑戰加入運動社團。機緣巧合下，她跟另外兩名一年級生紺野櫻及八十村將子被騙到薙刀社作體驗。

體驗期間因為前輩一句：「薙刀在高中社團活動界、可是美國夢！與運動無緣的人，也能在某個時刻突然名聲響徹全國！」令東島決定加入薙刀社，從此她的一生便跟薙刀結下不解之緣。

雖然故事內容以女子薙刀社為主，但內容非常認真，絕不含賣弄色相元素，動作內容寫實之餘，更帶出另類從「平凡人角度」出發的熱血風格。

【以下內容包含少量劇透】

▍跟其他校園熱血漫不同之處：娓娓道出「弱者心聲」

漫畫作者小崎亞衣最初是應編採部「校園社團」題材的要求，才選擇了大學好友所鑽研的「薙刀」作為漫畫題材。由於作者在連載前沒有任何薙刀相關經驗，於是在連載開始前花了一年時間親身學習薙刀作取材，所以說漫畫中間接包含著作者的親身經歷也不為過。

阪二高中薙刀社成員。（圖片擷取自︰http://bit.ly/2wyP42Y）

這部漫畫沒有給主角任何超能力，並對角色們的「奮鬥心聲」作出了細膩的描寫。雖然有些讀者會認為故事情節緩慢，甚至覺得內容「婆婆媽媽」，但筆者卻認為這正正是它異於其他漫畫的地方。

例如在夏季地獄集訓的章節中，正當其他成員被安排進行不同薙刀練習時，東島卻只被指派去打掃寺院正殿、從山下的水井打水上山。面對如此的處境，東島理所當然地感到不甘心：

雖然我知道，我比她們進步得慢，可是沒想到，沒想到，我連拿起薙刀的資格都沒有...... 我就和她們不一樣吧？也許，我根本就不可能會變強。

正因為沒有才能，所以就換來「小覷」、「輕忽」的對待嗎？筆者大學時曾前往韓國進行集訓，經過第一天早上的體能訓練後，翌日早上熱身後韓國隊教練便已經叫我們去健身房自主練習，第三天甚至連熱身也不給我們參與，直接說：「Hong Kong! Weighting! Weighting!」那時筆者的感覺跟主角一樣，心中充滿不忿和不甘，既怨恨自己遭到這樣的對待，更重要的是對自己的無能感到悔恨。

（圖片擷取自︰スピリッツオイカワです。Twitter）

經過種種事情後，東島在心態上出現微妙的轉變：

我比其他人身體瘦小，缺乏力量，這件事並不是今天才知道的。從一開始我就明白，可還是努力訓練到現在。我現在也不知道，到底會不會變強。但是，只有一個是實實在在的東西，那就是現在這個瞬間我踏出的每一步，都是屬於我自己的。

雖然感覺上有點「老生常談」，但相比起其他漫畫選擇以「能力大爆發」（俗稱「爆seed」）帶過，筆者卻認為《薙》忠實地帶出「只能踏實向前」，才更符合現實中的情況。

另外，又如在描寫「新人賽」，一年級三人組（東島、紺野櫻、八十村將子）面對強隊採用了「守和」戰術時，有旁觀者認為打法「不正確」：

北川：二阪的做法。前兩個人應該是看出自己沒有贏面，所以故意打成平局。 田所：算了算了沒有必要責備她們。沒什麼大不了的又沒有殺人。 北川：可是...可是，又沒有更高級別的賽事，所以更應該堂堂正正地比賽... 田所：北川。那個是，成年人的想法。對於高中生來說這樣的道理並不適用。 北川：但是我從長遠的眼光來看那樣實在是..... 田所：太蠢了。寄託於未來可不行哦。那些孩子們只有「現在」。很難組隊參加團體賽的學校有很多。中途放棄的人也有很多。對於那些孩子來說，一次一次的戰鬥，是最初也是最後的大賽了。背負沉重的負擔也好，抑制住自己的勝欲也好，所有的一切，是有意義的，因為是認真的，所以無論如何都想贏。

通常熱血漫劇情都只會洋洋灑灑地強調主角們的熱情，像這種抽離式的側面描述「弱者心聲」並不常見。

▍細膩的角色性格描寫

跟其他優秀的漫畫一樣，《薙》不只對主角的故事作出了細緻的舖排，更會藉著帶出其他角色各自的故事來襯託，進一步地加深情節推展。

筆者覺得《薙》在這一方面給讀者一種細膩、窩心的感覺。

（點擊圖片觀看漫畫剪影）

例如八十村將子原本非常討厭「守和」的戰法，認為與其花費時間練習「手段」，倒不如想辦法令自己變強去擊敗對手。但這其實跟八十村的過去有關。她原本是劍道出身，在初中劍道大會時，團體賽面對的對手與個人賽對手是同一人。她在團體賽時不經意想為個人賽試探對手底細而沒有用盡全力，不料因此斷送了同伴們奪標的希望。雖然八十村最後在個人賽成功奪標，但她十分自責，自此脫離劍道界，甚至不再全心全意投入至任何事物上。

但自從認識到二阪薙刀隊的同伴，跟她們一同經歷種種難忘的事，八十村的心態漸漸出現改變，重新敞開心扉。在上文的「新人賽」中，更願意為同伴而奮力「守和」，只因她們相信：

我，始終相信。 堅持一下，防具應該還能再穿一陣。

又如當東島目睹到「偶像」宮路真春陷入苦戰時，作者又作出以下獨白描寫：

喉嚨好乾、無法喘息 拜託了、快點結束吧 實在是無法忍受、我、閉上了眼睛 我、不想看到那一刻——

當真春落敗後，東島馬上逃離會場，卻被壽慶師傅攔住了，並說出了武道的「孤獨」和為何要面對失敗：

壽慶：宮路輸了。不過這件事與你無關。 東島：明明...就有關係！ 壽慶：沒有。回去。 東島：我...現在不想...呆在那個地方。我不想看見、那個場面...！ 壽慶：無論是勝利還是失敗、人都得自己承受。這就是所謂的武道。快點回去。

當所有賽事完結後，二阪一隊人卻瀰漫著這樣的氣氛：

回家路上，我們一直在說說笑笑。因為感覺好像只要話題一停，我們就不得不說「那件事」一樣。

對於看慣熱血漫畫的筆者而言，《薙》的熱血風格十分新奇，少了那種熱血的衝動，卻多了一種娓娓道來的揪心感覺。不得不佩服作者能夠從這些細節刻劃出角色們獨有的細膩情感。

假如大家對薙刀運動感興趣，又或者想體驗另類熱血風格，不妨參看一下由小崎亞衣創作的《薙刀社青春日記》。

漫畫基本資料：

《薙刀社青春日記》是小崎亞衣作畫的日本校園漫畫作品，於2011年在小學館發行的漫畫雜誌《Big Comic Spirits》連載。日文單行本（暫28卷）由日小學館出版，中譯本（4卷）由台灣東立出版社代理。漫畫在2017年被真人電影化，由乃木坂46成員出演。