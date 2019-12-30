【2019總結】武備志編輯精選：近十年香港武術熱話回顧

2019年快將完結，與其回顧今年的武術新聞，不如趁著一個十年完結，回顧2010-2019年十年間的香港武術熱話新聞。是次評選名單，小編以對香港武術圈以至大眾帶來極大話題，或對香港武術發展有深遠影響的武術新聞為入選原則。 十大入選新聞排名不分先後：

1.紀錄片《功夫傳奇》播放

由資深傳媒人兼武者倪秉郎監制(首三輯)、香港電台製作紀錄片《功夫傳奇》2010年於香港首播，直至2019年一共播放了四輯系列，除了介紹中國武術外，亦涉及日、韓和其他東南亞武術。

《功夫傳奇》第一集宣傳海報。(Yesasia) 這套武術紀錄片介紹過的武術包括：武當、少林、詠春、洪拳、太極、形意、蒙古武術、八極、南北螳螂、白鶴、泰拳、桑博、合氣道、印度武術、跆拳、日本劍術、席拉、魔杖、鬥獅拳、克拉術等等。 這套港台製作武術紀錄片自播出以來備受好評，節目以尋根溯本形式，由主持走訪不同武術門派及關鍵人物，發掘有關武術歷史文化和武學特點。除了向觀眾展現中華武術文化內涵外，亦透過武術認識歐亞其他國家文化歷史。 這個新聞會入選，是因為它至今仍然是香港武術圈重要參考記錄，各集主持如喬靖夫、李嘉、陳志忠、何慈茵、伍允龍、歐錦棠等，除了部分成為香港武術圈KOL外、部分更晉身打星之列。節目也啟發普羅大眾學習相關武術，或將當中不見於香港的武術引入香港。

伸延閱讀

【兵器】港人開班辦研修會 盼推琉球古武道

【武打星蹤】李嘉：門派套路限制武術發展

2.港產電影掀詠春、MMA熱

2008年上映，由甄子丹主演的《葉問》電影系列，至今年上映《葉問4：終極篇》，十年來四集作品，除了奠定了甄子丹在動作電影的一級影星地位外，也掀起了全球詠春熱。香港動作片打造的武術英雄，也繼霍元甲、黃飛鴻後，多了一位詠春宗師，他便是南下香港傳授詠春的葉問。

甄子丹主演電影《葉問》劇照。

除了《葉問》詠春外，2013年由林超賢執導，由張家輝、彭于晏主演的《激戰》，也憑熱血故事和迫真動作設計，讓這部以打MMA綜合格鬥為主題的電影，掀起全港MMA熱。張家輝在電影中一身鋼條型肌肉身材，更是風靡萬千影迷，男士紛紛戲言要追求這身材為目標。

電影《激戰》宣傳海報。

3.劉家良病逝

洪拳宗師、著名動作演員、武術指導兼導演劉家良(1937-2013)於2013年6月25日因血癌於沙田仁安醫院病逝。



洪拳宗師劉家良。( 網上圖片) 劉家良出身武術世家，父親劉湛為黃飛鴻之徒孫，粵語電影年代著名武師、演員和武術指導。劉家良子承父業，九歲隨父親學武，並於1950年代加入電影圈，由臨時演員、龍虎武師做起，六、七十年代晉身香港一線武術指導和動作片導演。劉家良與唐佳二人是六七十年代武打片熱潮時代，邵氏電影重要武指，亦是繼張徹和胡金銓後，與楚原齊名邵氏動作片導演。 他對香港武術最大貢獻，是透過電影推廣中國武術，尤其嶺南洪拳，並為香港動作電影注入強烈華南文化色彩。早在張徹與劉家良合作年代，已初見這種華南文化探討的端倪。1972年以來，張的影片開始探討南少林的武術及傳統，以及少林子弟抗清故事。

而正如影評學者高思雅指出，華南武術傳統通過劉家良的口「說出來」，這個師徒傳統起自十八世紀中葉福建九蓮山少林寺：至善禪師、洪熙官、陸阿采、黃麒英、黃飛鴻、林世榮、劉湛而至兒子劉家良。而劉有不少作品，亦圍繞對南少林的歷史建構和華南文化的闡揚。劉家良不僅把這個傳統說出來，還加以再「閱讀」和再界定，劉在這方面的權威性無容置疑。

在電影風格方面，劉家良動作設計以寫實而著名。他最後一部參與的電影是2005年徐克導演的《七劍》，他在片中擔任武術指導及演員，並憑此片與另外兩武指董瑋和熊欣欣一同獲第42屆台灣金馬獎最佳動作設計。2010年，他獲第29屆香港電影金像獎終身成就獎。



伸延閱讀

劉家良：從電影重建華南武學文化

4.香港首個職業MMA賽事：武林傳奇

「武林傳奇」（Legend Fighting Championship）是香港首個職業綜合格鬥賽事。在香港以泰拳為主的搏擊運動市場中，「武林傳奇」決定發展亞太區綜合格鬥為目標，於2010年1月在香港舉辦首個大會。

直到2013年停辦賽事為止，「武林傳奇」在香港、澳門及馬來西亞共舉辦了11個大會，並孕育了不少亞太區優秀的拳手。曾經在「武林傳奇」出賽的選手包括了前UFC中量級冠軍Robert Whittaker、現時在大受歡迎的中國UFC選手李景亮，以及中國「UFC第一人」張鐵泉等等。

除了國際選手外，「武林傳奇」亦致力發掘香港綜合格鬥運動員，而不少現任的香港綜合格鬥選手也是因為「武林傳奇」在香港的賽事而喜歡上綜合格鬥。

「武林傳奇」在2018年9月宣布回歸，舉辦「武林傳奇12」，並在2019年在澳門舉辦了「武林傳奇13」及「武林傳奇14」。



伸延閱讀

【Legend MMA】武林傳奇9月澳門美高梅舉行 現任UFC冠軍也曾參與

5.曹星如熱

本港首位職業西洋拳拳手曹星如，於2012年打得世界拳擊理事會(WBC)亞洲洲際金腰帶，職業生涯22連勝不敗記錄，獲傳媒冠以「神奇小子」外號。2016年，曹星如亦成為第一位香港拳手登上世界拳擊組織(WBO)超蠅量級(115磅)拳手第一位。

香港著名拳擊手曹星如。(資料圖片)

曹星如為香港在拳擊界打開亮麗成績，身價暴升，也令香港全城掀起曹星如熱。他的新聞不只見於體育版，更成為港聞、娛樂、副刊甚至財經新聞消息。媒體無不爭相報導他的第一手消息，其中他對前川龍斗一役，有一間本地雜誌記者在FB直播賽事出街，結果卻遭侵權指責，而成為熱話。

在2018年11月30日 Ultimare Extreme Fight賽後，曹星如宣布退出職業拳擊比賽，轉而開展業餘比賽生涯，目標正是2020的東京奧運，期望能為香港爭奪下首面拳擊獎牌。不過，曹星如在奧運路上實非一片坦途。首先要入選奧運已屬不易，加上職業拳手亦曾經折戟奧運場。他的兄長曹星揚曾四奪香港拳擊總會冠軍，仍未有機會代表香港出戰奧運，究竟星如能否一圓兄長的奧運夢？



曹星如曾錄得22連勝不敗記錄。( 資料圖片)

6.Epic MMA Club倒閉

2017年8月1日，走高檔路線，並以教授武術為主的新型健身中心Epic MMA Club突然宣布停止營運。

Epic MMA Club成立於2012年，客戶以高收入群體為主，至2017已擁有五間分店及接近800名會員。可是由於缺乏資金，又未能合適的投資者加入，Epic MMA Club無奈決定清盤。

作為一所新型的健身中心，Epic MMA Club的課程相當多元。除了MMA外，亦有專門的巴西柔術、泰拳及拳擊訓練班，另外還設有空中瑜珈、混合健身（Crossfit）等新興運動的課程。

經過數年發展，Epic MMA Club在多個項目上都表現傑出，亦有派選手參與多個本地的搏擊比賽：如早前的Copa de HK巴西柔術及IMPI World Series比賽。現正在洛杉機受訓的UFC拳手Alberto Mina，便曾是Epic MMA Club的教練及選手。曾三次代表香港出戰亞洲混合健身錦標賽（Asia Crossfit Championships）、並在去年於自己年齡組別內奪得首名的Leigh Coates，亦是Epic MMA Club的會員之一。2014年時，中心更邀請到菲律賓拳王柏奎奧舉來港進行短期訓練。耀眼成績加上對本地搏擊運動的投入，讓Epic MMA Club在業內享負盛名。

可惜的是，風光形象始終解決不了長期以來的財政問題。Epic MMA Club的營運總監Joey Lee表示，他們自開業之初便一直面對嚴重財困。中心五年來的運作，都是由共同創辦人Kevin Fialko所支持，但他最後亦決定退出。經過幾個月時間的嘗試，Epic MMA Club始終未能找到合適投資者，無奈下決定清盤。

香港寸金尺土，土地問題緊張。不少武館、拳館礙於昂貴租金而艱苦經營，教學空間有限。Epic MMA Club營運在這昂貴租金大環境下卻走偏鋒，以最大空間規模和最高檔路線來變相經營武館，但最終不敵市場淘汰。

Alberto Mina將自己的Facebook cover photo轉成在Epic MMA Club訓練時的合照，圖片擷取自：http://bit.ly/2uUbcTV

7. 李小龍文化保育？

由康樂及文化事務署主辦、李小龍基金會與香港文化博物館聯合籌劃，於香港文化博物館二樓專題覽的「武 ‧ 藝 ‧ 人生 ─ 李小龍」展覽於2013年7月20日開展，展期至2020年7月20日。

這則新聞會入選十大新聞，是想談談香港官方對李小龍文化保育的無所適從。一方面，設立這個為期約八年的特展，讓觀眾從人生、電影、功夫、文化現象等多方面了解李小龍的成就和貢獻。早前香港郵政局又推出李小龍紀念郵票，以紀念這位影響全球武術文化的動作巨星。

但另一方面，2019年9月卻傳出，位於九龍塘的李小龍故居「棲鶴小築」會遭清拆的消息。李小龍會無奈宣布，向政府及業主爭取保留李小龍故居十多年，最後落得清拆下場，無法守住這個香港人的實物集體回憶。

究竟香港官方機構是在消費李小龍這集體記憶？還是以另一個標準來為李小龍文化作保育？

李小龍及其於九龍塘故居。( 資料圖片)

伸延閱讀

【新聞】李小龍八十冥壽推紀念郵票

8.金庸逝世

知名武俠小說作家、香港《明報》創辦人查良鏞(筆名金庸)於2018年10月30日於香港養和醫院逝世，享年94歲。查良鏞(1924-2018)雖然不懂武術，但在他筆下多套武俠小說膾炙人口，更影響武俠小說及電影創作，亦讓不少人透過他的作品認識中國武術(雖然當中不少虛構)，是一代人集體回憶。

著名武俠小說作家查良鏞。(資料圖片) 金庸自從1950年起開始連載武術小說，自1955年的《書劍恩仇錄》至1972年的《鹿鼎記》一共著有十五本小說，金庸以十四本書的首字對成「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。金庸小說武學，有別於舊派武俠小說，武功招式除了來自傳統江湖流派外，亦從中國其他的文化如詩詞音律、傳統國學中引入與武學關係。使金庸武學在文字閱讀時，繪形繪聲，看得津津有味。 而他對各派武術的構思亦影響了不少後來作品，例如「降龍十八掌」、「蛤蟆功」等著名武功亦散見於其他電視劇及電影，可謂香港人的共同回憶。

9.第一屆香港武術及搏擊運動博覽

由【香港01】和【武備志】合辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽(下文簡稱「武博」)，於2019年5月3日至5月5日，假九龍港香港國際貿易及展覽中心匯星舉行。

第一屆武博是香港第一個以武術和博擊運動為主題的多元化體驗型博覽會，當中包括讓人更了解武術電影的光影武林隧道、親身體驗武術樂趣的武館街遊戲，及超過100個不同武術體驗班！並邀請日本MMA名將櫻庭和志和所英男來港開授「綜合格鬥大師班」。



第一屆武博大使何慈茵、羅浩銘、吳景聰、郭海寧。

武博作為香港武術界盛會，公開讓普羅大眾參與，邀請多個不同武術團體開班推廣武術，也令香港武術界的各位聚首一堂。雖然【武備志】講「武博」好尷尬，賣花讚花香，而且「武博」確實有很多可以做得更好的地方。但相信讀者也會贊同這是香港難得一見的武術盛會，係唔係先？

下一屆再見！



10.全港掀自衛術熱

2019年6月9 日，香港爆發影響全城的反修例大規模示威，反修例運動帷幔掀開。7月21日，元朗黑夜，無辜市民在元朗遭到白衣人無差別攻擊，求助無援。在對社會缺乏安全感下，很多人相信能保護自己只有自己，令到很多人留意和熱衷學習自衛術。

運動至今半年，社會氣氛仍然緊張，天天都有關於這場社會運動新聞。面對威脅，佑民保命之法固然值得考慮，但也不宜藥石亂投。因為上述社會氛圍，香港坊間出現很多不同自衛術課程，有收費或免費，港人應如何看待這些課程？

正如我們曾撰文指出「市民對街頭自衛技巧的需求大增，這其實對現代社會而言，是極為悲哀的事。我們亦同時留意到，因為這個時勢，有很多相關的自衛術文章、影片都會突然湧現，而當中的一些資訊令我們感到擔憂。」因此，我們亦撰文呼籲大家慎擇相關課程，並且以逃跑保命為優先選擇。

對於這個社會氛圍，我們之前已給予以下建議：



1.請保護自己與家人

2. 【自衛術】有些技術需小心 體能極為重要確是真理



