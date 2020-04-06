【鐵拳】新角Fahkumram動作大有來頭　更是第一位純正泰拳角色?

《鐵拳》新角Fahkumram 為遊戲中第一位「真真正正」的泰拳角色，而他的動作捕捉 (Motion capture)動用了兩大拳王，就像製作團隊所言，可謂十分奢侈。

《鐵拳》這位最新角色與一般泰拳手有很多不同的地方，例如他身材高大，而且肌肉量爆滿，與街霸中的Sagat也是高大壯漢型的角色，不像大多泰拳手都是精鋼瘦削型。除了口說泰文、心口有迦樓羅(Garuda)紋身，和穿了泰拳褲和手纏麻繩之外，感覺不到他太像一個泰拳手。

有說他的形象參考了《拳霸》的Tony Jaa及《搏擊之王(Kickboxer)》(尚-克勞德·范·達美那套)中的東波（Tong Po）(Michel Qissi 飾演)：

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他的悲情背景故事，就有解釋到為何參加比賽而且滿身傷痕：

從小學習泰拳時已經極有天份，12歲被雷劈中後奇蹟生還，更成長到兩米高又大又壯。身體能力加上技術，令他在18歲成就成了泰拳冠軍，更是國家英雄。後來結婚，育有一女。

好景不常，24歲被有權勢人士要脅打假拳，Fahkumram 不從，更一擊KO了對手。權勢人士派人襲擊Fahkumram，但該隊人馬不敵Fahkumram，有死有傷。結果Fahkumram 被補，妻女更被抓了當人質。

結果Fahkumram被迫需要參加不同的地下比賽。直到「鐵拳」大賽開幕，威迫他的人說只要贏出比賽，就能放他及妻女自由，因此Fahkumram就參加了「鐵拳」大賽。

新角動作捕捉

這種悲情故事雖然有點俗套，但格鬥遊戲嘛還想怎樣。說到Fahkumram 18歲就成了泰拳冠軍，為他作動作捕捉的其中一位拳手「吉成名高」也是年少成名。

本來製作團隊找了Suakim PK Saenchaimuaythaigym 幫忙作動作捕捉 。Suakim 是隆賓尼賽場(Lumpinee Stadium)多個量級的冠軍，在日本和泰國也有來回比賽。曾經和那須川天心比賽，但被天心在第三回合中TKO：

Suakim 包辦了Fahkumram的一些大威力的動作，突顯出Fahkumram強壯身體打出的力量感，但因為《鐵拳》是格鬥遊戲，所以需要一些更花巧華麗的動作。此時就Suakim致電吉成名高，邀請了他參加動作捕捉，名高就欣然答應了。例如這一腳以及飛膝（片段來源）：

https://www.youtube.com/watch?v=BiCRBcl1IFM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=BiCRBcl1IFM&feature=emb_logo

吉成名高是日本新一代的著名泰拳拳手，現時只有19歲，但已經是隆賓尼拳場、Rajadamnern拳場及IBF的三料泰拳拳王。因為泰拳手出場比賽通常會用拳館名，所以他比賽時的名字叫做「名高· Eiwasports gym」。對上一場比賽擊敗香港拳手馮子揚(Chi Jung Fang)，奪得Battle of Muay Thai 的Flyweight 冠軍。

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正如製作人所說，這個動作捕捉陣容十分「奢侈」。

為何第一位不是Bruce

有玩《鐵拳》的讀者或會疑問，為何Fahkumram被指是第一位用泰拳的角色。因為用類似泰拳技術的角色早已存在，例如早期就出現的Bruce也被人認為是使用泰拳的角色。

很泰的Bruce (https://twitter.com/00_unknown00/status/924184340938022912)

原因在於在早期的宣傳上，鐵拳的宣傳部門，認為泰拳(Muay Thai)在西方不夠廣為人知，所以用了Kickboxing來介紹Bruce。所以雖然Bruce完完全全是著上了泰拳裝束，製作人原田勝弘說也不能完全當成泰拳拳手。這次 Fahkumram 說著泰文，寫明是泰拳，大概就沒有爭議了。

順帶一提，美少女Josie用的是Eskrima的Kickboxing加泰拳，雖然打出來分別不大就是了。