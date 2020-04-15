【UFC】拳手Anthony Smith半夜被爆門入侵　為保妻女冒死反擊狂漢

MMA拳手Anthony Smith 半夜被陌生人闖家，因為他深信會俾槍傷，因此唯有在短時間來全力對入侵者造成傷害，以確保他的家人可以因此而脫身。他又說此人「並非正常人」，情緒不穩之餘，身為UFC選手的他亦難以控制，能瘋狂「硬食」一切攻擊繼續掙扎，甚為可怕。

「Anthony ，家裡有人」

該事件發生在4月5日凌晨4點左右，當時一名男子(後被警察部門確定為Luke Haberman，過去是一家高中的摔跤手，高三時戰績為32勝11負）通過車庫門走進UFC拳手Anthony Smith的家，據稱他幾分鐘前亦嘗試進入同一社區的另一所房子。以下他嘗試入侵另一房子的情況：

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Anthony Smith 對MMA Fighting講述事情經過時，仍猶有餘悸：

“我的妻子叫醒我說「Anthony ，家裡有人」，我嚇了一下。所以我坐起來，聽到一個男人的聲音，他在漆黑的房子大叫著。我從未聽那種尖叫聲。那時太黑了，很可怕。＂

“你一定要去了解發生什麼事。我必須去那裡。所以我轉過彎下樓，有一個陌生人站在離我15英尺遠(約4.5米)的電腦房中。他做了一些類似挑釁的動作，並在向我走來，而且大聲叫喊著。我即時行動起來。我決定把他打倒。那就是混亂的開始。”

這位31歲205磅量級MMA拳手，嘗試以拳和肘擊去制服入侵者，而入侵者最終落在了地上。此時，他的妻子跑去保護自己的三個女兒，以及剛好在家中的妻子媽媽。雖然已經報警求助，但Anthony Smith 仍是難以控制入侵者。

「我以為自己會被槍殺」

在最初的那一刻，Anthony Smith深信他將被槍殺或刺死：

“當我攻擊時，我很確定他有武器，我以為他會拿著槍或刀。沒有人凌晨四點，而不帶武器進來別人的家，是吧？我以為他是來傷害我的，所以我的計劃是 - 聽起來很病態 - 但我只是想盡快讓他受重傷 "

“因為我確信很快就會有槍聲響起，所以我需要盡我所能地對他造成傷害，以確保我當時認為即將來臨的死亡到來時...... 現在聽起來很愚蠢，但當時就是這種感覺......如果他用刀刺我或在混戰中向我的胸口開槍，我就需要盡我所能地傷害他，以確保我的家人可以因此而脫身，或者至少要把他趕走。”

值得慶幸的是，入侵者身上沒有武器，但Anthony Smith說，由混戰開始到警察最終趕到現場的六分鐘時間中，他仍然難以控制該入侵者。就算警察到場，仍需要多兩個人去按著入侵者，才可以為他戴上手銬。

「沒有正常的人能夠像那樣戰鬥」

及後Anthony Smith 也說到，這並非正常人類可以做到：

“我很震驚他把我的攻擊都硬接了。我在說實話，我不在乎別人怎麼說。 我真的是想打爆他的頭骨。 肘擊、拳打、像Quinton “Rampage” Jackson那種地板膝撞全都用上了。 我用盡力打出所有攻擊......我全力攻擊，直到我意識到他沒有武器，那時我放鬆了一點。 但是在最初的幾分鐘裡，我以為他有武器，他吃了Anthony Smith 的110％「全餐」。 他最終仍有意識。 他一直在跟我打。 他沒未停止過。”

“沒有正常的人能夠像那樣戰鬥。 我絕不是這個星球上能打的傢伙。 但是他只是個普通人，而我卻很難控制他。 然後他硬食了我給他的一切攻擊，每一拳，每下膝，每個肘。 他全部硬接，並不斷跟我打。”

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你別無選擇，只能夠戰鬥

“我希望有一個更好的詞表達，但我真的感到很害怕。我一生都從未感到如此害怕......最糟糕的部份是您無能為力。你不能逃跑，你無處可去。他在我家，我的三個女兒和他之間只有一個人，那就是我。你會怎做? 你沒有選擇可言，必須出手。”

說回這場搏鬥，最奇怪的是入侵者有時會平靜一段短時間，然後才開始再次打。到警察終於將他銬上手銬後，入侵者甚至表示歉意。

"真是太不可思議了，他經歷了不同的情緒起伏。有幾次，只有一秒鐘的時間，他變得清晰而平靜，然後他又再一次發瘋......他的臉全都割傷了，全都是血，還腫了起來......他抬頭看著我，我永遠不會忘記，他說「嘿，對不起。」我簡直不敢相信。"

事件發生後，Anthony Smith 說他的家人仍然為所發生的事情感到震驚，但值得慶幸的是，除了入侵者以外，沒有其他人受到傷害。入侵者最終被指控非法侵入罪。

“每個人都很好......在情感上，孩子們仍很害怕，而我妻子就很難受。她從未經歷過這樣的事情。他們都難以入睡，所以他們現在在我的臥室裡睡覺。所以，現在我們的床擠滿了人。”

排名第3位的Anthony Smith 本來會在4月25日對上排名第8位的Glover Teixeira ，但現時因新冠肺炎而被延期了，加上發生此次事件，所以現時仍未知比賽時間。

武術詞彙 - 日本弓道著名的「射法八節」：

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