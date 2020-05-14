【UFC】以張偉麗為學習對象　宋亞東疫情期間遠赴美國出戰

中國雛量級拳手宋亞東（Song Yadong）將會於香港時間5月17日舉行的UFC賽事出戰，對陣曾擊敗過兩位中國UFC選手的Marlon Vera。2018年，宋亞東試圖約戰Marlon Vera未果，這次兩人終可對決。

今年只有22歲的宋亞東的職業MMA戰績為15勝4敗1和1無效。他目前以4勝不敗的成績，在UFC Bantamweight 排第14。95年出身的他起初在少林武校學習武術，後來學習散打，14歲開始接觸綜合格鬥。

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在2017年，UFC首度進軍中國內地，於上海舉行「UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum」。中國選手劉平原不幸在賽前不久因傷退賽，於是UFC 便臨時找來一直作為劉平原陪練員的宋亞東頂替。

雖然宋亞東在賽前不久才臨時參戰，但年僅19歲的他在賽場上完全沒有怯場，卻反而沉著地打出節奏，克服與對手長達5吋的臂展差距，不斷覷準時機反擊，最後更以「斷頭臺」終結印度選手坎達爾，拿下當晚比賽的最佳花紅獎。成為繼李景亮後，又一顆中國MMA界的超級新星。

4月25日，UFC宣佈將在5月10日進行UFC249比賽，同時在5月14日、5月17日安排了兩場UFC格鬥之夜賽事，三場賽事均閉門進行。5天后，宋亞東才簽下了5月17日UFC格鬥之夜比賽協議。

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▍為維持生活需要比賽

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在接受傳媒查詢時，宋亞東表示美國疫情並不樂觀，自己最近也沒有系統訓練，故此一開始是不想打。「UFC複賽肯定有經濟利益在裡面，但對運動員來說，想打就打，不想打就不打，沒人逼你。」由於疫情關係無法回國，宋亞東也要面對生活開銷，因此也需要比賽維持生活，「對我來說，需要這場比賽。我是職業選手，各方面安全的情況下打一場，也是很OK的。」

宋亞東在決定比賽後馬上開始強度訓練，但由於只有兩周時間備戰，作賽二人都來不及減磅，因此宋亞東與Marlon Vera都同意從雛量級(135磅)升級到羽量級(145磅)比賽。宋亞東表示，備戰時間雖然有點緊迫，技術上沒有太多改變，故此只是把體能調整到最佳狀態。「疫情期間減重太多，對身體也有傷害，抵抗力會差很多，因此現在打145磅對雙方也是較好決定。」

去年12月，宋亞東對戰UFC雛量級排名第9位的Cody Stamann。首回合宋亞東因為非法膝擊被扣1分，那場比賽最終被判定為平局，成為他在UFC的第一場平局，這個結果也讓他錯失了衝擊UFC雛量級前十的良機。現在回看那場賽事，宋亞東說自己太年輕，經驗不足，在場上情緒波動有點大。

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兩個月前的UFC248，宋亞東在現場看了張偉麗和JJ的比賽，這是一場能進入UFC名人堂的經典賽事。「現場氣氛確實很感染人，張偉麗雖然是個女孩子，但她的意志品質非常頑強。」他表示從張偉麗身上學到很多優點，也希望自己下周的比賽能為中國人帶來一些激勵。

這場賽事另一選手Marlon Vera，目前戰績為15勝5負1平，其中5次KO，8次降服獲勝。Marlon Vera曾以一致判定和TKO先後擊敗過兩位中國UFC選手寧廣友以及烏力吉布仁。從未被KO過的他現官方排名緊隨宋亞東暫列第14位。

此外，當日頭條主賽是Alistair Overeem對陣Walt Harris的重量級對決。

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