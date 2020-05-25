【戰狼300】戰鬥民族新式隊制賽　4打4長方形擂台重現溫泉關一戰

當聽到斯巴達時，大家一定會立時想起電影《戰狼300》中，斯巴達勇士死守「溫泉關」慷慨就義全軍覆沒的一幕。有誰想到二千多年後的今日，「溫泉關」竟成為另類搏擊比賽——Thermopylae Team Combat（溫泉關團隊搏擊）。到底場地對打法造成什麼影響？

▍戰鬥民族開創「溫泉關」搏擊比賽

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溫泉關戰役發生於西元前480年8月11日，是波希戰爭中的一次著名戰役，也是西方歷史上一次重要的戰役。斯巴達國王列奧尼達一世率領少數斯巴達精銳戰士與部分希臘城邦聯軍於溫泉關抵抗波斯帝國大軍。雖然最終斯巴達一方被前後包抄盡數殲滅，但卻成功拖延波斯軍隊進攻，爭取到雅典及其他城邦準備戰役的寶貴時間，間接促成希臘聯軍日後的勝利。從此，「溫泉關戰役」便成為名留千古的偉大戰役。

在2018年12月1日，在俄羅斯聖彼得堡的「M-1 場館」中，便冠著「溫泉關」之名，舉辦了一場新穎的搏擊隊際賽——Thermopylae Team Comba。

賽事最為特別之處是，它的搏擊擂台跟其他一般比賽截然不同，成窄長方形狀，儼如一條「窄巷」般，又如「溫泉關」的狹小地形。比賽採取隊際方式，由8個隊伍爭奪冠軍寶座。冠軍得到的不是獎盃或獎牌，而是一面代表戰士榮耀的「大型圓盾」。

每隊派出4名選手參賽，然後作出4-7個回合，每回合5分鐘的單對單踢拳對賽。每回合勝利的一方可以留下，落敗的選手則需退場，直至任何一隊所有選手落敗為止。

在四強賽中，Kuznya 隊的一名隊員便以「一己之力」擊敗四名對手，令隊伍晉級。

不過比賽好像只舉辦了一屆，原定於2020年舉行的世界大賽暫時還不見蹤影。

比賽賽例上跟一般踢拳比賽差別不大，到底長方形擂台對打法造成什麼影響？

▍場地限制技術發揮

雖然長方形擂台的設計頗具新意，為觀眾帶來不一樣的視覺體驗，不過從技術發揮層面來說，卻為拳手帶來不少限制。

世界上採用「長方形」賽場的搏擊運動並不多，其中一種比較多人認識的是「奧運擊劍」，另一例子便是「八極大槍」比賽中的木槍競技。在空手搏擊方面，小編暫時想不到任何例子。

兵器競技一般採用「一擊」的概念進行，即模擬兵器擊中後喪失活動能力的情況。窄長的賽場可以減少選手迴避空間，逼使選手在短時間內分出勝負得分。可是在空手全接觸搏擊中，實際上很難做到「一擊必殺」，雖然限制空間也能迫使拳手不斷進攻，然而卻令比賽內容變得單一，少了一般搏擊的多元化走位、部署、逆轉機會。

要知道，在搏擊中有一種技術名為「切籠」（Ring Cut），即透過步法運用去壓迫對手，限制對方行動選擇，從而部署打擊或實行戰術。這是一種相當高深而美麗的學問，亦是令比賽充滿互動、變幻莫測的元素。

假如過分壓縮選手活動空間的話，選手根本沒有空間去施展不同風格的打法，甚至連應對的時間空間也沒有，變相成為一場「亂鬥」而已。不是說沒有技術含量，不過比較容易傾向不斷進攻及抗打方面，比較依賴本能性的打鬥。沒錯，比賽會因為少了「空檔」而變得刺激，但卻彷彿又會少了些什麼......

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