【拳擊】父親腎病急需籌組醫藥費　腦癱拳手冀重返擂台比賽

「我的命是爸爸救的，我現在要救我的爸爸」，退役數年的腦癱拳手汪強想要重返拳台，籌措50萬元給父親換腎。

現年35歲的汪強從小被診斷為腦癱，小時候說話吃力、頸部肌肉僵硬，經過多年訓練，視力、聽力和反應能力都只有正常人的一半。一直到6歲，他還不會獨立行走，不能自己吃飯，甚至連最簡單的「爸爸媽媽」都說不清楚。但父親汪寶柱從未放棄，為鍛煉他的身體機能，12歲開始教他打拳。

回想當年學拳，汪強連拳擊中最簡單的直擊和勾拳兩個動作，也花了半年去學；學會100以內的加減法，也用了兩年；跳繩這項最稀鬆平常的運動，他從12歲開始學，直到18歲才學會。父親一直以來支持他，亦當陪練邊打兩份工支撐家庭開支，通過父親堅持不懈地努力，汪強不僅恢復了大部份身體機能，還能站上拳擊台與正常的運動員對抗。

在出戰職業賽前已打了20年拳擊，拿到過全國俱樂部爭霸賽冠軍，在自己的拳館帶過數百個徒弟。2014年汪強出戰他第一場職業拳賽，打69公斤級別，他參與的賽事不多，近幾年都主力在拳館教拳。

「我的命是爸爸救的，我現在要救我的爸爸」，退役數年的腦癱拳手汪強想要重返拳台，籌措50萬元給父親換腎。（澎湃新聞）

2018年年底，汪強父親汪寶柱開始咳血，最初檢查結果是患上小血管炎，隨後因小血管炎給腎功能帶來了影響，汪寶柱被確診尿毒癥，腫脹從腳一直蔓延到腹部。2019年的1月和2月，醫院一度給他下了病危通知書，雖然被搶救過來，但過去一年多他一直依靠透析(即洗腎)治療延緩病情和保命，考慮到病情嚴重，汪爸爸接受透析治療次數愈來愈頻繁，1個月要去多達13次。

疾病不僅給汪爸爸帶來了身體上的痛苦，也給這個家庭增加了巨大的經濟壓力。透析一次花費600元人民幣(下文亦以人民幣為單位)，自費部份超過半數，一個月下來，父親治病就要花掉數千元。汪爸爸和妻子的退休金只有近5000元，汪強平時會通過教授拳擊獲得一個月2000多到3000多不等的授課費，但因為疫情影響，他已經有好幾個月沒有收入了。身為兒子，汪強堅持要為父親治療，「不透析，人就沒了。」

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一家長年看病無積蓄

然而隨著透析次數愈來愈多，醫生表示透析效果在下降，要想讓病人減輕痛苦，儘可能恢復正常生活，必須換腎。這對於汪強一家無疑是晴天霹靂，汪強希望給父親更好的治療，但腎移植手術需要約50萬元的開銷，汪家無論如何拿不出這麼多錢。

汪強為此決定重返擂台，希望通過比賽出場費為父親賺取治療費用。

汪寶柱知道兒子想重返擂台，深受感動，但心情非常複雜「他年齡大了，已經35歲了，上一次打比賽還是4年多以前，這些年都是在教拳……過去是兒子，現在是我，這個家一直有病人要照顧，根本沒什麼積蓄，現在兒子和我說，小時候是我救他的命，現在他要救我。」

汪強表示，他和天津當地的拳擊協會和球會都有聯繫，但現在受疫情影響很難舉行比賽，而且過去很多比賽都是臨時的小型比賽，他希望一切

汪強盼早日恢復正常，能有規模大一些的比賽找他。過去他打的一些比賽只有2000-4000元不等的酬勞，畢竟從專業角度看，他這樣先天處於劣勢的拳手很難踏上更高台階，眼下汪強祈求能有大型的賽事找上自己，「不管對手有多強，我都願意去拚，希望能夠給到我這個機會。」

汪寶柱（右）從未放棄腦癱兒子，為鍛煉他的身體機能，12歲開始教他打拳。（澎湃新聞）

拳擊教練幫忙牽線辦拳賽

五月中旬有汪強為父籌錢重返擂台的報道一出，來自蘇州定園職業拳擊基地的總教練姜雯耀便表示願意幫助汪強踏上擂台。身為一名專業拳擊教練，姜雯耀同時強調，汪強自身條件並不適應真正的職業賽事。但在這個情景下，他呼籲全社會能夠一起來關心這個背負著巨大壓力的年輕人以及他處在困境中的家庭。

2015年姜教練第一次看到汪強進行比賽，汪強當時打了4個回合並且贏得了勝利。按照專業的判斷，汪強的技術能力壓根算不上出眾， 然而他依然願意用「奇蹟」這個字眼來形容汪強。「你必須考慮汪強的特殊情況，但他的意志品質很好，不怕（挨）拳頭，敢於進攻。能夠打成這樣，在我看來，已經是一個奇蹟。」姜教練之後一直和汪強保持著聯繫，並且對他的拳擊技術予以指導。他發現雖然汪強糾正每個動作細節都遠比正常選手要艱難，但他一直在思考，一直在進步。

「汪強能夠有今天，他父親的付出是最為重要的，我也懂得一個兒子想在這個時刻為父親做些事情。」

（2017年汪強父子曾上內地節目受訪）

不過，姜教練對汪強以出賽賺出場費來籌措醫藥費並不樂觀，一來疫情尚未結束，所有賽事無法展開，二來內地一線選手出場費也只有30-40萬，以汪強能打的賽事水平估算，單以出場費賺到足夠醫藥費仍有一段距離。再者，職業比賽不是說打就能打，還要在細化積分體系中不斷打上去，若要走傳統比賽模式，汪強出戰機會很渺茫。

儘管難度不小，但姜雯耀也還在為汪強的比賽奔波。他表示如果籌備得當，汪強的這場慈善賽具備成行的可能性。

「我希望圈內的資源和社會力量都可以加入進來，汪強接觸拳擊挺久了，過去真正打的比賽卻太少太少，很多人對他抱有同情心，但真正組織比賽又都望而卻步了。現在是他最需要大家的時候，他需要大家幫他這一次。」

新聞來源：《澎湃新聞》

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