【UFC】巴柔女神Mackenzie Dern締造歷史　首次女子腿降服技決勝

在剛剛五月三十日完成的UFC on ESPN 9，是美女巴西柔術家 Mackenzie Dern(8-1-0)產後第二場賽事，亦是她產後首次勝出。這次她不單一雪前恥，洗脫坊間指她產後實力大不如前的評價，還締造了UCF女子紀錄，成為首場以腿部降服技(膝十字)降服對手獲勝的UFC女子賽。賽後她表示，希望成為MMA界冠軍媽媽。

在上年十月UFC Fight Night 161的賽事中，當時剛為人母的 Mackenzie Dern於115磅的草量級賽事對上第二度登場UFC 的Amanda Ribas。可惜Dern 在速度及立技能力上不及對手，加上無法摔倒對手發揮寢技優勢，最終一致判定落敗，讓正處於七連勝的她獲得首場敗仗。之後，有網民更製作短片，嘲諷Dern 不濟的立技表現。

如今， Mackenzie Dern於剛剛結束的UFC Fight Night一雪前恥，迎來產後第一次勝出。

Mackenzie Dern(黃衫)最終於第一回合2分36秒以leg submission將Hannah Cifers降服。(GettyImages)

這位年屆27歲的巴西柔術皇后於第一回合與對手Hannah Cifers於立技戰大打打擊技，但她很快導向對手轉到她擅長的寢技戰，在纏抱對手後，最終於第一回合2分36秒以leg submission將對手降服，成為UFC史上第一個女選手以降服技獲勝。她於賽後記者會表示，將定立更宏大目標，希望成為一名冠軍媽媽。

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Too good on the ground! 👀



🇧🇷 @MackenzieDern secures the RD 1 submission. #UFCVegas



Main card continues on @ESPN and E+ pic.twitter.com/i2BHp9Lu2F — UFC (@ufc) May 31, 2020

「我不明白為何大眾會認為成為母親對MMA拳手來說是件大事，其實最大的事是在日常生活中，照顧女兒並不是容易事，它比擔當運動員更耗心力。」

在UFC歷史上，雖然亦有女拳手為人母，當中出名有Michelle 'Karate Hottie' Waterson和Cat Zingano等，但她們從未獲得冠軍腰帶。 Mackenzie Dern正在爭奪晉級UFC女子草量級別排名，若她要達成冠軍目標，其中一個決戰對手將會是目前這級別最高排名選手，來自中國的張偉麗。