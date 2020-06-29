熱血格鬥漫畫多不勝數，其中「魔幻現實類型」的代表有《刃牙》、《拳願阿修羅》等。而今天要介紹的系列，則是屬於少年向作品。隨著第二季動畫遙遙無期，它的知名度或許難復當年勇，但卻依然是很多人心目中的經典。它就是《史上最強弟子兼一》（日語：史上最強の弟子ケンイチ）。

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「活人拳」的達人之路

與一般熱血漫畫的「套路」相似，主角白濱兼一本來只是個平平無奇的高中生，經常受惡霸欺凌。直至某一天，他無意間遇上了身手不凡的美少女風林寺美羽，並在她的引廌下加入了武館「梁山泊」。

兼一原本以為「梁山泊」只是一所普通的傳統道場，豈料內裡竟住了六位性情古怪的「達人」（漫畫中的武術家等級，意思等同高手）。他們各自代表了五種武術的最高修為（而風林寺則為綜合體），分別是古流柔術家岬越寺秋雨、地下泰拳冠軍阿帕查．波帕查、精通所有中國武術的馬劍星、號稱一百段的空手道家逆鬼至緒、冷兵器專家香坂時雨，以及達人中的達人、自創「我流」武術的風林寺隼人。

由是者，兼一每天就輪流在各位師傅的訓練/虐待下慢慢變強，並學習到了梁山泊所堅守的「活人拳」信念（意即不殺人的武術）。為了繼承師父們的精神，兼一不僅努力鍛煉自己，還參與了梁山泊跟「殺人拳」武術組織「暗」之間的鬥爭，一步步踏上達人之路……

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白濱兼一本來只是個平平無奇的高中生，直至遇上美少女風林寺美羽，才踏進了一個全新的世界（圖片擷取自https://bit.ly/2Zi18nj）

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動靜轟一 包羅萬象

《史上最強弟子兼一》日本漫畫家松江名俊所創作，連載於《周刊少年Sunday》（小學館）2002年20號至2014年42號。期間曾由東京電視台推出同名的電視動畫，並由Capcom改篇電子遊戲《史上最強弟子兼一 激鬥！諸神黃昏八拳豪》。

按照故事設定，不論活人拳還是殺人拳，所有武術家都能歸納成約化成「靜之氣」與「動之氣」兩種屬性，等級上則有「弟子」與「達人」之別。現實來講，各種武術的競技規則都有所不同，武術家之間的體格和技術也千差萬別，很難用同一種標準互相比較。然而，經過上述的整合後，只要是處於同一個等級，就可以公平競賽。而「靜之氣」和「動之氣」間的二分法，更能營造對立、帶動劇情發展。例如逆鬼至緒與「人越拳神」本鄉晶的空手道較量，便是以靜動之分為基礎。

另一方面，雖然本作風格走誇張路線，徒手拆坦克、在高樓大廈間飛檐走壁的畫面比皆是，然而這並不代表它就與現實的武術技巧完全脫節。事實上，松江名俊為了設計各種動作場面，曾特意飛到台灣的國術館蒐集資料。所以開首當美羽向兼一授武時，讀者便能看到八卦掌的擺扣步。

除此之外，本作亦介紹了很多不同的武術風格，其中包括一些罕見甚至已經失傳的流派。例如在單行本22卷，辻新之助挑戰兼一時所用的，便是日本古武道「骨法」。而「一影九拳」的「拳帝肘皇」阿加德及「拳魔邪神」裘薩納德，則是使用潘藍古泰拳（Muay Boran）及印尼傳統武術席拉（Silat）。

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精彩打鬥加上豐富的武術知識，讓《史上最強弟子兼一》曾經牽起一股熱潮。可惜在2014年的OVA系列後，第二季動畫便一直遙遙無期。而原著漫畫的結局亦略顯突兀，應為遭到腰斬之故。

雖然如此，《史上最強弟子兼一》依然是一部相當優秀武打作品。相信無論是資深的習武者，還是初接觸武術文化的新手，都會看得熱血沸騰，值得再度重溫。

經歷多年沉寂，《史上最強弟子兼一》的第二季動畫依然是遙遙無期。不曉得何時才能看到「死鬥島」一章……

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