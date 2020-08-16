UFC 252｜最強消防員衛冕DC宣告退役　超新星Sugar敗在自己腳下

【UFC 252】「你知，我知，個單眼佬（DC) 都知。」雖說受傷是搏擊運動無可避免的一部份，但當違規做成明顯傷勢卻又沒有處罰時，誰又可以保護拳手讓比賽公平進行呢？對一些拳迷而言，這場三番戰難免帶有一點遺憾⋯⋯ 超新星「Sugar」Sean O'Malley敗在自己腳下。

▍UFC 252：不敗新星Sugar 終於敗在自己手上

外號「Sugar」的Sean O'Malley 自2017年「Dana White's Contender」獲得UFC主席青睞後，一直扶搖直上，短短5場比賽便爭取到Bantamweight 排名十四，今次更取得成為副主賽的機會。今次他的對手是厄瓜多好手Marlon Vera，他在上場爭議敗給宋亞東前，曾奪得連續5次終結勝的佳績。

比賽一開始時，雙方先在安全距離互換低掃作試探，但在低掃方面Sugar 明顯佔優，屢次外低掃Vera 小腿，使其失去平衡。在配合正反架互換、多變的步法下，Sugar 的打擊節奏更是難以捉摸，一度以旋踢正中Vera 的腹部，但Vera 則沉著應對。正當大家以為Sugar 佔盡優勢時，卻發生令人難以想像的意外⋯⋯

Here is a similar injury comparison between Sean O'Malley and Michael Chandler. O’Malley injury was most likely nerve damage above the Fibula caused by Vera’s kick. pic.twitter.com/BqOSi5kzS1 — M i n k (@Minkboi) August 16, 2020

Sugar 在籠中央應用步法時，不慎腳趾卡在地面上，由於衝力過大使其右腳腳腕受傷，即時看出他拐起腳來，甚至退到籠邊防守。Vera 則毫不客氣地搶取進攻，在Sugar一次踏空跌倒時，Vera 馬上撲上採取地面打擊，以肘擊及地板拳重重擊中Sugar，使Herb Dean 介入終止賽事。

最後Marlon Vera 以TKO 擊敗超新星Sean O'Malley，如無意外打進排名。

我嘗試成為一名高水平的柔術黑帶、高水平的摔跤手和高水平的打擊選手。Joe Rogan 給了我最好的建議，不要去理會那些評論，不要理會那些負面情緒。 我以自己的積極、家人、朋友為動力。 我在比賽前已經說過，我現在亦要這樣說，我有良好態度，我為我自己、我的家人、我的國家而奮鬥。而當你像我這樣努力時 ，您的夢想將會實現。 Marlon Vera

▍三番戰以插眼大戰告終 將成DC無可避免的遺憾

Daniel Cormier 得償所願地跟Stipe Miocic 進行三番戰，以這場UFC 重量級冠軍戰來結束自己的職業生涯。可惜結果不似預期⋯⋯

在首回合時，Miocic 先在外圍採取打擊，到45秒左右一記刺拳得手，20秒後再一記中段踢正中DC軀幹。DC然後趁Miocic 過份著重打擊時，成功搶得一記摔倒，可惜未能把握追加傷害的機會，被Miocic 站起演變成籠邊纏鬥。Miocic 以刺拳打出高度變換，配合低掃作打擊。DC則以刺拳打擊冠軍的軀幹，再追以勾拳。到了3分20秒左右，DC 在一次防守中手指伸出掃中Miocic 左眼，幸無大礙，冠軍在休息後繼續作賽。

High drama at the end of Round 2 as @stipemiocic hurt Daniel Cormier 😱 #UFC252 pic.twitter.com/6bBokCf01o — ESPN MMA (@espnmma) August 16, 2020

漸漸比賽儼如一二番戰的翻版，二人彷如忘記賽前預備工作，大家都做回之前獲勝那場比賽的打法：DC主動迫近身後，待Miocic後退時打出右Overhand或右短勾拳； Miocic則主動打擊DC身體，等DC 防守下移時追加直拳打出傷害。雖然跑舊套路，但兩人仍然因此而有所得手。在第二回合尾，Miocic 在一次追擊時，更成功打出擊倒，使DC失平衡倒地。

+ 5 + 4 + 3

去到第3回合，二人才突然醒覺，打回針對性的打法：Miocic 在籠邊纏鬥時會抓緊DC右手，第五回合脫離時會用左手擋格。而且在壓迫時不再盲目向前，而是會稍微後退避開DC的勾拳。而DC 則以刺拳打擊Miocic 軀幹，配以下潛，吸引Miocic防守下移才打出大擺拳。在第三回合尾段，今次到Miocic 伸指插中DC 左眼，但裁判示意比賽繼續，幸而Miocic 並沒有上前追擊。事後DC 左眼馬上腫起，眼瞼只能無力地半張開。

第四回合，不知DC 是否受插眼影響，短暫開啟了「插眼大戰模式」，凡Miocic 前來打擊，一律十指伸前去防守。後來Miocic 繼續打出節奏，屢次「One Two」後直拳得手，並適時採取纏鬥打法，在籠邊搶得「Double Underhook」釘住DC，累積分數。有一下甚至左單肘封住DC喉嚨，右手抓腰推，把DC從籠中推到籠邊。去到第五回合，Miocic 仍以籠邊壓迫為主，DC大勢已去。

最終Miocic 以「一致判定」（49-46, 49-46, 48-47）贏得這場「三番戰」，守住自己的冠軍頭銜，Dana White 放風下場對手應該會是Francis Ngannou，這也是他第二次對上Miocic。上次二人對戰，Miocic展示了自己超卓的事前準備功夫及執行能力，使Ngannou未能發揮「一拳KO」的破壞力，最終Miocic壓倒性取得勝利。

而DC 則表示：「以落敗來告終是一個悲傷的結果，但是我會勇於承受。 除了爭奪冠軍頭銜之外，我對任何其他事情都沒有興趣，而我不認為未來還有其他爭奪冠軍頭銜（給我挑戰），所以對我來說就是那樣。」

DC以這場落敗來宣告退休，結束長達11年的MMA 生涯。

事後拳迷反應熱烈，不單因為賽事激烈，同時亦再度引起插眼犯規的討論。

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▍現時MMA 對插眼的懲罰足夠嗎？

先不論DC 在「一番戰」及「二番戰」都曾多次對Miocic「插眼」，甚至令其2019年需要休養不能作賽⋯⋯

在UFC 252 的主賽中，其中一樣備受爭議的便是Miocic 那記插眼對DC 表現的影響，以及拳證的處理有否問題。「斷水流大師兄」亦曾投稿討論過「插眼」的問題，下文會稍加引用。

" I mean f---, look at my eye. I couldn't see the rest of the fight. I can't see anything out of my left eye. It's black."@dc_mma says he was unable to see after being poked in the eye by Stipe Miocic in the third round at #UFC252 pic.twitter.com/tC7bDDMjZL — ESPN MMA (@espnmma) August 16, 2020

賽後記者會中，UFC主席認為：「DC的左眼在被插中前已經受傷⋯⋯那（插眼）不是DC落敗的好理由。」

Stipe Miocic：「我當時並沒有意識到自己插中DC的眼，我是回合休息回看重播才知那麼嚴重。事後我不斷跟DC道歉。」

賽後即時訪問中DC表示：「我完全看不見⋯⋯我的左眼完全看不見，只有一片漆黑。」

按照現時規例對「插眼」的做法是，當發生插眼的情況，就會暫停比賽，被插眼的選手可以休息一段時間，無事就可以繼續。如果再發生插眼情況，則可以扣分甚至取消資格。如果依舊看不清楚，或者醫生說選手不能繼續，就會即時停止比賽，賽事變成無效。

通常選手都不會用盡休息時間就繼續比賽，他們大多也只是回復到能看到東西就繼續，這樣被插眼的選手就處於很大的劣勢：視力受損會影響距離感，也會更難察覺對方的攻擊。而假如真的令對方傷至不能繼續作賽，現時大多情況都會判做無效(No contest，NC)，而不是取消資格(Disqualify)。這種情況實在太有利於插眼者。

在UFC 252的情況中，Miocic 被DC「插眼」後，拳證Marc 暫停比賽，讓Miocic 經過醫生檢查，休息恢復後繼續比賽。而當DC 被Miocic「插眼」後，不知是否拳證看不到，還是因為已到回合終結，反而示意比賽繼續。即使馬上見到DC的左眼腫起並張開困難，他亦只能在回合間那1分鐘來恢復，而且亦得不到醫生檢查的機會。

原本他可以在「傷休」的那段期間檢視傷勢，由自己或醫生決定比賽能否繼續。但沒有了「傷停」那個程序，假如他事後眼睛真的受到影響，亦無從申訴，甚至可能被當成自己棄權。

有人可能會用第一回合的「插眼」比較，為何DC可以插眼而Miocic不能插眼，更何況是邪對「插眼慣犯」DC。但事實上插眼就是插眼，每下的傷害效果可能不一樣，我們要注重特是如何保護拳手，而不是「用盡一次免費插眼機會」。對於拳手安全及比賽公平而言，「插眼」是「一下都嫌多」的危險犯規行為。

而且DC可能陷入了一個兩難困境：一方是榮譽與掌聲，但對自己的風險較大大；一方是勝利，但卻會遭受罵名。DQ交由拳手「選擇」，也就是詢問他能否繼續，其實只會不斷造成這種困境，尤其是遭到犯規攻擊的一方，在接下來的回合都可能仍受傷勢影響。

但假如把這權力都交給拳證，又會出現其他問題。拳證要終止賽事但拳手說可以繼續打，這事常常見到，雖然有爭議但大家都會認為拳證有權可以終止比賽，所以問題不大。問題是如果出現犯規後「拳證說可以繼續，但拳手說自己不行」的話，應該如何判決。是判無效還是DQ勝 ? 還是極端一點被犯規者「退賽敗」?如果是「退賽敗」的話爭議就一定超級大了，因為被犯規者說自己不能繼續，反而落得敗仗，這肯定是不合理的。

而且雖說醫生有終止比賽的權力，但其診斷結果很大程度亦在於拳手自己反映，假如拳手示意繼續或是一時錯判傷勢做錯決定，拳手便有機會陷入萬戒不復的結果中。

到底如何才可以保護拳手呢？

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【MMA】武編周記：因對手犯規而獲DQ勝 算是「玩弄規則」嗎？

▍如何防止情況繼續發生

以下是「斷水流大師兄」在《【插眼】MMA經常出現的違規爭議 批評搏擊運動沒有插眼是否合理》提出的建議。

+ 3 + 2

問題在於，現時的規則因為第一次只是警告，就好像給予選手一次免責的插眼機會，先到先得。其實在新的MMA比賽統一規則之下（由2017開始），選手的手指不能刺向對手的臉，不然的話會被警告、罰分，多次犯規更可能會被取消資格，但情況沒有太大的改善。

我認為，其實第一次插眼，就已經可以扣分。他們是專業的選手，不犯規是最低的要求。就如排球員不能用手碰網一樣，沒有什麼警告可言，手一碰網就是要失分。

也沒有什麼「不小心」，他們是專業的，「不小心」的後果就是受罰。亦只要這規則同時對兩位拳手生效，就是公平的比賽。Bas Rutten也提到，就算一兩次不為意，但Jon Jones肯定知道自己在幹什麼，依舊張開手「搓」對方的面，他就是一個dirty fighter。

在未有重大改變前，如果選手被插眼，則必須跟裁判說，不要像Gunnar Nelson那樣不休息就繼續。而休息的話也應該等眼精完全回復才繼續，未能完全回復也可以用盡休息時間。聽起來好像很「弱」，但因為被人插眼而輸了的話就真的是太不值得了，而且是對方犯規在先，不需要逞強。

同時，如果比賽因插眼而結束，比賽結果應該是插眼者被取消資格而落敗，而不應像現時的情況變成了無效試合。

不過，這會否變成濫用呢？即Ａ拳手壓著Ｂ拳手來打，「不小心」碰到Ｂ拳手的眼，然後Ｂ拳手假裝傷勢嚴重，想令Ａ拳手被取消資格。我認為這種情況，應該扣Ａ拳手的分數，但傷勢則要交由醫生判斷。

關於賽後錄影上訴這一點爭議比較大，而且情況變得更複雜，因為究竟該插眼有多影響賽事，只有該拳手才知道，所以這一點我也沒有一個明確的想法。

除了規則上的改變，也有很多聲音說可以改良露指拳套，令四指總是向下彎，但我認為這不能解決問題：第一，這樣會影響很多的手法，也可能影響地戰時的抓法；第二，其實拇指都可以插眼的，那又如何防止呢？

無論如何，感謝DC多年來為MMA所付出的所有，他將長存在一眾拳迷心中。

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+ 9 + 8 + 7

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