UFC｜新星Chimaev 兩個月內取得三勝　 Woodley肋骨斷裂再輸一場

Khamzat Chimaev最近被人拍到向無家者送贈食物，這場比賽就以17秒KO對手 Gerald Meerschaert，果然「好人有好報」。 另一邊積怨甚久的Colby Covington與Tyron Woodley終於開打，但全場Woodley都無甚發揮，最後更因為肋骨受傷而敗陣......

Khamzat Chimaev 17秒KO對手

自從Chimaev之前在11天內連勝兩場後，他不但一夜之間成為了UFC的超新星，UFC主席Dana White對他也是讚不絕口，更表示只要Chimaev希望打比賽，他都會盡力去安排，這次的比賽也沒令Dana White失望。

比賽也沒什麼好說的，Khamzat Chimaev只用了17秒就一擊KO了對手Gerald Meerschaert，66日就在UFC打出了三連勝，成為了UFC最快演出「帽子戲法」的拳手。之前的紀錄保持者為這天也有比賽的Johnny Walker，他當時用了105日就在UFC奪得三連勝。

17 seconds win with one punch!

Khamzat Chimaev is a big problem for the division!😳 @KChimaev @ufc pic.twitter.com/p8stqfYI9z — Ross Edmonds (@RosssEdmonds) September 20, 2020

因為在車臣出生（現為瑞典人），這位新星也和UFC的大名星Khabib連在一起，但他本人則想保持一點距離：

所有人都說我是Khabib，Khabib二號，但我是Khamzat。我可以KO，我可以壓制，我可以做任何事。我什麼都有。 Khamzat Chimaev

對於接下來的比賽，他就指什麼人都可以：

我已預備好跟任何人打。就似我跟Dana說，他給我Demian Maia，我已預備好。如果給我Brock Lesnar，我也預備好 Khamzat Chimaev

現時Khamzat Chimaev 在中量級作賽，要打Brock Lesnar也是說說笑，但可以看到他對自己真是信心十足。

Woodley肋骨斷裂已連輸三場

Colby Covington與Tyron Woodley經過長達數年爭執（包括一些政治與種族問題），二人的比賽終於開打，但卻不是大家預期中的激烈。Colby Covington從比賽的第一秒到最後一刻都壓制住前中量級冠軍Tyron Woodley，最後更在第五回合以TKO獲勝。 當時Covington摔倒了Woodley，Woodley正嘗試用斷頭台降服對手，然後Woodley就因肋骨受傷而痛苦大叫，拳證也停止了比賽。計上這次敗陣，Woodley已連輸三場。

賽後Ariel Helwani 及MMA Fighting 展示了Woodley的Ｘ光照片，可以看到他的肋骨斷裂情況：

圖片來源：https://twitter.com/arielhelwani/status/1307714376296734720

Tyron Woodley 指在比賽中其肋骨已受傷，在用斷頭台時肋骨就再「移位」(popped out)：

有史以來最痛苦。 Tyron Woodley

賽後Colby Covington繼續自己的壞人角色，指罵了一些平權運動員，並點名挑戰現時冠軍Kamaru Usman及 Jorge Masvidal：

說起沒骨氣的懦夫，Kamaru Usman和 Jorge Masvidal 我們的事還未完。你們無處可逃，我來了。你們就是下一個。 Colby Covington

Dana White則指，Tyron Woodley要考慮一下退休：

我想他應好好想想退役這事。他有很好的生涯，他得過冠軍，也賺到很多錢。 Dana White

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