Gambeson布甲｜中世紀戰場常見的裝甲　竟然是不起眼的布製大衣

冬天來臨，不少人都會穿上大衣保暖。其實厚衣不單能夠保暖，甚至能夠充當防具來保命。在十三世紀的歐洲戰場上，便曾出現一種名為Gambeson的填充布甲，其泛用程度更是遠超鼎鼎大名的金屬鎧甲。到底Gambeson有什麼特別之處呢？

▍東方布質盔甲簡介

織布技術跟人類文明息息相關，人類最早紡製紗線、製成布料是在公元前5000年以前，是人類發明的最古老技術之一。衣物不單能夠供人蔽體保暖，更能為人體提供額外的保護。

較早的布製鎧甲記載，可見於《大唐六典·卷十六·衛尉宗正寺》中︰「甲之制十有三：一曰明光甲，二曰光要甲，三曰細鱗甲，四曰山文甲，五曰鳥金追甲，六曰白布甲，七曰阜絹甲，八曰布背甲，九曰步兵甲，十曰皮甲，十有一曰木甲，十有二曰鎖子甲，十有三曰馬甲。」當中的「白布甲」、「阜絹甲」、「布背甲」便是以紡織品製成的鎧甲。

根據南京中國服飾史學者黃強所言，相關布甲跟戰場所用的鎧甲不同，是專門用作軍戎禮儀的鎧甲，便於禮儀、演示時用。但黃亦強調布甲並不是表演用的道具鎧甲，而是具有一定保護性能，既可作為武將平時穿著的軍禮服，亦可作為皇家禁衛軍禮服。

日本奈良時代的綿甲冑。（圖片擷取自︰http://bit.ly/34i3Hcs）

唐朝的布甲技術後來傳入日本，更成為奈良時代的制式甲冑。在天平寶字3年（759年），日本第十三次出使唐朝的使節帶回了名為「綿襖甲」的布質甲冑，其後更參照其樣式製作出大量綿甲冑作為官方甲冑之用。根據奈良時代的文獻《續日本紀》、《續日本後紀》記載，若非高級武士，而是經由徵召編入部隊的一般士兵，大多使用綿甲冑為主。

及至元代起，布甲的應用更為廣泛，為了改善布質護甲的防護力及靈活度，發展出半布半金屬的「布面甲」。及至明代起，由棉花重複幾次曬乾後製成的「棉甲」，因為不會生鏽且纖維強韌，亦能減低早期火器的傷害，成為火器盛行後的主流護甲，甚至沿用至清代末期。清代標誌性的八旗盔甲，便是一種內襯鐵甲的棉甲。

至於今次要介紹的Gambeson又是什麼呢？

▍中世紀主流軟甲之一︰Gambeson

Gambeson，又稱「Aketon」、「Padded jack」或「Arming doublet」，中文或稱「填充布甲」。它是一種加厚加襯式的防禦性外衣，既可作為護甲單獨穿戴，亦可與鏈甲或板甲結合穿戴。Gambeson 通常是以亞麻或羊毛布作表層，中間以廢布或馬毛等作填充物。

早在古希臘時期至亞歷山大時期，希臘重步兵便應用著一種由由青銅、亞麻和皮革製成的「亞麻胸甲」（Linothorax）。但這種裝甲雖以亞麻布製成，但實際上是配合青銅板作防護，並非單純的布甲。

歐洲中世紀的Gambeson布甲至少可以追溯到10世紀末，隨著歐洲戰事規模漸大、軍備技術日益進步，Gambeson在13世紀的歐洲開始變得盛行，並在14世紀和15世紀達到頂峰。跟金屬製成的鏈甲及板甲不同，Gambeson 的使用者遍佈戰場上各階層的戰士，上至騎士，下至低級徵召兵。

在11世紀末和12世紀初，Gambeson只是作為方便鏈甲穿戴的底襯衣物，而非獨立護甲存在。可是，由於金屬鎧甲製作繁複、價值不菲，只有少數貴族士兵才能負擔得起，中低階士兵只能選擇較便宜的護甲來防身。Gambeson 製作及維護成本遠低於鏈甲板甲，而且防護性能相當不俗，於是Gambeson便漸漸地成為中低階士兵的護甲首選。

穿在金屬盔甲下的Gambeson厚度通常較薄，稱為「Aketon」。它一般會在板甲的空隙弱點部位縫上小片鏈甲作防護，厚布衣部份亦可抵消板甲承受的衝擊。

作為單獨護甲的Gambeson 比作為內襯的更加厚重，領口更高，並以其他材料作表層，如皮革或重型帆布。這種變體通常被稱為「加墊大衣」（Padded jack），由多層棉、麻或羊毛製成，有說最多可至30層。這些加墊大衣不單可以抵擋刀槍的砍劈刺擊，甚至可以阻擋戰弓的弓箭射擊。有時大衣還設有鈕扣或繩索，用以加裝外置小型金屬護具之用。

Gambeson一直作為中世紀戰場上普通士兵的盔甲，直至16世紀後火藥應用進入至另一層次，槍械被引入到歐洲戰爭當中，它才跟其他金屬護甲一同衰落，逐漸步出戰場。

▍Gambeson 的防護性能

雖然Gambeson的防護性能不及金屬鎧甲，但卻可一定程度抵禦斬擊、刺擊，甚至是弓弩的射擊，使其廣受中世紀士兵歡迎。

曾經有節目測試以140磅的長弓射擊Gambeson，結果布甲成功擋住弓箭，使箭頭無法穿透傷及布甲下的豬肉。

在這段測試影片中，Gambeson 對斬擊的防護性能相當不俗（5︰30），但對剌擊的抵抗則較差（10：45）。不過影片中測試所用的Gamberson未必跟史實相乎，所以測試結果僅供參考。

在Tod's Workshop的影片中，Tod測試Gambeson對350磅弩射出不同弩箭箭頭的抵抗力。結果Gambeson完全擋下「鈍頭箭」，只讓「尖頭箭」穿透一吋，卻被「獵箭」完全射穿。

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