傳承武家醫學創新療法　中醫蔣超偉推動教學盼更多青年學醫濟世

半年前【武備志】報道由武術運動創傷學會主辦的中西結合中醫急傷學課程，該課程早前獲僑港中醫師公會支持及認可，論文答辯合格學員可銜接並獲該會認可課程畢業資格。學員畢業在即，校方邀請了白眉派耆宿、僑港中醫師公會理事長及會立學院院長、資深中醫師蔣超偉博士為學員面授課程，蔣超偉亦接受我們採訪，向大家介紹五六十年代學習武家醫學情況和有關心得。 文、攝：賴家俊

白眉派傳人、僑港中醫師公會理事長及會立學院院長、資深中醫師蔣超偉博士。（賴家俊 攝）

蔣超偉為五十年代越南華僑，自少學習洪拳，並繼承父業學習中醫。年少時在父親勸導下，指他身型瘦小，鼓勵他改學白眉，遂師從白眉派創派宗師張禮泉弟子曾惠博，及後亦再在父親鼓勵下，十九歲離開越南來到中國學習傳統醫術，並留在中國習武行醫十五年。

有別於一般南下香港的國內武醫，蔣超偉年青時有在越南成長的經歷，既學習傳統國術多年，又有跌打館學師經驗，更受過正規醫學訓練。

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向蔣師傅請教五六十年代越南中國武術發展情況，他表示當年越南是個開放國家，各門各派武館在越南鱗次櫛比，十分熱鬧。「那時沒有電視或收音機，除了學武外沒有其他娛樂，只要付學費便很容易找到師傅。我還記得小時候好鬥，過年採青還經常腰插匕首出獅護獅。」曾惠博早年學習青龍氣功，在跟從張禮泉後，他在跌打館將內勁和內家氣功融入手法中，主張用「爆破勁」手法，務求醫師不用硬力傷及自己，亦能以相對較輕柔勁力醫治傷患，既保護自己，亦讓病人不太辛苦。

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這裡所指的內家拳「爆破勁」，是武家醫學中常見手法，據蔣超偉表示可以「寸勁」來理解。

「在一個很短的距離一剎那發力，以一指禪發揮爆破勁，透過短橋急勁將移位的椎間盤或腰頸椎位置推復元位。由於這個移位的範圍極細，施力距離只有一兩吋，用一般的大手法是做不到，要用尖細縝密的手法去做，無內勁很難施以適當用力，這時後一指禪便很有用。」

八十年代蔣超偉南下香港，當時香港並不承認中醫，傳統骨傷科醫生又被冠以「跌打佬」稱呼，只能拿「草藥執行者」身份作商業登記，為了營生亦經常要離館外診。蔣超偉多年來愛好中國文化，來香港後繼續學習中醫，憑獎學金在浸會大學中醫學院考得碩士，期間跟從六位骨傷科老師學習，並根據老師手法和個人學習武家醫學經驗創立「蔣氏手法」。

「例如不同於傳統以仰臥方式做腰椎或頸椎按摩推拿，我會把傷患以坐姿方法接受治療，可以更靈活檢查患處，亦可更容易以一指禪勁力做復位治療。」

學員獲頒授僑港中醫師公會認可課程證書。（賴家俊 攝）

籲進階學員修讀六年制中醫課程

採訪當日，一班年輕學員將獲僑港中醫師公會頒發骨傷科課程畢業證書。蔣超偉表示課程畢業

生都是中醫愛好者，要有愛好者才能培養人材繼承這一科。他表示，在香港要完成六年全日制中醫課程才有資格考試執業，他期望這些畢業生中若有人想繼續向此專業發展，可以考慮修讀相關課程，找一個路徑為大眾服務，青出於藍，有新人傳承才不會讓中醫沒落。

僑港中醫師公會會長及會立學院副教授鄭文輝表示，希望武家醫學課程能繼續傳承，培育更多人有興趣加入醫門，主動學習更多知識。