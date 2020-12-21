UFC 2020最終戰｜Thompson Aldo完勝而歸　新秀Jimmy現飛身三角絞

2020年眨眼間便來到最後階段，UFC本年度最後一場賽事亦已於周末舉行。賽事中可謂明星盡出，前冠軍Antony Pettis、前冠軍Jose Aldo、前冠軍挑戰者Stephen Thompson等老將相繼勝出，新星Jimmy Flick更上演一記飛身三角鎖降服，為UFC的2020年度畫上不錯的句號。

▍頭條主賽：Stephen Thompson 對 Geoff Neal

+ 3 + 3 + 3

在主賽事中，次中量級排名第5的「神奇小子」Stephen Thompson和排名11的Geoff Neal 以精彩賽事結束了UFC的2020年。Thompson獨特的kempo空手道風格一遍又一遍地展示出來，使以打擊威力見稱的Neal完全無從入手。除了大腿受傷的第四回合外，Thompson基本上完全掌控比賽節奏，再次證明自己是次中量級最頂尖的立技選手。

五回合比賽結束後，37歲的Thompson 以「一致判定」（50-45，50-45，50-45）取得久違一年的勝利。

Thompson 在賽後訪問中說道：

在搏擊運動中，您將面對跌宕起伏及不同傷患。但是你可以儘量延後那些傷患，這就是你受訓的主要目的。我從15歲起就一直在戰鬥……你撞傷和瘀傷，然後在比賽中無視他們……我感覺很棒。Geoff Neal超級強悍。每次我擊中他，都感覺他像一塊石頭，但他一直逼前……我對自己的表現感到非常滿意 ，甚至受傷。我感覺很好。

▍副頭條主賽：Jose Aldo 對 Marlon Vera

副頭條主賽由巴西傳奇拳手、前羽量級冠軍Jose Aldo 對上排名15的Marlon Vera，二人展示了三回合的高超水平MMA比賽。Aldo 在比賽前半段以強力的低掃及身體打擊壓制住Vera的攻勢，後半段改以擒抱寢技搶佔背位確保優勢，像「人體背包」般緊纏了整個第三回合。

比賽結束後，34歲的Aldo 以「一致判定」（29-28，29-28，29-28）取得降重至雛量級以來的首個勝利。

Aldo 在賽後訪問中說道：

我感覺非常好。我為獲得這場胜利付出了很大的努力。我需要這場胜利。我對這樣的體重越來越有信心。我知道自己的路還很長。所以我一步一步地完成目標。 TJ Dillashaw 是前雛量級冠軍，而我則是前羽量級冠軍。我認為人們希望看到這場比賽（意指想跟TJ比賽）。

▍Anthony Pettis 對 Alex Morono

今場是Anthony Pettis 在UFC合約中的最後一場比賽。雖然Pettis曾於2013年奪得UFC輕量級冠軍，當年一記「Showtime Kick」更是風靡一時。但自從2014年敗給Rafael Dos Anjos後便一直浮浮沉沉，贏一場輸一場的，期間升重減重尋求轉機亦不見好轉。日前更傳出他將成為UFC新一輪「開刀」對象的說法。

今場比賽中，Pettis 對上沒有排名的Alex Morono。Pettis風彩依舊地展露其實力，在第三回合更以一記後旋踢差點奪得KO。三回合比賽結束後，33歲的Pettis 以「一致判定」（29-28, 29-28, 29-28）奪得勝利。不知日後還能否在UFC見到Pettis 作賽呢？

▍新星首秀飛身三角鎖降服

Jimmy Flick 在他的UFC首秀中，以一記「飛身三角絞」降服Cody Durden，給他在八角形的處子秀留下了深刻的印象。

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