失明巴西柔術家勇奪泛美比賽銀牌後 再奪CJJ金牌展示頑強鬥志

在兩歲時就因對盤尼西林過敏而失去視力的Clinton Terry，現時除了是巴西柔術啡帶，亦是全國摔跤賽的10次冠軍，更贏得了泛美巴柔賽的銀牌與CJJ比賽。他說自己只是「另一個想把事情做得最好普通人」，但他的故事卻鼓勵人心。

由摔跤到巴柔

Clinton Terry自兩歲就失明，但20年前他參與了摔跤運動。他說自己當時住在一個叫Featherston 的小鎮，基本上沒有什麼可以做。在他19歲時，他的弟弟為他找到了一家摔跤訓練中心，本來他不想參加，但他的媽媽就逼他嘗試，然後一試愛上。因為摔跤是一個需要跟人接觸的運動，而且對視力的要求相對上亦沒其他的運動高。Terry笑指自己也玩過足球、欖球等運動，但對失明的他來說，追着球來跑的難度實在太大。

剛開始時的頭40場摔跤比賽，Terry連一分也拿不到，但他沒有放棄，最後贏過10次國內的比賽與數次國際賽的冠軍。2014年他開始在Pedro Fernandes的道館中練習巴西柔術，最後更在2019年的IBJJF 泛美巴柔賽奪得了銀牌。

在最近，他更贏得了CJJ （ Combat Jiu-Jitsu ，可使用掌擊的巴柔比賽）比賽：

對於一個失明人士來說，這（CJJ）是非常可怕。 Clinton Terry

社交媒體上激勵他人

Clinton Terry 的花名是「The Blind Grappler（失明擒抱者）」，這也是他的社交媒體名號。因為他的朋友告訴他要貼近一點現今科技，所以就為他開設了社交媒體帳號，「The Blind Grappler」就順理成章由一個半開玩笑的名字，變了他的稱號。

他在Newshub的訪問中表示，希望自己能鼓勵其他失明人士:

我有個很好的平台，向其他失明人士展示外邊有很多運動（適合他們），您可以與健全人士一同競爭，取得成功，並且有優異成績。 Clinton Terry

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