法國｜史上首場被錄影雪球大戰　原來冰塊也曾計劃作為二戰兵器？

聖誕節將至，不知大家有否想像過在白色聖誕下跟朋友打雪球大戰呢？網上流傳一段彩色短片，一群男女在1896年的法國街頭上打雪戰，這可能是人類有史以來最早被錄影的雪球大戰。 順帶一提，其實在二戰期間真的差點出現冰製兵器呢⋯⋯

▍史上首場被錄影的街頭雪仗？

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此短片的標題為「Bataille de boules de neige」（英譯：Snowball Fight），是一部1896年的法國黑白默片，由Louis Lumière導演及製作。它拍攝於法國里昂，記錄了一群男女市民在城市街道上打雪仗的情景。

與現在「人手一機」不一樣，1896年代能記錄街頭打雪仗十分珍貴。Louis Lumière跟哥哥Auguste Lumière 影片以出生於歐洲最大的製造攝影感光板的家族，是「Cinematograph」（一台多合一功能的攝影機，兼具拍攝、放映、顯影功能）的發明人。本片採用35毫米格式，縱橫比例為「1.33：1」。

這個片段本來是黑白默片，在2020年經由一位俄羅斯業餘電影修復師處理後，才變成了彩色版本發布到YouTube上。

而在片段中段，記錄了一名市民騎單車經過雪仗現場，然後不能倖免地遭到雪球襲擊，連人帶車地跌倒在地。即便如此，市民仍不忘繼續「攻擊」他。最後他只能扶起單車頭也不回地倉皇逃走，就飛脫在數米之外的帽子亦不及拾起。

▍冰雪也曾作為二戰兵器？

在不少電玩游戲中，「冰／雪」不時作為武器屬性之一，甚至作為兵器材料之用。而現實中的確有發生過類似的事⋯⋯

在第二次世界大戰期間，英國軍方便曾經展開「Project Habakkuk」，計劃以「Pykrete」（冰塊及木屑混合而成的高強度固體）建造廉價大型航空母艦，作為海上中途機場應對大西洋德國潛艇的威脅。然而，後來在加拿大建造試驗艦時卻發現這艘航母不單造價不菲，而且還存在著致命的技術問題。

首先，複合冰材料在大型艦體上無法支持自身重量。另一方面，冰製組件無法抵受大型動力裝置所產生的巨大熱量，無法解決冰層融化的問題。而且，後來葡萄牙亞速群島基地啟用、長途油箱發明增加飛機航程、護航航空母艦漸多等，逐漸滿足防潛功能。

建造「冰製航母」的計劃最終於1943年中止，棄置的試作艦體經過三年後才完全融化。

其實要令雪球變成兵器方法十分簡單，在雪球中加入石塊便可，根本不用大費周章呢⋯⋯

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