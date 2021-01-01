內家拳．起勢｜看似平凡的開始動作　實質隱藏了練習的核心要領

除卻文化意義，新開始對於武術修煉來講，也是個非常重要的課題。中國內家拳中的「起勢」，便是要求習者在鍛煉之初，就先調和好身心狀態。而這種做法，顯然是跟內息及元氣的觀念有關。新年伊始，【武備志】便跟大家分享下起勢的內涵。希望各位都能新年新「氣」象！

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內息運行第一功

起勢，顧名思義是行拳時的第一個招式，最常見於太極拳。但其實在八卦掌、心意六合拳、形意拳等不同的內家武術之中，也有起勢這個動作，而各個流派對於起勢的演繹亦有差異。

以太極拳為例，主流的看法認為，起勢乃兩腿分立後，雙手向上揚的動作，一般以肩膀的位置為準。楊式太極拳及武當太極拳，便是採取這種姿勢。但亦有人表示，其實由兩腿分立開始，本身就已經是起勢的一環。某些流派如孫氏太極拳等，則會兩腳跟並攏、腳尖外撇，讓整個人像桿子般挺直起來。

以下這條由鄭子太極拳大師鞠鴻賓先生示範的起勢教學，便十分清晰地解釋了一般起勢動作的要點：

如文首所述，起勢之所會在內家拳中別具份量，是因為它牽涉到內息的運行。事實上，有不少文獻都會將起勢前的站立姿態稱為「無極勢」。所謂「無極」，可以參考北宋理學家周敦頤的說法：

無極而太極。太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動。一動一靜，互為其根。 周敦頤《太極圖說》

簡言之，「無極」就是陰陽動靜之祖，象徵著萬物未生之前的混沌狀態。中國武術極受傳統文化影響，許多對身心狀態的描繪，都借用了儒學或道學的述語。因此，無極勢以至起勢的作用，就是要透過一個相對自然的靜態架式，讓習者的身體放鬆、心神內斂。按照傳統的養生理論，當身心調和以後，體內的元氣便會轉趨活躍。以此練拳，將能事半功倍。形意拳巨匠李存義先生，對此亦有詳盡解釋：

靜為動之源，而運動者，尤必先致力於靜，如是者則氣內充，而力外裕矣。意拳者，以氣行不動姿勢，實為入門初步，建本清源之道，學者應三致意焉。 李存義《岳氏意拳精義》

簡簡單單卻是拳術母式

雖然起勢的動作簡單，但歷來卻得到拳師的嚴格重視，有人甚至稱其為太極拳的「母式」，即拳架中的各個招式，都可以由之演變出來。據聞楊式太極拳宗師楊澄甫的弟子田兆麟先生，便曾在無極式及太極起勢下過半年苦功。

至於著名的道教學者胡海牙先生，亦講述過一個關於太極起勢的故事。胡海牙乃中醫出身，並長年跟隨中國道教協會會長陳攖寧先生，學習各種道家文化。三十歲那年他在杭州行醫期間，經友人介紹拜會了楊澄甫在當地的一名弟子。為了向他學拳，胡海牙邀付了大筆的學費。但對方只講了起式的要領，後面就只教動作，不再有任何內容。

然而，胡海牙認定對方有真功夫，所以不想輕言放棄。他遂將起勢的要領運用到所有動作，果然有了進境。後來他在浙江遇到楊澄甫，後者也認同了他的功架。

雖然這個故事或許有誇飾之處，但亦證明了看似平平無奇的起勢，確實對練拳有著與別不同的功用。正如新年伊始，只要能夠擬好來年目標，保持積極，說不定就能一掃去年霉氣。

【武備志】在此再祝大家新年快樂，身體健康！

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