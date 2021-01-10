MMA｜每回合即時公開計分有利有弊　裁判質素仍是關鍵所在

不論是奇怪的判決，還是得分標準，MMA中的評分制度一向備受爭議。另一個常被提出的問題，是分數只會在比賽完結時才公布，因此拳手在比賽中途並不知道自己有否勝出上個回合，有拳手形容就像是「摸黑作賽」。 引入公開計分(open scoring)制度就能解決此問題，但也同時衍生另一些缺點。UFC主席Dana White反對公開計分制度，認為此舉會影響比賽質素。

公開計分(open scoring)制度與利弊

公開計分使裁判在每個回合之後都展示分數，而不是等到比賽結束時才展示。現場和電視觀眾都會即時知道每回合評分，當然選手與其團隊也是。此方式現時在女子MMA賽事Invicta FC 中試行，此前在Glory Kickboxing比賽中也試過執行。

圖片來源：GLORY Kickboxing官方圖片https://www.glorykickboxing.com/

這個制度的好處是，選手可以按自己是否佔優來改變自己的策略，例如落後的選手知道自己要急起直追，或者以為自己佔優的選手得知自己輸了一回合，就要加把勁追回分數，不會錯判；拳迷知道比分也能更清楚知道形勢。

例如堀口恭司第二次對上Darrion Caldwell，以爭奪Bellator冠軍腰帶的那場比賽，Darrion Caldwell每一回合用抱摔後，就只會抱緊堀口恭司不作打擊，以為自己靠摔技就能贏出該回合。最後判定由堀口恭司勝出，因為Darrion Caldwell在地面的攻勢還少過在下方的堀口恭司。

Darrion Caldwell當然不滿，但很多拳迷則歡迎賽果，笑說Darrion Caldwell愚蠢，以為抱著對方就能贏。假如有公開計分，Darrion Caldwell知道自己的打法贏不了，由第二回合開始就不會出現這場悶戰：

壞處是，因為拳手會因分數而改變的策略，已贏得兩回合的選手很有可能就會變被動，因為他知道就算輸掉第三回合，自己也能勝出比賽；也有人提出假如裁判出現錯判，每個回合公布的分數都不如拳迷想像，或會出現一些現場的亂局（其實就算現時賽後才公布分數，也是有亂局的可能）；對於拳迷來說，也沒有了「究竟誰贏了」的緊張感。

Dana White ："第三回合一定「差到得人驚」"

Dana White 明顯認為公開計分壞處較多，甚至認為會影響比賽質素：

如果某人知道他已經贏了兩回合，而你是一名專業選手，那麼你絕對可以在第三回合中遠離對手，並使比賽變成差得嚇人。 如果您已經知道穩袋兩回合，因為你已看到自己的得分，那麼你要做的就是在接下來的五分鐘，與這傢伙保持距離。 一定會出現很多糟糕的第三回合。 Dana White

Dana White不時會為拳賽計分問題發聲 (Getty Images)

而且他也覺得最後在得知分數的緊張感，是比賽的有趣之處:

比賽時，我會有概念誰贏了誰輸了，但我拿著腰帶時，我也是聽Bruce Buffer說誰贏我才知道結果。Bruce Buffer公布結果前不會跟我說。 裁判告訴了Bruce Buffer，我就站在那兒等結果，所以我跟拳迷一樣緊張興奮......公開計分拿走了期待與緊張感。 Dana White

Dana White 一向主張拳手終結對手，除了是因為終結比賽才多人看外，也是為了避免一些糟糕的判決，也多次發言指某些判決「不知所謂」。

裁判質素仍是關鍵

對於一些非常接近的比賽，留待最後一刻才知道結果的確緊張刺激，但很多時等待判決時的緊張並非來自於此，而是來自於害怕裁判的錯判。不論是MMA，還是拳擊、踢拳，總之所有人為評分，而且使用10-9評分制的比賽，都有這個問題：觀眾有時覺得一位選手三個回合都處於劣勢，最後卻贏了比賽。

公開計分其實也解決不了這問題，只會把來自誤判的不滿和疑惑由比賽完結才爆發出來，變成每個回合都展示給你看。所以，裁判公平公正、統一標準下的判決才是重點，是否公開計分解決不了錯判問題。

就算如此，有些拳手仍覺得知道分數比不合道更好，前UFC冠軍Max Holloway就是其中一位，他說作為一個武術家，儘管有時會不同意裁判判決，他仍希望先知道裁判給了什麼比分，因為現在他就如摸黑作賽一樣。Max Holloway 近兩場比賽都敗在Alexander Volkanovski拳下，但都是判定敗，而且有次是分歧判定，二人得分相當接近，如有公開計分或者就有不同結局。

UFC作為MMA龍頭公司，肯定不會作新制度的白老鼠，預計要等到其他組織使用公開計分後有好的效果，UFC才會考慮作出改變。

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