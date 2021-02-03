錫杖｜唐三藏驅魔師手中不是拐杖　代表「不殺」兼使棍法的兵器

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-03 00:01

在不少流行文化產物中，僧侶法師都會手執錫杖行走天涯，例如《西遊記》唐三藏及《犬夜叉》彌勒法師等。其實錫杖更是代表「不殺」兼使棍法的兵器，在日本的少林寺拳法中便有錫杖的型。

錫杖，梵文為Khakkhara，日語為Shakujo，為僧侶所持的器具，長度比一般枴杖為長，杖頭裝有鐵環，搖動時鐵環會磨擦、碰撞而發出聲音，因此又有「聲杖」之稱。

在佛教中，錫杖有它特有的意義，同時亦具很多功用，有說防身是其中之一。因為看到錫杖就會聯想起僧侶，以致很多遊戲、電影、動畫中，僧侶用的武器不是棍就是錫杖，而錫杖的技法亦確實能以棍使用。而在日本的少林寺拳法中就有錫杖的型（雖然少林寺拳法與中國的少林並無直接關係）。

這次武備志就為大家介紹一下這個佛門器具。

▍錫杖在佛教中的意義

《得道梯橙錫杖經》，譯者不明，但知道應是是東晉時被翻譯，是一篇專說明錫杖的經文，當中經文說到：

汝等今當受持錫杖。所以者何。是錫杖者。名為智杖。亦名德杖。彰顯聖智故。名智杖。行功德本故曰德杖。 《得道梯橙錫杖經》

所以錫杖又名智杖及德杖，但為何錫杖能「彰顯聖智」、「行功德本」就不是這篇文章深究的地方了。同經文中也有一些有趣的地方，如說到鍚杖「不得擔杖著肩上」、「不得擔著肩上以手懸兩頭」，大概就是指不可以像孫悟空持金剛棒一樣把錫杖架在頸後、雙手搭著棍上行。大家有興趣的話可以看一下。

按法界佛教總會網頁對錫杖的描述：

錫杖的形狀分三部份，上部即杖頭，由錫、鐵等金屬製成，呈塔婆形，附有大環，大環下亦繫數個小環。搖動時，會發出錫錫聲。中部為木製，下部或為錞、鐏、鐵等金剛所造，或為牙、角造。《南海寄歸內法傳》卷四中說：「西方所持錫杖，頭上唯有一股鐵卷，可容三、二寸。安其錞管，長四、五指。其竿用木，粗細隨時，高與肩齊，下安鐵纂，可二寸許。其鐶或圓或扁，屈合中間可容大指，或六或八，穿安股上，銅、鐵任情。 法界佛教總會網頁

各地錫杖形式略有不同，上圖其一為錫枚頭，「塔婆形」中的塔婆，梵語為stūpa，就是那種佛教墳塚建築。其二為日本練習的錫杖，外型較為簡單。

▍錫杖本來的用途與日本少林寺拳法中的錫杖型

現時錫杖最主要的功用當然是用於儀式，而在過去錫杖的功用則更為實在。例如在托缽行乞時，可以搖動錫杖代替叩門；在野外遇到「蛇蠍蜈蚣百足」，可以「捉錫杖搖」，以嚇走動物；年老的僧人也可作枴杖扶持之用。

雖然錫杖本意不是用來打人，佛門之人也不會隨便動武，也有說以錫作杖頭是因為錫較軟，以表示不殺之意，但周遊列國總有需要防身的時候，用錫杖代替棍其實亦十分合理。就正如板櫈本來也不是用來打人，但還是有「板櫈拳」一樣。

在日本的少林寺拳法中就有錫杖的型（要留意日本的少林寺拳法與少林、中國武術並無直接的關係）：

如果用棍代替錫杖，感覺其實和雙頭棍沒太大差別：

▍流行文化中的錫杖

因為看到錫杖就會聯想起僧侶（尤其是在日本），以致很多遊戲、電影、動畫中，僧侶用的武器不是棍就是錫杖。隨便舉幾個例子。

動漫《犬夜叉》中角色彌勒，職業是驅邪的法師，所以武器就是鍚杖（當然他右手可以吸東西的風穴更利害）。

《侍魂》中的花諷院和獨。

在《真・三國無雙7》中的張角亦手執錫杖作戰。

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