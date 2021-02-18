《殺破狼》甄子丹大戰吳京　魔杖教練拆解短兵對長兵勿做這些動作

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-18 14:24

在上周央視牛年春晚中，吳京和甄子丹再次同台合作表演武術，兩人自2005年《殺破狼》後多年未有合作，傳媒紛紛報道說這次合作打破當年拍攝《殺破狼》二人結怨不和傳聞。

甄子丹和吳京雙雙在牛年春晚亮相。(網上圖片)

《殺破狼》吳京和甄子丹後巷一戰，堪稱近二十年港產動作電影經典對決，據說這場長短兵器格鬥，二人只有大概協商怎樣開打，當中大部份的動作都是二人臨場自由發揮，若這說法屬實，則這珍貴片段恰恰反映了兩位動作演員下意識的動作功架。

不論傳聞如何，這場精彩對打讓很多影迷回味無窮，已成為香港動作電影經典。有人嘗試嚴肅翻拍，亦有人致敬惡搞，亦有武術家嘗試拆解分析這個場口各個動作結構。

電影《殺破狼》劇照。

以動作分析而言，例如菲律賓武術Pekiti Tirsia Kali 教練 Logan Lo ，早年便在Youtube頻道Scenic Fights嘗試以幾個角度拆解後巷一戰的對打動作，以他所學的武術原理來評論真實搏擊中這些反應是否合理，小編在此概括一些他的見解。

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1. Knife Trapping （鎖刀動作）

首先，Logan指出一般握短刀有兩個常見握法，兩者有不同動作功能。

圖片來源：black triangle silat

在《殺》片段中，吳京長時間是握Ice Pick Grip（冰鑿握法），這種握法最適宜配合雙手，一手做拍開對手攻擊動作，另一手做出Trapping（鎖刀）的動作（意思指對手揮打兵器或拳頭過來時，持刀者以刀鋒扣著對方的兵器，這種攻擊要打側翼攻擊，詳見下文），繼而在理想狀態下一手控制對方，另一手做出Disarm（甩掉對手兵器）、切割或直插的動作。可是，吳京在用Ice Pick Grip時，卻花很大時間把刀片向外傾斜，大部份時間在打於Hammer Grip（錘握法）才有優勢的Slash（劈）動作。

吳京握Ice Pick Grip較多打出Slash動作。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

吳京雖然有嘗試過做一些Trapping的動作，但點到即止，沒有利用這個捕捉動作做進一步的搶攻，而是很快又快開二人的距離，浪費了Trapping帶來的優勢。概括而言，即過度依賴單手，沒有充份利用另一隻空手，當用短兵器時，應該多以雙手交錯來製造攻擊優勢。

吳京一旦做了Trapping，很快又拉開二人距離。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

2. Crouching in combat （蹲戰）

Logan亦指出，吳京過度讓自己身體範圍縮少，企圖攻擊甄子丹下盤，反而令自己處於劣勢。在一般徒手或短兵情況下，以半蹲的身位捕捉攻擊對手下盤的機會是很合理，可是當對手使長兵器時，便很容易讓對方有向下揮打的機會攻擊自己（編按：尤其頭部），由於對手使用長兵器，短兵器方很難入位攻擊對手下盤。

3. Weapon length （兵器距離）

吳京和甄子丹長短兵器直接交鋒。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

在這幕決鬥中，甄子丹充份運用短棍的各個部份（棍尖、棍身、棍尾）打擊，是合理的打法，反而拿短刀的吳京卻好像把短刀當短棍使用，尤其一幕二人兵器對插，吳京短刀無可能先於對方擊到敵人身體，還給了甄子丹一個機會向他肋骨補了一棍。

另一方面，短刀的好處是縱使在雙方埋身時，自己全身遭到對方壓制，但只要拿短刀的腕關節和指關節（Knuckle）仍能活動，手上短刀仍有機會發揮攻擊（例如Trapping）。可能因為電影要拍出華麗動作關係，吳京卻竟然選擇將短刀由右手拋去左手（見下動態圖），現實中這是很不明智的做法。

以下片段，吳京持刀的右手手腕及指關節其實仍可自由活動，理應可以繼續攻擊，但為了拍戲效果，選擇了高難度拋刀去另一手。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

在以下片段，吳京用刀已鎖到對手，但他沒有進一步攻擊（例如用空手補鎖對方，短刀進攻），而是又玩拋刀轉手的花招。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

一旦短刀鎖到對手，另一空手應控制對方兵器，此時短刀便可以攻擊（Youtube影片截圖）

4. Flanking（側翼攻擊）

根據Logan說法，短兵對長兵器，因為直線距離短兵器攻擊距離一定不及長兵器，所以持短刀者根本不宜打直線的攻勢，而是應迂迴側翼攻擊，不斷互相盤旋找機會進入對方近身範圍。在《殺》巷戰一幕中，窄巷的範圍未至於打不到側擊，前後的直線攻勢，小編認為只為純粹的方便拍攝。

5. Weapon disarm（甩掉兵器）

最後吳京甩掉甄子丹短棍，此時獨佔兵器的吳京理應有極大攻擊優勢，但他卻選擇了一個極大幅度的Ice Pick Grip，讓甄子丹有機可乘抬起雙手控制吳京整個舉起的右手。

甄子丹控制了對方單手，理應做出Disarm的動作，減低對手持兵器的威脅，或帶動吳京的短刀向吳的外圍自插，但甄子丹卻選擇做一個帶動吳京手臂盤旋過頭，讓短刀轉方向至吳京內圍再自插的動作，雖然雙手的發力比單手的力量大，但萬一吳京透過轉身擺脫牽制，便很容易再一次補上攻擊，這個Final Action雖然好看，但在搏擊原理上有點多此一舉。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/Yv9GGcc7adE）

總結而言，Logan認為《殺破狼》這場巷戰的動作設計十分出色，雖然他認為打短刀者採直線攻擊是很大的不合理，但無損其他精彩的動作安排。而且電影畢竟以動作觀賞美學為先要原則，主角難免亦有主角光環，他只是以此為引入點分析武術原理。他強調一旦在現實中遇到對手持短刀向你施襲，緊記不要企圖嘗試反擊，快逃跑！

除了嚴肅的學理分析外，早年亦有網民惡搞《殺破狼》這場經典巷戰，不妨回顧一下！

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