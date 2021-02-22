UFC｜黑獸再創UFC最多KO紀錄　拳手身上驚現「姨媽」刺青

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-22 19:59

UFC Fight Night 185 不單有拳手創下「稱重超重最多」，還有Derrick Lewis 再度打破UFC重量級最多擊倒紀錄，追和Vitor Belfort的跨量級最多擊倒紀錄。另一方面，Darrick Minner的刺青同時令人蹄笑皆非⋯⋯

▍「黑獸」Lewis 創下UFC重量級KO紀錄

在頭條主賽的重量級比賽中，排名第二的Curtis Blaydes 跟排名第四特Derrick Lewis對賽。Blaydes 擁有重量級最多成功摔倒紀錄，而Lewis 則擁有重量級最多擊倒紀錄。

賽前Lewis 的賠率為「+350」，而Blaydes的賠率為「-450」。即是假如你買Blaydes贏的話，你要押上 $450美元才可贏到$100美元。相反，假如你買Lewis 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$350美元。

雙方在第一回合對彼此的專長有所警惕。在每一擊都可隨時打出擊倒的重量級比賽中，稍一不慎便足以終結賽事。最後Blaydes 以低掃打開缺口，在首回合搶得優勢，並以一記「插眼」犯規作結。

在第二回合，Blaydes 持續壓迫Lewis，後者則十指伸向前作防守，被拳證Herb Dean警告（在MMA統一規例中，拳手手指只可指向上方，不可伸向對手，避免造成插眼意外）。再一輪攻防後，Lewis 逮準Blaydes下潛的時機，以一記上勾拳準確擊中Blaydes 下巴，將其擊倒在地，再以兩記地面重擊終結賽事。

Derrick Lewis (+300) with a murder



pic.twitter.com/h4aJxgyFBA — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) February 21, 2021

這記擊倒使Lewis 再度打破自己的「UFC重量級最多擊倒」紀錄，增加至12次，並追和了由Vitor Belfort 創下的「UFC跨量級最多擊倒」紀錄。這場勝利亦成為自2016年以來的UFC「爆冷」，對上一次已經是Michael Bisping 以賠率「+400」擊敗Luke Rockhold 奪得UFC中量級冠軍。

這感覺就像一個夢。之後我覺得感覺很奇怪。它仍然很不真實。這是（我職業生涯中最令人滿意的）勝利。人們應該在這些年來學到，永遠不要跟我對賭。我可能是一個「大冷門」，但永遠不要低估我。無論時鐘還剩多少時間。我仍然會備受矚目。 Derrick Lewis

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▍Darrick Minner 刺青令人哭笑不得

在拳手身上充滿各式各樣的紋身。每個紋身不單記載了拳手的信念及生命印記，甚至成為拳迷們的集體回憶，但有些漢字紋身卻令人蹄笑皆非⋯⋯

在UFC Fight Night 185中，Darrick Minner 以「一致判定」擊敗了對手Charles Rosa。而他身上卻紋上了「姨妈」字樣，令人百思不得其解。

除了Darrick Minner 以外，UFC Featherweight拳手Daniel Pineda 下腹的新細明體「不怕婊子」紋身亦是相當「經典」。

下次有機會再跟大家談談歷代拳手身上的經典紋身。

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