格鬥籃球Rugball｜俄羅斯戰鬥民族的摔跤籃球：無走步、可擒抱摔

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-09 18:34

【格鬥籃球】近日網上熱傳一段「格鬥籃球」影片。片中比賽雖然在籃球場進行，隊員手執籃球卻一身緊身摔跤服，走步、擒抱、摔拋皆可，跟一般籃球運動大相逕庭。其實那是源於俄羅斯的全接觸球類運動——Rugball。

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Rugball（俄文：Регбол）是俄羅斯摔跤運動員發明的一項新運動，集「古典式摔跤」、「欖球」（Rugby）、「籃球」元素於一身。

Rugball 始於30多年前，直至2003年11月13日獲得俄羅斯國家體育委員會認可，獲得作為一項獨立運動的正式地位。在俄羅斯已經有超過22支職業Rugball隊伍，定期舉行全國性聯賽及國際性比賽。Rugball 在歐洲其他地方亦有推廣，荷蘭、法國、捷克甚至擁有職業隊伍，在白俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦、愛沙尼亞、德涅斯特河沿岸共和國都有Rugball 俱樂部。

甚至連UFC 輕量級冠軍、P4P之王 Khabib Nurmagomedov，都曾發布了與一些朋友進行Rugball 的比賽影片。片中他指Rugball 能夠增加運動的力量及敏捷表現，而這些能力在綜合格鬥中十分關鍵。

▍Rugball 的起源？

Rugball 的起源可以追溯到四十年前。自由式和古典摔跤手進行墊上訓練之前，他們慣常以一種特別的方法來熱身：他們會雙膝跪在墊上移動，利用沉重的藥球進行即興的傳球比賽。

逐漸地，這種熱身運動從墊子移到了籃球場，摔跤手從膝蓋跪地變成站起來，手裡的藥球變成籃球。它沒有籃球運動般的嚴格規則，允許擒抱操控及全接觸角力。這遊戲以活力、娛樂性著稱，最後被稱為「Rugball」或「摔跤籃球」（Wrestling Basketball）。

▍Rugball 怎麼玩？

顧名思義，Rugball 中具有摔跤、籃球和欖球等元素。

每支球隊由20名球員組成，在場上最多可以有7名球員。遊戲從中圈搶球開始。球員可以把球向任何方向傳遞、擲、彈跳、滾動，持球的球員被允許持球奔跑。比賽的持續時間是上下半場各20分鐘，休息時間為5分鐘。

遊戲的目標是把球投進對方球隊的籃框中，在任何距離投進球可得一分，比賽結束時分數較高者為勝。除了抱腿摔、絆腿、投擲時從後推擊及明顯挑釁的碰撞外，一切都被允許。違規球員將會被罰出場1分鐘。

為防止受傷並保護運動員，賽會提供護膝、護肘和頭盔等保護裝備。

▍沙灘Rugball

官方的Rugball比賽會在標準籃球場中舉行，但是夏季版的Rugball 會在沙灘舉行，而且頗受大眾歡迎。沙灘Rugball 規則略有不同，比賽分為四節進行，每節為5分鐘。自2001年以來，在莫斯科附近的海灘、聖彼得堡附近的度假勝地、加里寧格勒附近的波羅的海沿岸以及彼爾姆的城市海灘上，定期都會舉行沙灘Rugball 比賽。

參考資料：俄羅斯Rugball 總會

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