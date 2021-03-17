拳擊｜史上首場重量級4大組織拳王統一戰　Joshua Fury或今年對決

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-17 18:26

世紀之戰終於開打了！WBA、WBO、IBF拳王Anthony Joshua 跟WBC、The Ring 拳王Tyson Fury 近日簽下對賽合約，是為拳擊史上首場4大組織重量級拳王統一戰！到底誰才是「地球最強男人」呢？

兩位拳擊重量級世界冠軍Anthony Joshua 與Tyson Fury，最終將於拳擊台上決一勝負。（圖片擷取自：MRRFK23 Twitter）

▍地球最強男人之戰確立 史上首個4大組織重量級拳王統一戰

據多家外國傳媒報道，兩位拳擊重量級世界冠軍Anthony Joshua（24-1，22 KO）與Tyson Fury（30-0-1，21 KO）最終將於拳擊台上決一勝負。

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Anthony Joshua 現為WBO、IBF、WBA 重量級世界冠軍。他在2018年3月一舉統一WBA、IBF、WBO、IBO 的重量級腰帶，只差WBC腰帶。2019年6月，他意外爆冷敗給身形豐滿的墨西哥拳手 Andy Ruiz Jr.，一度失去所有腰帶。不過 Joshua 很快便在半年後的二番戰中收復失地，重新奪回4條冠軍腰帶。

當Joshua 上一場以壓倒性姿態擊敗了挑戰者Kubrat Pulev 衛冕時，便已重提自己或會跟WBC腰帶持有者 Tyson Fury作場「腰帶統一戰」。

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Tyson Fury 現為WBC 及The Ring 重量級世界冠軍。Fury 在2015年擊敗Wladimir Klitschko 後，曾是擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、IBO四條拳王金腰帶的不敗拳手。但是他後來因為初期不願意對戰強制性挑戰者Vyacheslav Glazkov，到後來健康及個人問題，一條一條的失去拳王金腰帶，到2018年終於正式被失去所有冠軍頭銜。

在2018年，Fury 跟時任WBC 拳王Deontay Wilder 作賽，賽事最終以爭議和局作結。直至去年2月，2人終於再度對決。結果Fury 在第7回合TKO Wilder，成功奪下WBC、The Ring 重量級世界冠軍頭銜。

Joshua 的經理人Eddie Hearn 向傳媒表示：「各方磋商都已經進入最後階段，我們將在接下來的幾週內努力工作，以確認拳擊史上最盛大比賽的地點和日期。」而Fury 的經理人公司則表示，各方有30天的時間就比賽地點、日期達成協議。

假如比賽最終成功舉行，這將會是拳擊史上首個重量級4大組織拳王統一戰！

▍何謂一統量級？史上只有8人達成？重量級未曾出現？

現時職業拳擊中有五大協會：

1. World Boxing Council (WBC) 成立於1963年 2. World Boxing Association (WBA) 成立於1962年 3. International Boxing Organization (IBO) 成立於1988年 4. World Boxing Organization (WBO) 成立於1988年 5. International Boxing Federation (IBF) 成立於1983年

而WBA、WBC、IBF及 WBO正是常常提及的「拳擊四大組織」，現在大部份大型拳擊賽事都由以上協會舉辦。每個拳擊組織都有各自的量級世界冠軍頭銜，換言之同一量級至少會有5個世界冠軍頭銜。

而假如有拳手能同時奪得同一量級2條或以上的「拳擊四大組織」世界冠軍腰帶，則會被稱為「Unified Champion」。現時Antony Joshua 擁有IBF、WBA、WBO 重量級冠軍，所以他亦是Unified Champion。綜觀所有量級，現時世上共有9位Unified Champion。

但是今日若論真正的「統一量級」，便需要成功奪得「拳擊四大組織」的冠軍頭銜，成為「Undisputed Champion」。

自從2004年開始實行四腰帶時代以來，重量級就再也沒有出現過Undisputed Champion。 重量級分區中最後一位無可爭議的冠軍是1999年11月的Lennox Lewis，當時他在二番戰中擊敗了Evander Holyfield，奪得當時三大組織（WBC、WBA、IBF）的冠軍腰帶。

在四腰帶時代，男子拳擊共出現過4位Undisputed Champion：Oleksandr Usyk（輕量級）、Bernard Hopkins（中量級）、Jermain Taylor（中量級）和Terence Crawford（輕沉量級）。而女子拳擊亦曾出現過4位Undisputed Champion：Katie Taylor（輕量級）、Jessica McCaskill（沉量級）、Cecilia Braekhus（沉量級）及Claressa Shields（中量級）。

所以，假如Anthony Jushua 及Tyson Fury 的比賽真正成功舉行，勝出者便能成為拳擊史上首位重量級4大組織統一拳王！

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