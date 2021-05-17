UFC 262｜Oliveira逆轉KO奪冠　Barboza北斗神拳對手5秒後才倒地

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-17 20:08

昨日舉行的UFC 262 令一眾拳迷目不暇給，精彩賽事此起彼落。柔術之鬼Oliveira逆轉KO成新冠軍，Barboza打出罕見KO儼如「北斗神拳」，鱷魚Souza被十字回降服時上臂折斷。本文跟大家一同重溫UFC 262精華。

▍Charles Oliveira 擊敗Michael Chandler奪冠軍

+ 8 + 8 + 8

自前輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov在2020年10月UFC 254擊敗Justin Gaethje後宣布引退，5個月後UFC 終於宣布取消其冠軍頭銜。由於排名第一的Justin Poirier預定在7月11日的UFC 264跟Conor McGregor 進行「三番戰」，而排名第二的Justin Gaethje 則上場挑戰Khabib 冠軍失敗，所以今次便由排名第三的「柔術之鬼」Charles Oliveira 對陣排名第四的前Bellator冠軍Michael Chandler。

Charles Oliveira曾打破UFC「最多降服紀錄」兼且座擁7連勝的佳績，上場更擊敗了Tony Ferguson能夠挑戰冠軍毋庸置疑。而Michael Chandler是一名強力的摔跤型拳手，以其極具威脅的打擊能力見稱。縱然Chandler 在UFC只有一勝成績，但賽前預計二人必有一番激戰。

Chandler 在第一回合充分展現極端侵略性和力量的攻勢，他屢次以重拳及上位打擊為Oliveira 帶來莫大威脅，更一度險些終結Oliveira。即使Oliveira 曾經搶到Chandler背位，並嘗試以裸絞攻擊，但都被Chandler一一化解。從兩名裁判在第一回合給予Chandler「10-8」的分數可見，Chandler 的攻勢是多麼的凌厲。

Demorou, foram muitas batalhas, mas chegou. Charles Oliveira é o campeão do mundo. pic.twitter.com/zxqFYLmBXy — Henrique (@RiqueMathias) May 16, 2021

正當不少拳迷暗自為Oliveira 擔心之際，Oliveira卻只在第二回合花上19秒便終結了賽事。Oliveira 把握住Chandler一次組合拳後的空檔，以左勾拳擊倒了Chandler，即使Chandler倒地後馬上站起退到籠邊，Oliveira馬上追擊。最終Chandler在沿籠躲避途中，被Oliveira以左勾拳再次擊倒在地，拳證馬上介入終止比賽。連同Amanda Nunes及Deiveson Figueiredo，Oliveira成為第三位來自巴西的現役冠軍。

▍Edson Barboza 打出「北斗神拳」 罕見擊中5秒後才見效果

在羽量級比賽中，排名第九的Shane Burgos對陣排名十三的巴西名將Edson Barboza。這是Barboza從輕量級降重至羽量級後的第三場比賽。

Burgos是頂尖拳擊好手，Barboza是頂尖的踢擊高手，二人合力上演了一場打擊激戰。這場比賽的精彩程度使其成為當晚的「最佳賽事」，二人獲得$75000美元的賽後獎金。

Barboza 以其猛烈的低掃打開戰局，Burgos則在第二回合以小腿踢拉回均勢。及至第三回合初段，Barboza以一記漂亮的「刺拳後擺拳」組合清脆擊中Burgos，Burgos卻好像沒事般重新站好架勢。但驚人的事卻發生了。

在漫畫《北斗之拳》中，主角拳四郎經常殺敵後，轉身冷冷的說「你已經死了！」，對手才會慢慢全身爆裂而死。而Barboza 這記KO跟「北斗之拳」劇情有異曲同工之妙。

WOW BARBOZA FREEZES Shane Burgos mortal Kombat style 😳#UFC262 pic.twitter.com/JdbQEWhpkm — RAW MMA NEWS (@rawmmanews) May 16, 2021

Barboza擊中Burgos相隔4至5秒後，Burgos才緩緩站不住腳向後踉蹌倒地，最後面朝下地短暫失去意識，就連Barboza衝上去追擊Burgos亦毫無反應。

一般而言，頭部要害的KO主要是因為「腦震盪」，拳手因頭部受到衝擊而令腦組織撞向頭骨，撞擊令腦部的神經傳導物質（Neurotransmitter）一時間異常活躍，超出神經傳導物負荷而出現腦部訊息中斷或混亂，造成身體暫時癱瘓。拳手通常會在被擊中後，馬上或很快失去身體操制，像Barboza這記擊倒般相隔數秒的情況十分罕見。

▍鱷魚Souza 遭降服時上臂被折斷

繼Chris Weidman在UFC 261中「斷腳」後，今場比賽又再出現令人不忍入目的恐怖畫面。

Andre Muniz vencea Jacare Souza vía sumisión (Armbar) en el primer round. pic.twitter.com/3mZTl8FGpa — Golpe X Golpe (@GolpeXGolpeok) May 16, 2021

在中量級比賽中，老將「鱷魚先生」Ronaldo Souza對陣巴西新秀Andre Muniz。在第一回合後段，Muniz在一次籠邊纏鬥中搶到Souza背位並直接跳上背上，Souza上身前傾跪下意圖把背上的Muniz甩到前方，Muniz於是轉以「十字固」攻擊Souza右臂。突然間Souza右臂發出「卡」一聲巨響，拳證馬上終止賽事。

根據MMAFighting.com的報道，Souza右手肱骨骨折，並需要接受緊急手術處理，幸而Souza接受手術後並無大礙。

這是Souza 自2019年敗給Jack Hermansson以來，連續第四場落敗。他對上一場勝仗是在2018年UFC 230中在第三回合KO Chris Weidman。

武圖App2

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