中世紀小圓盾｜載於現存最古老歐洲擊劍手冊　漢代亦有類似小盾？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-06 17:50

提起盾牌的話，你會想起什麼？是古希臘重步兵的大圓盾？是羅馬軍團所向披靡的方盾？還是維京海盜用以橫掃歐洲海岸的維京圓盾？抑或是中世紀騎士手執的鳶形盾？盾牌跟戰爭可謂唇齒相依，保衛了無數戰士的性命。 盾牌的歷史悠久，在全世界歷史中仍是數一數二，可以阻擋外來攻擊，在戰爭中確實有過一段輝煌時期。盾牌可以用作阻擋各種攻擊，所以形狀、材料各異。但大家有想過世上還有拳頭大小的微型盾牌嗎？ 今日武備志將會為大家介紹追求機動性而生的小圓盾（Buckler）。

▍不能擋箭卻能防身的小圓盾

小圓盾直徑通常介乎20至40厘米，多數盾牌以全金屬製成，形狀卻有多種分別。小圓盾基本上以圓盤構造為本體，再在圓盤中間隆起名為「boss」的半球體，內側設有把手，但小圓盾仍有眾多不同形狀，例如英國小圓盾的boss較長，或會造成尖刺形狀，在16世紀時甚至規定了其長度必須在10至12英吋（約25至30厘米）。

甚至乎，其實小圓盾並非一定是圓形，Herbert Schmidt的著作《The Book of the Buckler》中歸納出小圓盾的基本元素配搭︰外形上分為圓形、三角形、梯形、橢圓形、尖底形，盾紋分為平面、凹面、凸面、波紋。

小圓盾是順應盔甲發展而生的產物，尖底盾牌因盔甲的發展而逐趨細小，至14世紀已經僅比小圓盾大，亦有些騎士為了追求速度而選用小圓盾。體積小而重量輕的小圓盾可以掛在腰間，攜帶性和機動性俱佳，在歐洲各地都有使用，尤其一些地勢起伏較大的地區更注重其機動性，如蘇格蘭或威爾斯等。

小圓盾經常與其他單手武備配合使用，因為小圓盾較難抵擋遠程攻擊，所以通常在近戰使用，而使用方式不似其他盾牌般緊貼身軀，反而會伸直拿著盾牌的手、指向對方。

直至16世紀，小圓盾仍很流行，經常為平民、劍士、騎士使用，雖然後來熱兵器的出現，小圓盾於戰場銷聲匿跡，不過不同形狀的盾牌於現代仍備受執法人員採用，武備志有機會再跟大家介紹其他各種盾牌。

▍記載於現存最早的歐洲擊劍手冊

小圓盾的用法可見於中世紀最古老的武術指南書——《沃普爾吉斯手稿》（Walpurgis Manuscript），又稱《皇家軍械手稿Ms. I.33》（Royal Armories Manuscript I.33），或者簡稱《Ms. I.33》，是現時世界上最古老的擊劍手冊。

這個手稿中記載了單手劍與小圓盾的技術，從畫中人物身著推斷，這些技術除了用在軍事用途，也可能是德國在13世紀末至14世紀初時流行的運動。

手稿以拉丁文寫在經過後制，用於寫作的皮上，大概是在1270年至1320年間寫成。手稿寫在32張皮紙上，共64頁，但作為年代久遠的書，當中亦有頁面散失，也被認為只是更大的作品中的其中一部份。

書中列舉了七個基本的架式（ward），均踮腳前傾，以保護重要器官及前腳。在ARMA的一篇文章中，作者Brian Hunt詳細解釋了這七個架式的姿勢，及在德國劍術中與這些動作有關的名稱。

這七個架式包括：臂下（under the arm -sub brach）、右肩（right shoulder - humero dextrali）、左肩（left shoulder - humero sinistro）、頭（head - capiti）、右方（right side - latere dextro）、胸口（breast - pectori）、長點（'long-point' - langort）。

當中指出小圓盾有多種作用，最基本的用途自然是保護雙手和擋開對手武器攻擊；而除了可以阻擋對方攻擊外，亦可以掩飾自己使用武器的動作；更可以用盾面或盾邊重擊對方，若能以小圓盾攻擊對方面部將能作出頗大傷害，而帶尖刺的小圓盾更能刺傷對手。

▍中國古代的抗戟兵器 帶鉤帶錐的小盾牌

在中國古代史上，雖然鮮有小型盾牌配上其他單手兵器的組合出現。要說較為接近的，卻也可追溯至東漢年代的抗戟奇兵——鉤鑲。

鉤鑲，兩頭曰鉤，中央曰鑲。或推鑲，或鉤引，用之之宜也。 漢劉熙《釋名·釋兵》

矛鋋鑲盾刃刀鉤。...鑲者，亦刀劍之類，其刃卻偃而外利，所以推攘而害人也。鉤亦鑲屬也，形曲如鉤而內利，所以拘牽而害人也。 唐顔師古注《急就篇》

鉤鑲是一種單手掌握的盾型兵器，一般會配合單手兵器（如環首刀）使用。

對於這種奇兵的實際用途，一般被認為是用來對抗當時軍隊的主要兵器鐵戟。那時期的鐵戟頭呈卜字形，而且戟的橫枝向上彎曲。鉤鑲正是它的剋星。

在文物畫像中鉤鑲經常與另一種長柄兵器「戟」一同出現，甚至成對抗之貌。在漢代，在漢代畫像石中就常有左手執鉤鑲，右手執刀者跟手持長戟者搏鬥的畫面。如在江蘇銅山小李村出土漢畫像石中，便見到武者以鉤鑲勾住對方長戟，再以環首刀反擊的動作。

鉤鑲是作為特攻兵器被少數軍士使用。它是一種適合近身作戰的小盾牌，既可以彎曲的鉤頭勾鎖及擋格敵人的兵器，亦可以用鑲板上的錐鋒刺傷敵人，在功能上比一般的防守盾牌更多元化。

縱然鉤鑲具有獨特的攻防性能，可是鉤鑲的使用年代十分短，大概自兩晉以後便再沒發現其確實蹤跡。

關於鉤鑲急速衰退，一般有以下說法。一，鉤鑲整體以金屬鍛造，製作成本高，難以普及。二，甲冑製作技術進步，鐵戟因穿刺性能不足而遭長矛取代，而鉤鑲亦因無法有效對抗長矛而遭到淘汰。三，隨著甲胄普及，兵器逐漸變得重視破甲、愈來愈變得重型。鉤鑲一方面再難以擋格這些兵器，另一方面亦再難透過鉤及刺對披甲士兵造成傷害，因此消失在軍伍之中。

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