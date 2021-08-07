東京奧運｜ 中國空手道一姐尹笑言奪銀 為本屆搏擊項目第二銀

中國空手道「一姐」尹笑言於女子空手道組手-61kg 奪得銀牌，為本屆中國隊於搏擊運動項目中的第二銀。



無敗入準決賽、驚險入決賽

很多人都期望這位中國選手有力爭標，但卻沒想過她能以小組賽無敗之姿進入準決賽。在小組賽中，她先以2:0擊敗委內瑞拉選手Graces Sequera Claudymar，再以1:0擊敗法國的Heurtault Leila，然後以4:2擊敗日本選手染谷真有美，最後2:2 但以「先取」（先得分者）優勢擊敗土耳其的Coban Merve，成功進入準決賽。

從她得到的比分可以看到，她打法較為「被動」，喜歡防守反擊，但準確的出手就為她拿下不少勝局。

在準決賽，面對兩屆世界冠軍代表埃及的Lotfy Giana，她繼續以一貫的「防守反擊」應戰，並順利先取一分同時得到「先取」，但及後對方得回一分，加上因為尹笑言被判三次C2犯規令她失去了「先取」優勢，最後比賽以1:1完場。幸好現場裁判認為尹笑言表現較佳，結果尹笑言以「判定」勝出，驚險進入決賽。

於決賽，對手是來自塞爾維亞，2018年世界冠軍的Prekovic Jovana，或者Prekovic Jovana看穿了尹笑言的打法，一來就上場強攻，但並未得分。及後Prekovic Jovana的一記「摔技加打擊」沒被判分，因此她的教練提出挑戰但失敗，結果比賽以0:0完結。但最後裁判認為Prekovic Jovana表現較佳，Prekovic Jovana 以「判定」贏得金牌，尹笑言則奪得銀牌。

由排球到跆拳到空手

現時27歲的尹笑言，原來最初不是空手道運動員。按奧運官網的訪問得知，來自河南鄭州的她因為身材高大，所以入選了市體校練習排球，在初中時更被選入南京軍區女排，但當時專業隊身高普遍在1米8以上，而她就只有1米75，感到差距的她在2007年回到河南省開始練習跆拳道。

但就在同一年，中國空手道國家隊成立，才開始跆拳道兩週的她又被教練推薦去練習空手道。按官網介紹，尹笑言由於沒有接觸過任何對抗性項目，在早期訓練階段她顯得無從下手，但她的教練跟她說「想打人首先要學會捱打」，結果點醒了她。當時在白天她大部份時間都是陪老隊員進行對抗技術訓練，晚上自己練習。陪練「捱打」的經驗和老隊員的建議，讓她漸漸找到了對抗的感覺，最後更成了國家隊成員。

2009年只有16歲的她第一次參加國際賽事，就得到了女子54kg的銀牌。從2014年開始她就參加61kg的賽事，更成為亞洲空手道錦標賽多次冠軍，這次更得到了奧運銀牌。

中國隊目前在奧運搏擊運動項目的表現

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尹笑言這一面銀牌，這是中國在這屆奧運中，五種搏擊運動項目（拳擊、柔道、跆拳、摔跤、空手）的第二面銀牌。第一面銀牌是來自今天女子53kg自由式摔跤的龐倩玉。

這次中國隊於搏擊運動的表現，跆拳與柔道的成績可說是大倒退，但拳擊與摔跤就有進步。回望上屆2016年的里約奧運，當屆中國在柔道有2銅、跆拳有2金、拳擊有1銀3銅、摔跤有2銅；今屆柔道沒有獎牌、跆拳只有1銅、但拳擊有兩位選手現進入決賽（分別會於8月7日及8月8日作賽，最起碼有兩銀）、摔跤現時也有1銀2銅，現在新增項目空手道又得到了銀牌。

不過，今年日本在柔道主場出擊的強勢，可說是一家獨贏；另一方面跆拳新星冒起，其他傳統強國都「無肉食」，連韓國在跆拳也只能有1銀2銅。國家隊在這兩個項目失利也是情有可原，寄望下屆繼續努力。

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