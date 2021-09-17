「無敵盃」拳手今早過磅　林作：與鍾培生對決首回合可揭分曉

「無敵盃」明晚假九展舉行，今早於九展舉行過磅儀式。儀式開始時間較官方時間為遲，鍾培生過磅後表示，因林作過磅前買早餐食遲大到惹眾憎，他更要在台上教訓對方無禮。而昨日鍾錇生開出加碼新盤，若鍾培生K.O.林作將扣對方30 萬￼￼￼出場費，如果鍾無法K.O.對手則會加碼100萬給對方，鍾培生稱新盤已鑊對方接受！



「無敵盃」眾選手過磅。(賴家俊 攝)

明天首場賽事是潘啟情對姚達輝，這次是二人第三次碰頭打拳擊例賽事。雖然對上兩次是姚達輝勝出，但姚表示因自己主力泰拳，而拳擊是對方強項，大家四年沒有同台對決，潘啟情這幾年有極大進，所以今次仍有少少緊張。而對手潘啟情表示已有兩次和姚同台經驗，已熟知對方打法，一定會用盡全力迎戰這位好對手，賽前整體預備亦比從前早得好，雖然兩年沒有打大賽，自己心態和技巧上卻比從前更好。

姚達輝(左)與潘啟情(右)。(賴家俊 攝)

明晚焦點賽事林鍾一戰，林作自言自己是大賽型選手，現在心情十分輕鬆，有信心明晚首回合可揭分曉。而鍾培生表示明晚將會有一場世界級國際水平賽事，讓大家知道香港也有能力辦國際級拳賽，賽事英文名WE ARE CHAMPION，寄意所有參與觀眾一齊贏！

而賽前被指體重未達標的張致恒，過磅官方體重為73.5KG，而他的對手大J官方體重是69.1KG。

【無敵盃賽程】

Fight 1 ：潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

Fight 2 ：造美人Kathy仔 Vs 口罩小姐 Ollie 3回合 2分鐘

Fight 3：吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

Fight 4：大J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

Fight 5：錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

Main Event：鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘



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