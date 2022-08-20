UFC 278｜Usman挑戰追平Silva連勝紀錄　地獄黑仔王Edwards闖冠軍

現任UFC Welterweight冠軍Kamaru Usman 即將在UFC 278中，跟排名第二的Leon Edwards進行久違的Welterweight冠軍爭奪戰。



從「八角籠睡魔」蛻變成「UFC P4P惡魔」

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Usman 是UFC首位尼日利亞裔冠軍（第二位便是Israel Adesanya），生涯早期雖然成功擊敗Demian Maia、Rafael dos Anjos、前冠軍Tyron Woodley、Colby Covinton、Jorge Masvidal等一眾排名前列的好手，但其打法以纏鬥壓制為主，加上本身欠缺話題性，所以不太受到拳迷關注。

直到近年，Usman突然脫胎換骨，成為實至名歸的當前UFC男子P4P（Pound-for-Pound）冠軍。

Usman自從在2020年改以Trevor Whittman為打擊教練後，他的打擊潛力終於被激發，成功把拳擊及自身的抱摔優勢完美結合，成長為八角籠中的巨獸。在最近5場冠軍衛冕賽中，Usman共打出了7記擊倒（Knockdown），其中三場以拳擊倒終結對手。

Usman和Edwards實際上在他們各自的UFC職業生涯初段便已經碰頭，在2015年的「UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2」中對陣。Usman當時贏得了「一致判定」，他成功摔倒Edwards 6次並地面控制超過10分鐘。

從那時起，Usman已經連續贏得了13場比賽，其中大部分都沒有受到很大挑戰。Edwards也贏得了他所有的九場比賽，這也是使這場重賽非常引人注目的原因。至少根據Edwards的說法，他早已今非昔比，他將在本周末的比賽中展示改進後的自己。

被COVID-19耽誤的Edwards 更曾被UFC奪去排名

談到Leon Edwards，他是一位典型的打擊好手，後加上摔跤技術而取得成功。他的打擊具技術性，而且非常危險，雖然他的打擊率不是很高，他每分鐘打出2.62次重要打擊，同時以55%的防守率吸收2.15次，但這是因為他傾向放慢節奏，覤準時機打出重擊。然而，坊間對Edwards的評價卻傾向一般，主要是因為一連串的不幸事件，使他自2019年擊敗Rafael dos Anjos後便未曾對過真正的A級選手。

在勝過RDA後，Edwards原本打算乘勢而上，在2020年3月對陣剛剛失去冠軍的Tyron Woodley，可是疫情禁令卻令比賽取消。停賽425天後，UFC於2020年10月22日將Edwards從UFC排名中刪除，理由是因為他不活躍作賽。然而一天後，Edwards宣佈他已被安排在2020年12月19日的「UFC Fight Night 183」主賽事中，對陣不敗的超級新星選手Khamzat Chimaev，這使Edwards回到UFC排名的第3位。

好景不常，Chimaev在11月29日宣佈確診COVID-19，這意味著這場比賽面臨取消。12月1日，Edwards亦正式對COVID-19檢測呈陽性，所以這場比賽隨即被推遲，重新安排在2021年1月20日的「UFC格鬥之夜185」。禍不單行，Chimaev在12月29日宣布因為COVID-19後遺症而退出比賽，比賽再度被暫時取消，第三次安排在2021年3月13日的「UFC格鬥之夜187」舉行。但到了2月11日，UFC主席Dana White宣布，由於Chimaev受到COVID-19的影響，比賽再次被取消，最終由Belal Muhammad替代Chimaev對陣Edwards。在第二回合開始時，Edwards不小心戳中Muhammad的眼睛，使他無法繼續比賽，這場比賽被宣佈為「無結果比賽」。

Kamaru Usman只差一勝 即可追平蜘蛛人紀錄

根據UFC紀錄，「史上最長連勝拳手」為已引退的巴西傳奇拳手「蜘蛛人」Anderson Silva，由2006年6月至2013年7月期間連勝16場比賽，當中更包括10場UFC中量級冠軍衛冕戰。目前Kamaru Usman的連勝紀錄為15場連勝，這意味只要他勝出今場比賽，即可追平蜘蛛人的紀錄。

順帶一提，Usman還擁有其他UFC紀錄，例如︰「UFC最高勝率拳手」（100%）、「Welterweight最多連勝拳手」（15次）、「冠軍戰最遲出現的擊倒」（第五回合4分10秒）、「UFC Welterweight史上最多判定勝」（10次）等。

到底Usman能否追平紀錄，創下歷史？明天自有分曉。

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