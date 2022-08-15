劍豪生死鬥｜小說跟漫畫比較對讀　緊湊精煉、深化人物死狂形象

山口貴由的硬派武士漫畫《劍豪生死鬥》，是以南條範夫的時代小說《駿河城御前試合》為藍本改編而成。到底原作小說跟漫畫版本有什麼分別？本文為大家列舉數個漫畫版跟小說版的不同之處。



和平時代的武士哀歌 硬派武士漫畫經典

《劍豪生死鬥》（シグルイ）是南條範夫原作，山口貴由作畫的時代劍士漫畫，於2003年8月 - 2010年7月在秋田書店發行的月刊漫畫雜誌《Champion RED》連載。日文單行本（全15卷）由日本「チャンピオンREDコミックス」出版，中譯本由台灣東立出版社代理。《劍豪生死鬥》在2007年被動畫化，在日本電視台WOWOW放映。

漫畫以南條範夫的時代小說《駿河城御前試合》第一話〈無明逆流れ〉為藍本改編而成。原本〈無明逆流れ〉篇章只有35頁，1萬多字。山口貴由對小說內容進行了大幅度的改編創造，成就跟原著內容截然不同的《劍豪生死鬥》。

日文標題「シグルイ」（死狂），來自於日本江戶時代由山本常朝所著的日本武士道經典作品《葉隱》（葉隱指的是「在君主看不到的地方也要盡忠」）：「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの」。《葉隱》一書主張：「武士要毫不猶豫的奉獻生命，絕不偷生，只有不要自己的命，才能要別人的命。」而《劍豪生死鬥》的故事發展亦緊扣住這種極端武士道思想。

漫畫中的奇怪支線 ＝ 小說內其他篇章

漫畫中出現了小說其他角色。（圖片擷取自：http://bit.ly/2FFlter）

漫畫版對原著作品作出了頗大幅度的改編，使漫畫跟原著可以當成兩部作品來看。但事實上並非這般簡單。

雖然漫畫版是以「無明逆流」作為故事主線，但看過小說的讀者應該會發現，漫畫把小說版其他比武章節的故事及人物加插其中，當中包括：〈蛤蟆劍法〉（斬頭盔）中，奇醜無比的屈木頑之助、一傳齋之千金千加子、「舌切槍」笹原修三郎、權八郎等；〈峰打不殺〉中無意殺人的月岡雪之介等等。

因為原先以為漫畫版只是藤木源之助跟伊良子清玄的改編復仇故事，所以這樣的安排令筆者感到相當驚喜。山口貴由以獨特的手法把其他故事「融入」漫畫中，讓漫畫劇情上出現奇怪的感覺，甚至有漫畫版的讀者會覺得作者在「拖劇情」，但在筆者眼中卻感到漫畫家對小說原作的「一片熱誠」，渴望把小說精彩的故事情節盡量展示在漫畫中。

所以暫時只有過漫畫的讀者，不妨看一下原著小說，或者會改變你對漫畫的看法呢。

漫畫版 VS 小說版

若要簡單說出對漫畫跟小說的觀後感，筆者會認為。小說版沒有詳盡細緻的描寫，沒有驚心動魄的打鬥動作刻劃，沒有充滿意象的氣氛渲染，故事內容十分精要簡練，透過最淺白的文字、恰度好處的描述，敘述著一個個扣人心弦的故事。

漫畫版則對小說原本簡要的人物性格進行深化和激化，透過補充詳盡的人物故事、非典型的詭奇情節、赤裸暴力的畫風，環環相扣、層層遞進地揭示武士道中的「シグルイ」（死狂）。

以下列舉數個漫畫版跟小說版的不同之處：

1. 激化人物形象，突出死狂的怪誕

當中改造得最為明顯的莫過於岩本虎眼，以及牛股、伊良子等人。

+ 1

小說版中，岩本虎眼不只沒有精神失常，是一名具有實力的劍術師範，受門徒尊敬，而且為人更十分狡猾精明，十分會計算別人。例如在小說中，虎眼跟阿郁討論繼任人一事時，乘機婉轉地試探愛妾，並在轉瞬間便發現了阿郁可能跟伊良子有染：

「伊良子眼神充滿了奇妙的魅力，連我這個大男人，有時只要被他一凝視，都會有一種像要產生情愫的感覺呢！⋯⋯阿郁啊，妳是不是也有這種感覺哪？」

「妳以前也很偏袒伊良子的，怎麼最近好像突然完全變了個樣哪？」

「才沒有這回事呢！」阿郁連忙否認⋯⋯但她的手指卻微微顫抖著⋯⋯

虎眼始終盯著阿郁白皙又纖細的手指，突然間，他的眼眸裡閃過一絲銳利的光芒⋯⋯然後像是發現新大陸般⋯⋯浮現出一抹讓人戰慄的詭異微笑。

又如他之所以毀掉清玄雙眼，並不是「病發」，而是因為：

「虎眼原本認為毀了清玄那對充滿無雙魅力的雙眼，是比取他性命更殘忍的報復方式，現在卻為自己當時的判斷感到悔恨不已⋯⋯」

漫畫則把虎眼塑造成擁有六根指頭、精神失常，更是殘酷無比的人。為了為主上試刀，不惜殺害無辜之人。因為精神失常，經常做出難以理解的殘暴行徑，如迫使三重即場行房、生吃鮮魚⋯⋯由於虎眼具有變態的性格設定，更能突出徒弟門惟命是從的荒謬和無稽。

漫畫中牛股的形象。（圖片擷取自：http://bit.ly/2Fz02IM）

又如牛股權左衛門的改編，在小說中，牛股基本上不帶什麼「戲份」，只是虎眼的代理師範，「三十多歲，而且有妻子，是個容貌怪奇、身材魁梧的男子漢」，只在跟伊良子的兩度對決時稍作描寫。

但在漫畫中，牛股成為一個存在感非常強烈的角色。他對虎眼達至死心塌地，一心一意地遵從虎眼命令：他被虎眼用刀將口部割裂，相貌變得醜陋、為求得到虎眼賞識「不惜閹割並且殺害青梅竹馬」、首度復仇時發狂殺人、死後仍能行動等怪異等舉動。成為故事中因「忠心」令行為極度扭曲的其中一人。

其他角色亦是如此，小說中伊良子一開始便是虎眼門之人，順粹因為跟阿郁之事敗露，所以遭到懲罰，後來才對虎眼門報復，亦無意間因砍馬遭到忠長賞識。但在漫畫中，伊良子被塑造成出身低微，為求出人頭地而不擇手段的大反派角色。

2. 漫晝補充大量細節，塑造較完整人物性格

小說中〈無明逆流〉一章只有三十多頁，作者精簡地簡單帶出人物性格，如上文寫虎眼的精明，又如伊良子事敗心虛無法專注對決等。由於篇幅所限，小說對許多角色只略略帶過，而漫畫正正利用了這些發揮空間，為漫畫角色添上細緻的描述，塑造出較為完整的人物故事。

藤木在漫畫雖然是主角，但在小說中並沒有大量刻劃藤木，只有在他首次復仇及對三重之情時對藤木有詳細一點的著筆。當他得知師父被殺後與伊良子交手時，由於他低估對手實力，閃避不及左臂被砍斷後，仍強自集中精神觀看牛股的比試。伊良子被逐出門後，三重不願從己，甚至到虎眼死後，三重態度依然不變，於是藤木內心出現掙扎。

但在漫畫中，為藤木鋪設了完整的故事。表面上，他是個盲目服從虎眼命令之人，當虎眼叫他手執鐵棒攪拌沸湯，他無懼皮膚燒焦地照做；當虎眼發瘋，要他按住三重屈身伊良子時，他照做⋯⋯但其實他是遭上天遺棄的農家之子，在差點被殺死之際被虎眼收留，他不違抗命令不是懼怕師父或是盲目，而是出自於內心對失去的恐懼，希望保住身邊重要的羈絆。他做不願之事時，內心同樣會劇烈反抗，令他不期然流鼻血。他比任何人都壓抑，同時他亦比任何人更著緊自己的失敗，要痛恨自己的無能。

另外，漫畫中虎眼雖為瘋癲之人，但在他內心中亦有不為人知的故事。他具有超然的實力，卻被柳生計算，失掉將軍劍術指南之職，使他含恨終生。雖則他殺死了阿郁的未婚夫，但這不是他所甘願的，是因為主上要求為「七步念珠」試劍⋯⋯

不得不提，漫畫對三重的細緻心理描寫。在小說中，三重由結至終不曾愛上過藤木：「在我心中，早已認定伊良子大人是我的夫婿。縱然伊良子大人看上別的女子令我很失望，但只要他還活著，我就不可能另擁夫婿⋯⋯」、「三重不斷纏著源之助，要他告訴好比武當時的狀況⋯⋯眼神總是飄浮在虛無的空中」、「無當口中說著可惜時，既包含了殺父、背叛之恨，卻又像刻意把自己全心全意我愛慕，用憎恨來扼殺，像是苦惱的吶喊」、「堅決不肯嫁給藤木」⋯⋯ 但在漫畫中，三重的心思顯得更為複雜隱悔。從她童年長期遭扼殺的自由，到以為雨過天晴時的笑容，然後對藤木的失望，又是對藤木的依賴等。筆者覺得南條範夫對三重的心境作出了非常精彩的呈現。

3. 漫畫中劍術表現創作

漫畫中精彩的劍術表現。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/REHqOlBhTdA）

小說對於劍術的描寫可謂相當簡略，「流星」只是「快速橫砍的魔劍」、「飛燕反切」只是交鍔時趁對方使力的反砍、「飛猿橫流」是斜步反砍⋯⋯只有在描寫「蛤蟆劍法」時有深入的說明。

漫畫則對以上種種招式作出了相當獨特的解讀，甚至連藤木的招式進化亦交代得一清二楚。更借助小說對「逆流」的描寫：「以腳趾夾刀」，作出了衍生，重塑了「虎眼洗．星之流」以左手手指夾劍加強威力的形象。對於劍術動作的精彩刻劃是漫畫大幅優異於小說的地方。

額外一提，漫畫跟小說一樣，皆寄託了秘招的迷思。所謂絕招只要一擊不能殺死對方，第二次對決若不作改變，便會反被殊殺。兩個版本中，藤木之勝跟虎眼之敗都是這個原理。

漫畫跟小說截然不同的中心思想，到底哪個比較好看？

經過上述比較，相信大家經已發覺，在同樣是〈無明逆流〉的故事，漫畫重點在病態的武士道精神，小說版則重點在人物間的無奈。

若單以〈無明逆流〉的內容精彩度來說，漫畫詳盡細緻的描述，令小說精簡的描述相形見絀。甚至可以說，小說版根本無法跟漫畫版比擬。

但在另一方面看，小說是以完整11場的比試作為全書內容，〈無明逆流〉只佔其中一小部份，甚至只是書中描寫得最為顯淺的篇章。小說《劍豪生死鬥》的精彩之處在於一浪接一浪的對決故事鋪敘，教人看著不會覺得冗長，反而被恰度精簡的內容吸引到欲罷不能。

最後，筆者個人片面地認為小說比漫畫好看一點點，但我亦推薦大家不妨看看漫畫版。

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