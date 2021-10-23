跆拳道｜國技院首現儀式禮袍啼笑皆非　竟出自著名韓服設計師之手

在最近韓國國技院舉行的「第二屆九段頒授典禮」中，採用了黃、藍、紅色的復古典禮禮袍，與跆拳道形象格格不入。難怪網民嘲笑為「黃袍加身」、「Cosplay大會」。到底國技院跟跆拳道有何關係呢？



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周三（20日）韓國國技院（又稱世界跆拳道總部）在位於首爾市江南區的主場館中，舉行「第二屆九段頒授典禮塈第三屆九段升級考核試」，一共有16位九段者出席典禮。

在世界跆拳道中，九段是黑帶者最高的段位等級，可算是跆拳道習者的最高殊榮。八、九段晉升者除了必須擁有八段段位外，還要經過國技院的培訓及嚴格審核。他們必須在兩天內完成共計10小時的培訓，其中包括6小時的品勢（實踐技術）、2小時的防身技術（實際演練）、2小時的武術哲學（理論）。

但說到今次九段頒授典禮最引人注目的，莫過於首度登場黃、藍、紅色的典禮禮袍。

典禮禮袍由世界著名韓服設計師Mok Eun-jung設計，黃色禮袍由國技院院長穿戴，藍色禮袍由國技院副院長穿戴，而紅色禮袍則由九段者穿戴。禮袍以韓國傳統圖案、各種跆拳道動作、太極標誌和國技院標誌等作為設計元素。（圖片擷取自︰https://bit.ly/3jtZxpp）

典禮禮袍由世界著名韓服設計師Mok Eun-jung設計，黃色禮袍由國技院院長穿戴，藍色禮袍由國技院副院長穿戴，而紅色禮袍則由九段者穿戴。禮袍以韓國傳統圖案、各種跆拳道動作、太極標誌和國技院標誌等作為設計元素。

自2009年開始，國技院便一直推行各種研究，當中包括開發禮儀服、跆拳道服、裁判儀式等項目，但一直沒有付諸實踐。筆者推算國技院是參考學府所用的禮袍概念而設計，希望透過獨特設計的禮袍使頒授典禮更為莊嚴。

可是，國技院禮袍推出後跆拳道界反應兩極，一方認為禮袍突顯九段者地位，另一方卻認為禮袍設計有違跆拳道高段者「返璞歸真」的精神。甚至有網民嘲笑頒授典禮為「黃袍加身」、「Cosplay大會」。

不知大家對於國技院新推出的禮袍又有什麼看法呢？不妨留言分享意見。

推廣跆拳道的組織——國技院

國技院，又名世界跆拳道總部，舊稱跆拳道中央道場，亦是跆拳道學院（World Taekwondo Academy）的總部。國技院不僅是武術場地，更是韓國跆拳道的推廣組織。

國技院跟世界跆拳道聯盟（簡稱世盟，World Taekwondo）功能上有所不同：國技院主要處理跆拳道武術的九大事務，包括世盟品／段證晉升審評、教練培訓研修、技術研究、表演團培育、向世界普及和交流跆拳道、舉辦跆拳道大會及活動、宣傳及文化振興、建立國際形象等，而世盟則負責拓展跆拳道運動（即奧林匹克跆拳道）。

在此處需要特別留意的是，國技院所推廣的是代表韓國的國技——戰後韓國十大武館（青濤館、武德館、智道館、松武館、彰武館、講德院、正道館、吾道館、韓武館等）整合出的「跆拳道」，而不是我們一般所見的運動跆拳道。換言之，國技院的其中一個重要功能就是推廣完整武術層面的跆拳道。

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