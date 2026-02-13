六國酒店自助餐獨家優惠｜新年適用+任食龍蝦送鮑魚鴨掌+4折起

自助餐獨家快閃優惠｜灣仔六國酒店推出快閃4折優惠，最平$309就食到！優惠更可在情人節、新年期間使用，仲包埋加一服務費！ 由極具奢華感的「華麗盛宴大匯演」自助晚餐，到浪漫爆燈的「果漾花語」下午茶，以及適合商務聚會的半自助午餐，全面滿足大家需求。餐廳以優雅的維多利亞風格設計，配上專業廚師的即席表演，絕對係近期慶祝節日或家庭聚餐首選。



六國酒店推出自助餐快閃低至4折優惠。（官方圖片）

六國酒店自助餐快閃優惠｜新春及情人節優惠加碼！吃足4小時＋免費升級紅白酒任飲

六國酒店於即日起至2月28日晚上23:59，推出自助晚餐快閃4折優惠，2人同行更即減$10。優惠更可用於農曆新年和情人節，而且可免費將用餐時間由2小時升級至4小時，兼免費升級任飲紅白酒，啱晒近期慶祝節日或家庭聚餐，邊享美食邊飲酒。

六國酒店自助餐快閃優惠｜歐式氣氛餐廳！慶祝節日一流

六國酒店Le Menu裝修走古典英式風格，深綠色皮革長椅搭配大理石圓桌，大廳掛有水晶和華麗吊燈，充滿浪漫典雅氛圍，用餐體驗極佳！

六國酒店自助餐快閃優惠｜送堂弄原隻鮑魚鴨掌

六國酒店自助餐今次以「華麗盛宴大匯演自助晚餐･龍蝦･扣鮑魚･片皮鵝」為主題，主打高質食材與現場互動感。最受矚目的莫過於每晚 6 時 45 分登場的「堂弄原隻鮑魚鴨掌」（每位一客），滋味濃郁。海鮮迷必掃冰鎮海鮮區，波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳及麵包蟹源源不絕供應。熱葷方面，芝士蘑菇焗蟹蓋、酥炸生蠔及避風塘炒龍蝦鉗更是誠意之作。此外，鐵板燒區由廚師即席煎香鴨肝多士、虎蝦及牛脷，噴香誘人。

六國酒店自助餐快閃優惠｜農曆新年、情人節限定菜式＋廚師即席獻技

適逢農曆新年，酒店於2 月 17 日至 21 日 即年初一至年初五特別加推寓意吉祥的菜式，如「發財好市」髮菜蠔豉豬脷及「年年有餘」清蒸星斑件。而 2 月 14 日情人節當晚，每位賓客更可獲贈心太軟一份，為浪漫夜晚畫上完美句號。甜品區同樣精彩，除了榮獲文憑獎的朱古力蜜柑慕絲蛋糕，每晚更有火焰雪山或橙酒班戟表演，周五至周日更會同時進行雙重甜品表演，視聽享受極致昇華。

酒店更設有別具特色的鐵板燒，由廚師現場烤製各式各樣的食材，包括鴨肝多士、虎蝦、牛脷、雞軟骨及多春魚等。新鮮的食材在鐵板上滋滋作響，飄來陣陣香氣，非常吸引！

此外，餐廳在不同的日子也會推出廚師即席烹調不同食材的表演環節，例如法式龍蝦海鮮酥皮盒、火焰雪山、法國經典橙酒班戟，無論是視覺、嗅覺，還是味覺都能得到非常滿足的享受！

六國酒店自助餐快閃優惠｜浪漫櫻花下午茶！4小時任食打卡勝地

除了自助餐、六國酒店亦推出的「果漾花語･下午茶自助餐」。2 月起以「櫻花與熱情果」為主題，將春天的氣息融入精緻鹹甜點。下午茶自助餐供應時間長達 4 小時！必試鮮蝦牛油果配熱情果莎莎、粉色系的櫻花蒙布朗和櫻花意式奶凍。現場更特設「櫻花牆」供客人拍照留念，彷彿置身日本。現時 2 人同行優惠低至 43 折，兩位僅需 $418，人均約 $209 即可享受一個粉紅色的午後時光。♥️歎住下午茶打卡

超浪漫打卡「果漾花語･下午茶自助餐」結合櫻花與熱情果元素鹹甜點（官方圖片）

六國酒店自助餐快閃優惠｜小休靜謐時光！商務及休閒首選半自助午餐

針對平日工作的上班族或商務聚會，Le Menu 推出半自助午餐方案。客人可於沙律吧、前菜區及熱食區盡情任取，並選配一款精選主菜。主菜選項豐富，從奢華的龍蝦意粉配野菌、紐西蘭羊架，到親民的燒春雞或卡邦尼意粉應有盡有。若胃口較小，亦可選擇「輕盈午餐」，僅需 $178 即可享用豐富的自助沙律吧及餐湯。目前獨家優惠由 78 折起，大廚精選主菜只需 $248。在維多利亞風的優雅環境下用餐，能瞬間洗滌工作的疲累。

六國酒店Le Menu｜優惠詳情

六國酒店Le Menu｜自助晚餐

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$988/2位 | 人均$494 | 原價: $1,843.6

長者價錢：$788/2位 | 人均$394 | 原價: $1,623.6

《快閃低至44折》

成人：$499起 | 原價: $921.8 | 5折

長者：$399起 | 原價: $811.8 | 44折

兒童：$309起 | 原價: $602.8 | 47折

快閃日期：即日起至2026年2月28日晚上23:59

兌換日期：即日起至2026年3月31日

地址：灣仔告士打道72號

交通：灣仔站A1出口步行約3分鐘



