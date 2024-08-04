留學注意｜英澳紐等爆B型腦膜炎　半數患者為學生　團體促打疫苗

正值暑假，不少家長會考慮與子女外遊、或安排子女到海外升學。香港醫院藥劑師學會今日（4日）指，全球多地包括英國、紐西蘭、澳洲等地，正流行血清B型腦膜炎雙球菌，惟據該會早前進行的調查，發現受訪家長對腦膜炎雙球菌認知及預防意識不足。



學會呼籲家長在安排子女到海外留學或外遊前，先了解前往的地點是否正流行腦膜炎雙球菌感染，並向家庭醫生諮詢，安排子女接種合適疫苗，以減低感染風險。



港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華（左）及醫院藥劑師學會會長蘇曜華呼籲家長安排即將外遊或留學的子女打疫苗。（右）（受訪者提供）

香港醫院藥劑師學會指，全球多地正流行血清B型腦膜炎雙球菌，包括英國、紐西蘭、澳洲等熱門的升學及外遊地點，其中英國侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，在新冠疫情後大幅上升，約八成個案屬血清B型腦膜炎雙球菌感染。

然而，學會今年2月底至3月初也就此進行問卷調查，訪問110位有意讓子女到海外留學的家長，結果卻發現近一半受訪家長表示不了解腦膜炎雙球菌，有四成家長則指不清楚英國現時流行的腦膜炎雙球菌為血清B型，也不清楚有疫苗可供接種。

醫院藥劑師學會會長蘇曜華提到，有數據顯示，近五成血清B型腦膜炎雙球菌個案為中學生及大專生。（受訪者提供）

學會會長蘇曜華提到，有數據顯示，近五成血清B型腦膜炎雙球菌個案為中學生及大專生，而在上述問卷調查中，家長欲送往外地留學的子女，其年齡大多介乎15至18歲，屬於高危感染一族，故需要及早預防。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，已有多項數據證實，腦膜炎雙球菌感染是急性疾病，患者受感染後，病情可迅速惡化。（受訪者提供）

港大副教授關日華：英國九成不治兒童和青少年在診斷後24小時內死亡

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，已有多項數據證實，腦膜炎雙球菌感染是急性疾病，患者受感染後，病情可迅速惡化；據英國公共衛生監測數據，近九成死於侵襲性腦膜炎球菌疾病的兒童和青少年，是在診斷後24小時內死亡，反映預防的重要性。

他也提及，腦膜炎雙球菌入侵身體其他器官後，或會引起併發症，包括腦膜炎雙球菌血症、流行性腦膜炎、心肌炎、關節炎、肺炎以及眼內炎等；更有約兩成患者康復後會出現後遺症，包括神經系統受損、聽覺受損、視力受損等，表明不能輕視其帶來的威脅。

關日華又引述另一研究，指接種血清B型腦膜炎雙球菌疫苗後，發病率下降96%。他及學會均呼籲家長在安排子女到外地升學、或與子女外遊前，宜先了解前往的地點是否流行腦膜炎雙球菌感染，並向家庭醫生諮詢，為子女安排接種合適的疫苗。