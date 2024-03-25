博士生因皮膚科醫生一句話踏藥劑師之路　研究藥物冀改善基層醫療

尤德爵士紀念基金第37屆獎學金頒獎典禮昨日（24日）舉辦，本屆有約930名學生、3名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。其中一位得獎者陳浩雲 （Howard），中學時期滿臉暗瘡需要求診，當時皮膚科醫生開藥後指「3年內有暗瘡就返嚟揾我」，最終這句說話應驗，令其逐漸對藥物有興趣，踏上藥劑師之路。

本身已是註冊藥劑師的陳浩雲，目前正研究「納米藥物」，希望留在香港，為這地方的基層醫療作出貢獻。



25歲的陳浩雲獲5萬元「2023/24 年度尤德爵士紀念基金研究生獎學金」，目前於香港大學就讀藥物輸送哲學博士三年級生，之前在港大取得藥劑學學士，已是註冊藥劑師。他認為現有的各種治療方法未必最好，希望可以透過不同研究改善病人的生活質素。

提到如何踏上藥劑師之路，他指在中一時因為滿臉暗瘡，父親帶他去看皮膚科，醫生開藥後指「食完呢隻藥，3年內有暗瘡就返嚟揾我，退返錢畀你。」他笑言，確實在3年後才生第一粒暗瘡，這令其逐漸對藥物產生興趣，高中亦因而選修理科。

以「納米藥物」作為研究重點

陳浩雲表示，目前正以「納米藥物」作為研究重點，而研究目前亦已取得肯定，包括曾發表知名期刊論文、正申請美國及中國專利等。他解釋，納米藥物與普通藥物分別，是一般大眾認知，如新冠疫情的口服藥物或注射藥物，其用量會「走到全身」不同部位，故未能達至「標靶藥」的成效；而吸入式藥物則可直接吸入肺部，同時納米科技特性可改善其治療成效，例如針對肺癌等，故將「吸入式藥物」及「納米科技」合併，則可加強現有的治療成效。

不過他亦指，在研究當中亦面對挑戰，因粒子較小較輕，令病人「吸咗入去就會呼返出嚟」，因此要將納米粒子「癡膠水」，以達至適合吸入肺部的大細，落肺部後就會再變回納米粒子。

陳浩雲（左）表示，目前正以「納米藥物」作為研究重點。（余月明攝）

期望擴大基層醫療 以研究用於臨床為目標

被問到為何不讀醫，而是針對「藥劑」有興趣，他表示「醫生係學點去用一隻藥，而藥劑課程可學到『點去整一個藥』」，因此他更針對藥劑有興趣，而未有選讀醫科。他亦期望未來可發展及擴大「基層醫療」，又指現時港大亦投入不少資源予「基層醫療」。他表示，市民一般感冒、傷風等可不用去到醫生一步，單靠藥劑師亦可根據情況配藥，不用特意排隊、給予額外資金。

社區層面方面，他曾在2022年參與「香港大學藥理及藥劑學系／深水埗地區康健中心／醫護行者／2022 年藥賢行者社區外展」，做義工藥劑師，旨在為市民做藥物教育。他提到，活動期間有一位濕疹病人要塗類固醇，惟一直都沒有人教其正確使用方式，而藥劑師就可擔當一個角色，教導其正確使用方法，他又期望日後「基層醫療」可大大擴展，與不同醫療界持分者合作。

他表示，曾在實習期間發現不少病人食藥後沒有成效、或有副作用，令其有感要研發新藥物，望「用第二個角色貢獻社區」，亦以「研究可落到臨床用」作為中期目標；而長遠而言，他期望香港日後設立藥監局後，可尋找自己的角色去貢獻。

堅持留港做藥劑師 陳浩雲：自己生於香港

陳浩雲坦言，在香港做臨床測試確實較困難，因香港只是「城市」，資源未必有其他國家多、規模未必夠大，不過他認為香港經濟資源相對其他國家富裕及集中，仍存有一定優勢，惟都要借助其他地方如內地、大灣區的資源，形容是一個「現實的考量」，亦相信需與不同地區都有「合作關係」。

被問到香港藥物的資源、配套相比其他國家少，為何仍堅持在港做藥劑師，他就指因為自己「生於香港」，自己的藥劑教育亦是在香港，自己很希望推動香港藥劑業界，甚至整個生物科技界發展，期望可盡自己一份力「Reverse個Trend 」。