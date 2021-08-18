【零工經濟．四】製造「虛假的自由」　基層勞工面臨多重剝削

零工經濟為平台發展帶來廣闊的市場和活躍的資本投入，為社會經濟注入十足動能。然而，對基層勞工來說，它所編織的可能只是一個美麗的謊言。



繼Deliveroo改制引發外賣員大規模罷工抗議後，近日另一外賣平台巨頭Foodpanda傳出改制的消息。發起勞資談判的「步兵」外賣員Ken在接受媒體訪問時表示，Foodpanda兩度更新政策，先是在6月底降低服務費底價，外賣員每接到一張訂單，底價平均扣減1元，變相扣減人工；7月初，又將接單率劃一服務費取消，即外賣員也無法得知一單獲得多少底價。「每單外送的收費兩星期更新一次，猶如海鮮價。」他說。

工聯會勞工界立法會議員陸頌雄批評，「零工經濟」在為外賣員製造「虛假的自由」，憶及做外賣員的經歷，他最強烈的感受是「壓力很大」，「我感覺自己像是賣了幾個鐘頭出去，完全沒有自由。」（龔嘉盛攝）

陸頌雄向記者展示Foodpanda外賣員專用APP，「派給你的每一單都要接，因為Foodpanda有接單達標率的要求，達標每單三十幾塊，不達標每單只有二十塊，差別很大。」他說。（龔嘉盛攝）

如果造成意外死亡或永久傷殘，Foodpanda的賠償僅有10萬港元，Deliveroo僅有34.9萬元。造成暫時完全傷殘，Foodpanda提供每周500港元的賠償，上限為十周，Deliveroo相對較高，提供每星期3,880元的賠償，上限為26周。（鄭子峰攝）

【零工經濟系列文章】

一．新興生產組織模式來襲 香港做好準備了嗎？

二．平台因應特性完善服務 形成新式壟斷競爭激烈

三．市場狹小 法規落後 香港零工經濟亟待政府扶持

四．製造「虛假的自由」 基層勞工面臨多重剝削

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《製造「虛假的自由」 基層勞工面臨多重剝削》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。