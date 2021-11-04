香港文藝發展不前三大缺陷　藝術學者官綺雲：教育、資源、專才

香港出生，倫敦長大，在紐約學習中國和日本藝術及建築學，再回到香港教書……香港大學藝術學系主任及副教授官綺雲，足迹遍及中外，收獲了與別不同的藝術觀察和生活體驗——就像融貫中西的香港一樣。藝術家氣息濃厚的她，把藝術當作一項教育使命，希望學生能夠透過藝術更清晰地表達想法，從而更好地與他人溝通。



作為藝術系的教授，官綺雲始終把藝術作為一項教育使命。（受訪者供圖）

學生不缺創意

但需有人指導

「香港學生並不缺乏創意，但需要有人指導。」官綺雲在港大文學院人文學院藝術學系任教將近二十年，她仍記得剛開始教授藝術史的時候，｢選修歐洲藝術的學生幾乎是選中國藝術的學生數量的一倍還多。」

她最初以為是學生覺得中國歷史冗長複雜，｢歐洲藝術史的參考書就薄好多」，後來她才知道，原來大多數小學在西方歷史課上會將藝術史融合在內，哪怕對藝術一知半解的學生，也對梵高、莫奈一眾藝術大師有所了解，對他們的代表作也有些印象，「但是如果問他們文徵明是誰，就完全不知道。」

就像英國作家朱利安·巴恩斯曾經在《另眼看藝術》書中提到，小時候跟著父母到博物館看《笑著的騎士》，自己怎麼也看不明白這幅畫哪裡有意思，裡面有著一撇小鬍子的男人在嘲諷什麼。而在官綺雲看來，學習藝術最初的階段，最好的方法就是多看，「作品就是藝術家的平台，是他們與外界的溝通渠道。」

官綺雲表示，學習藝術要樂於分享自己的看法，不僅是一個好觀眾也要是一個優秀的溝通者。（受訪者供圖）

跳出課堂

活教藝術史

官綺雲提到羅浮宮的一項統計，參觀者觀賞一幅畫所花的時間平均只有差不多7秒鐘，這讓她匪夷所思，因為藝術不應該成為即食品，「要了解藝術，首先是looking（欣賞），面對藝術的時候要一心一意，全神貫注，才能真正與藝術產生交流。」

藝術除了審美，更要啟發思考，「在我的香港藝術史課程，希望我的學生能認識香港更多，了解藝術世界的運作及歷史更多。」作為藝術系的教授，官綺雲始終把藝術作為一項教育使命，它不僅是藝術和文字，還是一個人的精神底蘊，「通過藝術清晰的表達自己的看法，更好的與他人溝通」——這是讓人們了解藝術的重要的原因之一。

畢竟，所有的藝術都是手藝，真正需要關注的是人的發展，「學習藝術要樂於分享自己的看法，不僅是一個好觀眾也要是一個優秀的溝通者。」她提出「活學藝術史」的做法，將課堂搬到亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive），每年還會為學生舉行至少一次專題工作坊，安排學生就香港藝術史課題進行小組研究，邀請國際學者分享相關經驗，帶學生「跳出課堂」。

官綺雲指出，香港藝術人才非常優秀，完全可以同國際藝術相競爭。（Getty）

資金援助不足

藝術發展受阻

「香港不是沒有藝術人才，香港藝術是非常優秀的，絕對可以和國際藝術相競爭。」官綺雲在訪問中不斷強調香港的藝術優勢。

例如今年在芬蘭辦的「喂！拜拜你條尾」藝術展，參與作品展出的程展緯、何恩懷、林東鵬、Cédric Maridet及徐世琪五位香港藝術家，完全「不輸國際平均水平」；可緊接著，她卻搖搖頭：「但是很明顯地，香港藝術家缺少藝術資助。」

2016年立法會文體演出界議員馬逢國進行《藝術工作者薪酬調查2016》調查發現，逾八成受訪者認為收入是剛剛好或無法支撐生活開支，可見大部分藝術工作者都是靠理想在苦苦支撐。然而，民政事務局對此給出的回覆卻是：政府已增撥出若干資源，改善業界的經營環境及支持藝團的專業發展。翻查該局文件，每年在文化藝術方面的經常性開支將近60億元，但有約九成用在官辦文化藝術的硬件管理和辦活動上——換句話說，這變相壓縮了民間文藝工作者的發展空間。

官綺雲無奈地點出，「港府對文化藝術投入的看起來並不少，但分攤到藝術工作者個體的資源實際上根本太少。」例如在國外做主場展覽的花銷很大，「shipping（搬運費用）非常貴，帶大件的作品出去很可能要面臨預算超支的問題，financial support（資金支持）是很需要的。」而在香港從事藝術，若做些個人展覽還算容易，但如果想進一步發展，提升展覽層級，面對的困難就大得多，因為香港藝術家往往無法獨立負擔，「但是國外的藝術家是不需要想這件事的，因為他們的資金支援通常非常充足。」

官綺雲強調，現在港府應該培養多點專才，而不是通才。（受訪者供圖）

策展需要藝術專才

不能只是「睇餸食飯」

例如韓國政府會為本地藝術工作者到外國展覽提供資助，而香港坊間幾十間畫廊則只有幾間是以香港藝術家為主，沒有曝光機會，要生存就更難。即使是有八萬人次入場的巴塞爾藝術展（Art Basel），也不過是財團賺錢盛宴。大牌經銷商和財力雄厚的收藏夾幾乎壟斷了藝術市場，泡沫不斷增大的背後受惠的從來不是本地的年輕藝術人。

官綺雲說，做老師，除了要傳承藝術，還要關注藝術未來的發展，而更多的資金支持，在某種程度上也決定著藝術發展的未來。

除此以外，官綺雲還有另外一個身份——獨立策展人。2014年中國當代藝術家徐冰在香港首展《徐冰: 變形記》，翌年日本藝術家奈良美智在香港首展《無常人生》（《Life Is Only One : Yoshitomo Nara》），都由官綺雲擔任策展人。

在與不同國家和地區的藝術家合作的過程中，官綺雲發現香港的策展人行業發展有所欠缺，比如早些年往往是「睇餸食飯」，策展人要在不同展覽中相互轉換，「可以理解，因為當時的人手不夠，但是現在的環境變化了，就應該進行升級，提高策展人的專業性。」她認為，現在港府應該培養多點「專才」而不是「通才」：「香港需要培養專業的策展人，外國都是專人專項的，這樣才可以和國際博物館有的比。」