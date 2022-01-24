全國人大代表洪為民的百人生日派對，爆出多名高官和議員公然挑戰特區政府防疫呼籲的醜聞，令人質疑他們是否自以為比一般市民更加健康一些，所以可以違反食肆要求、可以拒絕使用「安心出行」、可以脫下口罩近距離交流。儘管不中聽，但一個赤裸裸的現實是，很多權貴的確比普羅大眾要「健康」得多，因為財富、權力、地位等因素通通都會主導社會資源分配，而箇中的差異就難免影響個人的健康狀況，造成健康不平等（Health Inequality）。



在實行資本主義制度的香港，「健康不平等」是個很難引起大家關注的概念，因為對於不少人而言，「健康」是自己的事，「不平等」則指向社會地位和資源分配，兩者之間看似沒有什麼關聯——相信特區政府也不願意承認個人健康會受社會因素影響，否則治港者們就需要為此負上責任；然而，「健康不平等」卻又是真實存在並嚴重威脅著不同階層的問題，會透過飲食習慣、生活環境、工作狀況等等場景的資源差異對人們造成生理和心理傷害。有學者據此疾呼，社會亟待改變，因為「社會不公義（social injustice）正大規模地殘害人民。」



「健康不平等」深度報道系列三之一



詳情請閱讀2022年1月24日出版的第301期《香港01》電子周報《窮人的命也是命 別讓社會不公剝奪健康公平》。按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。

健康不平等．一 | 窮人的命也是命 別讓社會不公剝奪健康公平

健康不平等．二 | 跨代貧窮延續健康不公 誰該為下一代的身心健全負責？

健康不平等．三 | 健康不平等之下 長壽是種「懲罰」

馬穆（Michael Marmot）的研究指出，從社會頂層往社會底層走，地位愈低的人，健康愈差、（Getty）

中大健康公平研究所早前發表的全港首份《健康公平報告》就顯示，社會資源分配的不公義，就會帶來健康的不平等。（中大健康研究所供圖）

鍾一諾認為，「Deprivation（匱乏）指標」更能精準衡量貧窮的情況。（鄭子峰攝）

因為工時長，很多人難有時間煮「住家飯」，更多是選擇出去吃或外賣代替。（Getty）