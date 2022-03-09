第五波｜警惕社交孤立　定時定候關顧　別讓長者困在情緒中

昨日凌晨（3月8日），79歲的梁婆婆被發現在葵聯邨公園女廁上吊自殺身亡，消息指她患有痛症和腦退化症，日前（3月6日）進行快速抗原測試呈陽性後，疑鬱鬱不歡萌生自殺念頭。長者身體抵抗力較低，無疑是疫下最脆弱的一群，加上他們接收資訊和消化能力相對有限，本就需要得到家人和社會的關顧；當疫情升溫，社會出現集體焦慮，長者難免放大負面想法，我們就更加需要關注他們的情緒健康，千萬別讓他們成為孤立無援、自以為已被放棄的一群！



3月8日凌晨，有警員巡經葵涌葵聯路葵聯邨一個公園時，發現一名老婦在公園的女廁內以棉繩上吊。（資料圖片）

長者失援或憂慮成負累

梁婆婆不幸自殺，無疑為社會敲響警號。在第五波疫情持續嚴峻之際，不少市民生計受到重創，加之每天居高不下的確診數和反覆不定的防疫措施，一旦染疫少不免感到無助——家居隔離指引不夠清晰，政府特設熱線無人接聽，快速測試陽性申報平台延誤多時......凡此種種，都將市民情緒推向崩潰邊緣，更何乎本屬高危群體的長者──有長期病患、不敢接種疫苗，不會上網亦不懂如何求助，對面足已危及性命的新冠病毒，難免更加焦慮，也更需要得到社會的支援和家人的支持。

香港臨床心理學家梁重皿告訴《香港01》記者，疫情的種種不確定性，挑動長者本已脆弱的神經。一方面，如果是患有腦退化症等長期病患的長者，更容易受抑鬱、焦慮等情緒困擾，染疫無疑是「百上加斤」；另一方面，他們的聽力和視力都已衰弱，並不方便打電話求助，自我照顧的能力有限，又怕傳染家人，面對疫情時更加無助，難免衍生出種種負面情緒，「不知道怎樣幫助自己，覺得自己就快死，又需要別人照顧，驚自己成為子女的『負累』。老人家有時候會有這種想法，有很多擔憂，覺得自己沒有價值。」

香港臨床心理學家梁重皿告訴《香港01》記者，疫情的種種不確定性，挑動長者本已脆弱的神經，染疫無疑是「百上加斤」。（資料圖片）

「社交孤立」深化負面情緒

事實上，在疫情之前，長者本就面對越趨嚴峻的「社交孤立」問題——即與家人、朋友或其他人缺乏接觸，不僅會產生孤獨感，亦會構成嚴重的公共衛生風險。

立法會秘書處資料研究組日前（3月3日）發表《應對長者社交孤立的措施》資料，其中引述世界衛生組織數據指出，「社交孤立」的長者比一般長者罹患心贓病和中風的風險高出29％和32％，而且有較高比率患上晚年抑鬱症、出現自殺行為；新冠疫情延宕兩年，長者社交孤立更加常見，例如在2020年錄得438宗長者自殺個案，是1973年以來最高數字。

不過，梁重皿提醒，有情緒困擾未必等同自殺。衡量個人自殺風險涉及眾多因素，例如身體狀況、家庭關係、是否獨居老人、有否精神疾病、性格悲觀還是積極等等，歐會影響他們的抗疫能力和紓解情緒的能力。

積極面對疫情，更加需要主動關心別人，尤其是家中的老人。（李澤彤攝）

每日定時關懷長者

梁重皿指出，積極抗擊情緒困擾的關鍵，在於「控制感」的建立，而維持日常生活狀態、建立良好習慣、適量家居運動，都令長者對生活產生一定預期、知道自己會做什麼。如果長者有同住家人，應該每日為長者量血壓、體溫等等，令長者更清楚自己的身體狀況，亦能夠及早發現不適，令他們更有「掌控感」。如果是獨居老人，緩解長者孤單感的方式，更離不開家人的關心和支持。

梁重皿建議，「家人可以每日定一個時間，與長者聯絡，令他們對生活有一定的預期，能夠一定程度上緩解長者孤單感。」他提醒，當長者面對情緒困擾時，未必會直接表達情緒，「不會說不開心，想自殺。但你可以觀察到，他們的胃口變差，不吃藥，不理自己。這些徵兆提示長者可能有情緒困擾。如果的確如此，就應該盡早應診。」