立會角色・下｜由抗爭變協商　立法會如何制衡又配合政府？

2019年反修例風波過後，中央出手制定《港區國安法》和修改選舉制度，立法會直選議席被減少至20席，新一屆議會中泛民主派幾乎絕迹，「清一色」建制議員表現如何見仁見智，但特區政府施政卻未有太大改善。有人認為議會監督空間和權力被大幅削弱，亦有人認為當局只是把行政立法關係由「對抗」撥亂反正成為「協商」。然而，如果議會制衡權力不足，又可如何配合政府提高施政效能？



北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員林朝暉認為，過往制度賦予議會相對較大的制約權，雖行「行政主導」，但直選制度又鼓勵議員傾向與政府「對着幹」，以顯示自己的監督權力，「但完善選舉制度後的立法會，其直選議席的比例大幅減少，只有20席。新增的40席選委界別議員，其選票基礎與特首選舉來自同一班人，行政立法關係亦相信會從過去的『對立』轉向『輔政』。」

那麼，立法會有多少空間「輔政」？又有多少空間監督政府？？尤其是改制後的立法會，行政主導得以加強，如果議會權力不足，未來是否應該賦予立法會更多制衡政府的權力嗎？

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《會內抗爭變成會外協商 立法會如何制衡又配合政府？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

林朝暉認為，過往制度賦予議會過大的制約權，雖行行政主導，但直選制度又鼓勵議員傾向與政府「對着幹」，未來議會會由「對立」轉向「輔政」。（廖雁雄攝）

蔡子強認為，現屆立法會的監督能力有所下降，體現在現屆議員對議題的熟悉程度和議會監督空間的變化上。（鄭子峰攝）

林朝暉指現時立法會的「遊戲規則」和政府「箍票」的能力經已改變。（受訪者提供）