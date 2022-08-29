外才難求因為高球場太少？就跟行會成員談談新加坡如何收地建屋

為了反對粉嶺高球場收地建屋，到底可以去到幾盡？繼早前香港哥爾夫球會提出保育飛蛾蝙蝠、防止潛在沉降等令人摸不著頭腦的理由之外，本身擁有球會會籍的行政會議非官守成員湯家驊日前（8月25日）再獻新猷，把「高爾夫球場太少」和「公營房屋比例過高」歸咎為近年海外人才轉戰新加坡的根本原因。然而，姑勿論他倒果為因，單是比較星港兩地球場數量卻不提當地政府如何收地建屋已經不太公道——須知道，新加坡曾經規劃28個高爾夫球場，後來有11個陸續被政府徵用，目前只剩下17個，合共佔約1500公頃，當中有400公頃已經確定會被收回重新發展。



新加坡曾經有28個高爾夫球場，後來陸續被政府徵用，目前剩下17個。（資料圖片 / 羅君豪攝）

2018年6月「土地大辯論」公眾諮詢期間，《香港01》就此到訪新加坡，探究當地土地利用和城市規劃經驗，冀為我們未來的城市面貌帶來一些想像和啟發。被譽為當地「規劃之父」、曾任建屋發展局局長及市區重建局局長的劉太格，便向我們分享了新加坡如何以人為本、善用土地的「魔法」，當中特別提到當地政府對於高爾夫球場的態度。

劉太格透露，新加坡最多曾經規劃28個高爾夫球場，但後來政府為了住屋需求、基建發展、經濟轉型，已經收回不少重新發展。翻查當地新聞，過去至少有11個高球場已經陸續被政府徵用，截至目前只剩下17個，包括14個私人球場和3個公共球場，合共佔地1500公頃，是新加坡土地總面積的2%；而當地政府已經計劃，直到2030年之前，將會收回當中400公頃高爾夫球場土地進行重建，用作住宅、商業及其他發展。

無可否認，「高爾夫球」這項小眾運動的確備受精英青睞，也是中產階級最為渴望的身份象徵。高達發達的新加坡當然也不例外，據說連已故「新加坡國父」李光耀也是高球運動的愛好者；而在1990至2000年代，據報新加坡人最嚮往的「5C」追求當中，與高爾夫球息息相關的鄉村俱樂部會員（country-club membership），便與現金（cash）、汽車（car）、公寓（condominium）、信用卡（credit card）等事項並列。

曾任新加坡建屋發展局局長及市區重建局局長的劉太格指出，新加坡能夠善用土地的關鍵，在於以人為本的目標、放眼未來的規劃、說到做到的執行。（資料圖片 / 羅君豪攝）

不過，隨著城市轉型，人們對於公平分享經濟成果和提升生活質素的呼聲越來越高，新加坡也不得不考慮如何處置佔有大量寶貴土地資源的高爾夫球場。尤其是經歷2011年大選，長期執政的人民行動黨得票率減少超過6個百分點，更加堅定當局必須著手回應普羅大眾生活困局的意志，包括解決人口激增帶來的空間擁擠。在2013年，新加坡政府宣布將會重新分配高球場用地——預計到2030年，球場數量將由2010年峰值下降40%；預計到2040年，球場密度將由每25萬名居民享有一個減少至每43萬名居民才能享有一個。

無可否認，即使是在「一黨專政」的新加坡，徵收高爾夫球場計劃也不是完全沒有引發爭議。和香港一樣，有些高球愛好者非常擔心將來無法延續這項運動，也有個別國會議員關注一旦收回球場砍伐樹林或會永久失去相關生物多樣性，亦有學者建議可以改劃成為對生態影響較低的中央公園。然而，和香港不一樣的是，這些聲音並沒有動搖當地政府的決定，而當局始終明白大量球場的存在將會繼續犧牲整體利益，政府必須致力確保國民能夠公平分享有限空間——正如去年2月更新的《2030年新加坡綠色發展藍圖》（Singapore Green Plan 2030）所強調，如何促進不同利益相關群體能夠公平共享經濟、社會和實體空間，對於當地政府、企業和國民共同邁向永續發展目標尤為關鍵。

就在今年4月，新加坡國家發展部長李智陞宣布，正式啟動南部瀕水區（Greater Southern Waterfront）轉型規劃，當中包括將一幅位於紅山市鎮、佔地48公頃、名為岌巴俱樂部的高爾夫球場發展成為住宅區，預計可以興建6000個組屋和3000個私人單位，並會設有一定比例的辦公場所、開放空間、自然公園步道——後者將會連接附近的自然保護區和再生森林，橫跨逾200公頃綠地，為居民提供休閒去處，享受綠色景觀。

粉嶺高爾夫球場發展方案由2012年開始討論，至今仍然未有定論。（資料圖片）

南部瀕水區轉型計劃早於2014年被納入每五年更新一次、為未來10至15年發展制定每塊用地面積大小、使用用途、發展參數等具體安排的《總體規劃》（Master Plan）；至2019年8月國慶群眾大會，現任總理李顯龍就此提出發展該區成為集生活、工作、休閒於一體的新場所；及後，原定去年年底租約期滿的岌巴俱樂部，在球場和會所這兩方面分別獲得延長租約至今年6月30日和明年3月31日，以便清空、復原場地；直到今年，計劃正式上馬，首批組屋最快可在三年內推出。從規劃到落實，前前後後，大約十年。

反觀香港，粉嶺高爾夫球場發展方案由2012年開始討論，至今仍然未有定論。當年早有環保團體建議以粉嶺高球場作為新界東北發展計劃的替代方案，香港大學民調顯示65%受訪者表示認同；到2015年，梁振英政府聘請顧問展開《發展新界北部地區初步可行性研究》，當中圍繞高球場提出局部發展32公頃和全部發展172公頃兩個方案；至2018年，林鄭月娥政府發起「土地大辯論」，由她委任的土地供應專責小組將高球場列為優先選項，並傾向支持先行局部發展後再全部發展。正當外界以為終有寸進，但到2019年，特區政府竟然無視土供小組建議，容許原定於2020年8月31日約滿的香港哥爾夫球會續租至2023年8月31日，屆時才會局部收回32公頃興建公營房屋，其餘140公頃則繼續以象徵式1,000元地價續租至2027年6月30日，往後不再寬免地價；方案本身已經「縮水」，不料直到今年5月，當局又再「縮沙」，表明只會動用當中約9公頃用地興建1.2萬伙公營房屋及公共設施，其餘劃作生態公園，預計最快要到2029年才可落成。

及至近月，由政商權貴主導的反對聲音更是頻頻發功，不時搬岀反對民粹主義、保育飛蛾蝙蝠、防止潛在沉降、維護小眾權益等等令人摸不著頭腦的理由；而有超過三分之一成員申報與高球場存在利益關係的環境諮詢委員會，罕有地經兩次會議接近20個小時的討論仍然未能作出決定，需要暫緩至明年4月再續審議，曾任土供小組主席的環諮會主席黃遠輝昨日（8月28日）更直言，球場或許需要調整佈局、縮減發展規模，才能通過環評報告；本身擁有球會會籍的行政會議非官守成員湯家驊同樣誇張，竟然把「高爾夫球場太少」和「公營房屋比例過高」歸咎成為近年海外人才轉戰新加坡的根本原因。

本身擁有球會會籍的行政會議非官守成員湯家驊，把「高爾夫球場太少」和「公營房屋比例過高」歸咎為近年海外人才轉戰新加坡的根本原因。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港與新加坡無疑是經常被直接比較的兩座城市，同樣經歷英國殖民管治、面對天然資源匱乏、深受地緣政治影響，但也同樣創出驕人經濟成績、成為東西文明薈萃之都，如今一個陷入人才外流的移民困境，另一個則是首屈一指的宜居城市，箇中差異確實存在很多值得思考的空間。然而，作為特首智囊的行會成員，在借鑑海外經驗的時候，倘若只是「知其然而不知其所以然」，甚或為了達到某種政治目的、維護某些既得利益，而選擇性套用有利於己方觀點但並不全面的理據，那恐怕絕非對全港市民負責的做法。

再者，「多」與「少」或「高」與「低」，本來都是相對概念，理應根據實際情況才可作出客觀判斷。假如為了突出「香港高爾夫球場太少」，而無視新加坡高球場數量的變化以及當地政府致力收地建屋的工作，這樣的比較也就不太公道。事實上，新加坡現存的17個高球場中，至少已有6個不獲政府續租，未來還將進一步減少；相比之下，擁有6.5個私人球場、3個公眾球場、4個公共練習場的香港，高爾夫球場數量真的太少嗎？又或按照湯家驊提出「香港公屋比例過高」無法吸引外才的說法，對比新加坡的情況，其實香港公私房屋比例只有4:6，遠遠不及新加坡的7:3，難道香港公屋真的太多嗎？雖說香港享有言論自由、容許百家爭鳴，但行會成員總該帶頭保障公共討論的質素。

更重要的是，行會成員對公共政策舉足輕重，無論來自哪個階級背景、擁有什麼運動喜好、涉及任何利益集團、信奉哪套發展理念，當他們評論時事、分析問題、解說政策時，始終應該以全港市民利益為依歸，而不是利用有關公職身份的知名度或影響力，去放大傾向某個既得利益群體的聲音，否則不但無法成為公共利益的捍衛者，甚至可能因而一葉障目，也就無法實事求是地面對問題、認識問題、解決問題——正如湯家驊一樣竟然倒果為因——即把香港可用土地、私人房屋、貴族球場、國際學校等等全部供不應求的不再宜居之「果」，當成人才外流或外才難求之「因」，卻未有從結構上洞悉特區政府長期放棄土地發展主導權力、任由既得利益集團喧賓奪主，才是問題真正根源。