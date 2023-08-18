香港援外醫療．三｜廣西醫護老撾送光明：國家強大我們才能走出去

「60年前，在醫療水平方面，我們仍是需要國外來援助的，相當於是醫療技術的『輸入國』；但現在，我們已經是個『輸出國』，我們的醫療技術能夠輸出去，幫助到更需要的國家。」今年是中國援外醫療工作60周年，在香港共享基金會的牽頭下，派駐老撾進行白內障復明手術的第三批廣西醫療隊隊長蔣艷華，特別有感觸。



「香港援外醫療」專題報道之三



港產慈善機構「共享基金會」，攜手廣西、黑龍江、山西、福建等省份的醫療力量，在五個醫療基礎薄弱的國家，展開「全面消除白內障致盲行動」。（夏家朗攝）

60年前，非洲國家阿爾及利亞剛吿獨立，便因各種傳染疾病流行而陷入公共衛生危機，故向國際發出緊急醫療呼籲；當時中國同樣處於發展初階，迅速響應成為第一個向其派遣醫療隊的國家，並在當地展開為期兩年的義診。60年來，中國持續成為全世界唯一一個長期無償向其他發展中國家大規模派遣醫療隊的國家，累計為76個國家和地區，診治2.9億人次病患、培養超過10萬人次醫護人員、援建130多所醫衛設施。

但很長一段時間以來，不少香港市民可能對於國家援外醫療工作沒有太大感覺，一是缺乏認識了解，二是未有參與其中。不過，這份大愛無疆的光榮，漸漸開始有了香港的足跡。為響應「一帶一路」倡議，全國政協副主席梁振英在2018年成立專門從事國際人道醫療援助工作的港產慈善機構「共享基金會」，攜手廣西、黑龍江、山西、福建等省份的醫療力量，在五個醫療基礎薄弱的國家，展開「全面消除白內障致盲行動」。

「說句實話，我們醫療隊來到老撾，壓力還是挺大的。」廣西壯族自治區南溪山醫院眼科主任蔣艷華醫生，聯同其他七名醫護人員，自6月初派駐老撾首都萬象45日，在兩架由廣東製造並開往當地的流動手術車上，為白內障病患完成530宗復明手術。醫療隊的壓力來源之一，是共享基金會總幹事陳英凝千叮萬囑的要求——「絕對不能出問題！」因為不管是來自香港的基金會，還是廣西的醫療隊，他們所代表的形象就是「中國」。

蔣艷華從事眼科臨床工作20多年，做過數千宗白內障手術，但也不免對老撾病患的嚴重程度感到吃力。（夏家朗）

白內障是常見的眼睛老化問題，因為眼球晶體的蛋白質會隨年齡和紫外線等因素而變得混濁，形成視力障礙。「對於一些晚期的白內障，國內已經很少見了，但在老撾，我們遇到了很多。」蔣艷華從事眼科臨床工作20多年，做過數千宗白內障手術，但也不免對老撾病患的嚴重程度感到吃力，「我們有一天做了15台手術，有12台都是那種又老、又黑、又硬的白內障，有的甚至還有晶體半脫位，他們的手術難度和風險都會比較高。」

不過，蔣艷華不是害怕手術難做，而是為病人感到可惜。她解釋，目前醫療隊採用超聲乳化技術，「就像用電鑽打石頭一樣」，透過兩到三毫米的切口，利用超聲能量分解混濁晶體，再植入人工晶體；但對於一些比較複雜的白內障，「相當於是越硬的石頭，用電鑽打的時候，能量會越大，時間也越長，對眼睛的損傷就會比較大一些，手術後的反應也會稍微重一點。」蔣艷華一再感嘆，「如果他們能早一點做手術，就能早一點得到更好的視覺效果、早一點享受到更高質量的生活，而手術併發症風險也會小一些。」

老撾日照強烈，時間又較長，白內障發病率偏高，更有年輕化的跡象。但有別於經濟發達地區，老撾保健知識未算普及，醫療資源更是不足，每25萬人口只有1名眼科醫生，而且主要採用比較傳統的囊外摘除手術，平均費用等於當地人民平均月入三倍。很多病人要麼不知道自己患上白內障，要麼根本就沒有能力承擔治療。而共享基金會和廣西醫療隊的到來，就是要為那些基於各種困難而未有治療的白內障積壓病例帶來光明。

為響應「一帶一路」倡議，全國政協副主席梁振英在2018年成立專門從事國際人道醫療援助工作的港產慈善機構「共享基金會」，希望透過消除白內障致盲行動，體現「共享」精神，促進「民心相通」。（夏家朗攝）

「這就是我們的職責，我們的使命，照理說我們對於病患通過手術重見光明的事情，好像見慣不怪了；但是，這些工作背後，有些特殊病例，當了解到他們的故事，再看到他們表現出來的喜悅，就會覺得我們這份工作太有意義了。」蔣艷華提到，儘管醫護人員和老撾人民的語言不通、文化不同，但有一次為做完手術的病人進行眼科護理的健康宣傳教育後，「病人就紛紛上來要跟我們擁抱...因為你讓他實實在在地感受到了光明的福祉，他就會發自內心地去感謝你...大家的心，就真的是相通的...我們在幫助他們的過程中，我們也是很幸福的！」他們因而學會了第一句老撾語，就是kaob `jiai（謝謝）。

「60年前，在醫療水平方面，我們可能需要國外的來援助，我們相當於是一個醫療技術的『輸入國』，但現在，我覺得我們是一個『輸出國』，我們的技術能夠輸出去，幫助到更需要的國家。」今年適逢中國援外醫療60周年，蔣艷華很感慨，也很自豪，因為作為醫護人員，切切實實在前線體會到了整個醫療行業技術水平的突飛猛進。

她以眼科為例解釋，在1990年代，國內縣級醫院可能都還不具備進行白內障手術的技術和水平；後來國家持續採取大範圍的「掃盲」行動，由省級醫院或市級醫院派駐醫護人員，到縣鄉為白內障晚期病患進行手術；到如今，全國基本已經沒有積存病例，而且連縣級醫院都可以進行超聲乳化手術了，可見整體醫療技術水平的明顯提高。

南溪山醫院護理部副主任羅海燕表示：「今年是我們中國援外醫療60周年，也是我們一帶一路倡議10周年，我們能在這個時間點，來老撾參加這項工作（消除白內障致盲行動），我確實感到非常驕傲。」（夏家朗攝）

「全世界人民都要共享健康、共享光明。」南溪山醫院護理部副主任羅海燕，從事臨床護理工作31年，期間擔任眼科護士長13年，對於能夠參與香港共享基金會援助老撾白內障患者復明的項目，感到別具意義。她解釋，一方面是可以通過自己的努力、精湛的技術，幫助老撾白內障患者恢復視力、從而改善生活；另一方面是可以實踐國家「一帶一路」倡議，通過播撒光明這份使命，增進中國和老撾人民的傳統友誼和互相了解，既感受到老撾百姓的純樸和友善，又讓他們認識到我們中國醫護的熱情和專業。

「今年是我們中國援外醫療60周年，也是我們一帶一路倡議10周年，我們能在這個時間點，來老撾參加這項工作（消除白內障致盲行動），我確實感到非常驕傲。」羅海燕的驕傲，既是來自於自身醫療技術水平的提升，「我們得要有這個能力，我們才能夠跨出國門，幫助其他國家的老百姓，讓他們擁有健康和光明」；更是得益於國家的強大。

羅海燕特別提到，這批醫療隊本身所任職的南溪山醫院，本身就是具有歷史文化傳統意義的一所「三級甲等醫院」，不但擁有2,045張病床、兩千多名醫護人員，並且具有一份對外醫療援助的「紅色傳承」、「紅色基因」。原來，在1967年建院的南溪山醫院，本身就是一所為了發揚國際人道主義精神的「國家級抗美援越後方醫院」——在建成首六年內，合共收治了5,432名越戰傷員，並被越南政府授予「一級抗戰勳章」。

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早在2021年3月，香港共享基金會與廣西壯族自治區衛生健康委員會在南寧簽署合作備忘錄，雙方將和老撾衛生部一起展開「消除白內障致盲項目」。由2022年9月啟動以來，截至今年7月中旬，廣西已向老撾派出三批醫療隊，合共26人次；他們和共享基金會老撾項目專員及醫護義工一起，駐守在首都萬象老撾人民軍103醫院開設的項目站點，為當地白內障病患免費進行1,834宗復明手術。第四批醫療隊亦已於8月上旬出發。

每批醫療隊有兩名主刀醫生和兩名副刀醫生，另有四名護士。手術前，病人要由當地醫護義工進行血液常規檢查，再經廣西醫護人員進行裸眼視力測試、測量眼壓、測量角膜曲率、照裂隙燈、眼部AB超等等篩查。手術後，病人會獲安排在醫院眼科病房留醫一晚，翌日一早由當地醫護拆紗布、洗眼睛、測視力後，再經廣西醫護進行眼部檢查和健康宣教，就可回家休養。醫護人員則再展開新一天的工作。

醫療隊成員都表示，這個項目讓他們體驗到了不一樣的生活與工作狀態，也增進了中老人民的民心相通和民意相融，宣揚了中國醫療隊員「不畏艱苦、甘於奉獻、救死扶傷、大愛無疆」的精神，並為改善老撾醫療水平、助力「一帶一路」、構建「老撾命運共同體」等作出貢獻。

第三批廣西醫療隊隊長、廣西壯族自治區南溪山醫院眼科主任蔣艷華醫生，也是項目的主刀醫師。她認為，眼睛的重要性僅次於生命，所以能夠幫助病人重見光明令她倍感幸福。（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院護理部副主任羅海燕，從事臨床護理工作31年，期間擔任眼科護士長13年，對於能夠參與香港共享基金會援助老撾白內障患者復明的項目，感到別具意義。（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院眼科技術指導謝懷林醫生。從1998年起，多次帶隊參加國家醫療隊等組織的白內障復明工程，曾獲中國殘聯頒布「視覺第一中國行動」國家醫療隊模範隊員稱號。（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院副主任醫師曾少傑，長期從事眼科臨床工作的「80後」，尤其擅長玻璃體視網膜疾病的藥物、激光及手術治療。是次項目主要負責病人術前篩查和術後檢查，並為部份病患進行手術。對於國家援外醫療的發展，他感慨國家的日漸強大，同時也為自己能夠走出國門幫助國際友人感到自豪。（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院主治醫師何小娟。「80後」醫學碩士，熟悉角膜病、白內障、青光眼等眼疾的診斷與治療。是次項目主要負責病人術前篩查、術後檢查、手術助手等工作。她感慨這一項目得以順利實施，需要很多部門和很多人的共同努力，才能成功給老撾人民帶來光明，同時促成兩國人民的民心相通。（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院眼科主管護師陸夢。從事眼科護理工作11年的「90後」。對於中國援外醫療工作感到相當自豪，「因為祖國做我們強大的後盾，我們才有機會為『一帶一路』國家傳播光明，把中國先進的技術和理念帶給他們，把中國醫療隊的形象展示給他們。」（夏家朗攝）

第三批廣西醫療隊成員、南溪山醫院眼科主管護師唐佳潔。從事眼科護理工作10年的「90後」。在項目中負責術前檢查，包括測眼壓、角膜曲率等。對於中國援外醫療的發展，感慨非常榮幸能夠生活在強大的祖國，能夠享受國家的保障，同時也因為國家實力的提升，才得以接受高等教育、擁有專業技能、幫助他人復明。（夏家朗攝）