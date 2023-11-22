東非吉布提直擊．一｜因為這班香港人　八旬總統勳章得主盼黃昏戀

11月6日，非洲東邊小國吉布提首都一家綜合醫院內，數十名白內障患者正在等待香港共享基金會團隊的術前常規檢查。測量眼壓、測量角膜曲率、照裂隙燈、照眼部AB超、洗眼、散瞳......這些程序對於當地人來說並不常見，所以大多數人略顯緊張，唯有80多歲的退休族長Ali Guelleh Iltire氣定神閒：「因為我相信中國醫生。」



東非吉布提系列報道之一



吉布提八旬退休族長Ali Guelleh Iltire（右）在香港共享基金會的幫助下，接受白內障手術，成功改善視力。（鄭子峰攝）

「你好。」Ali Guelleh Iltire知道記者來自中國香港後，隨即用普通話問好。他的手術是在廣東製造的流動手術車上進行的，由山西省眼科醫院的醫護人員執刀，採用超聲乳化技術治療白內障。短短30分鐘，他就完成手術下車了，還連連豎起大拇指說「OK」。

翌日一早（11月7日），Ali Guelleh Iltire再到醫院進行複檢。手術前，他的視力只能勉強在兩米範圍內進行手指計數；而手術後，裸眼視力恢復到0.25，可以看到五米遠處視力表上方的第四行圖標。他很滿意手術結果，還指着胸前的勳章，讓記者幫他拍照。

Ali Guelleh Iltire的右眼患上白內障10多年了，近月開始惡化，視力只能勉強在兩米範圍內進行手指計數；而手術後，他的裸眼視力恢復到0.25。（鄭子峰攝）

原來，那是去年由吉布提總統親自頒發的「偉大之星」勳章，用以表彰Ali Guelleh Iltire對吉布提的貢獻。他住在吉布提市區第6區超過70年了，年輕時曾在法國駐吉部隊擔任水電工人；退休後則受當地政府委託，負責調節所處社區的種族糾紛。

「因為我辦事能力高，也很懂得和不同人士溝通，大家對我都很信任，也很願意聽我調停。」Ali Guelleh Iltire說，退休之後的工作比退休之前忙多了，「我每天都要出門，哪裡有糾紛，哪裡就有我。」可是，近月受白內障惡化影響，他不再外出了，「因為連路都看不清楚，我怕跌倒；有時候眼睛會發痛，連頭也痛，我沒有精神再做其他事了。」

Ali Guelleh Iltire退休後負責調節所處社區的種族糾紛，去年獲吉布提總統親自頒發「偉大之星」勳章，用以表彰他對吉布提的貢獻。（鄭子峰攝）

「謝謝你們中國人幫我治療眼睛，我可以清楚地看到東西，就又可以外出調節糾紛、繼續為我的國家服務了。」Ali Guelleh Iltire是索馬里人，見證吉布提從法屬殖民地到獨立建國再到部族內戰等經歷，非常感恩來之不易的民族共融。

他對於過去10年的發展尤為感觸，「因為有你們中國政府的幫助，我們興建多了道路和港口，人們也開始找到工作，我相信我們國家會越來越好的。」被問及復明後最想做的事時，更是充滿自信：「我要結婚，娶個漂亮的妻子，過更好的退休生活！」

Ali Guelleh Iltire一再感謝香港共享基金會的幫助，並對重見光明的新生活充滿希望。（鄭子峰攝）

全國政協副主席梁振英創立的「港產」國際醫療援助機構香港共享基金會，計劃於2022年至2024年內，在東南亞的老撾和柬埔寨，東非的吉布堤，以及西非的塞內加爾和毛里塔尼亞等五個「一帶一路」沿線國家，展開「消除白內障致盲行動」，免費進行3.75萬宗復明手術。梁振英今年3月獲吉布提政府頒授「騎士級獨立日勳章」（La médaille d’Officier de l’Ordre National du 27 Juin），以表彰他對吉布提醫療衞生領域的貢獻。

共享基金會非洲項目總監杜沛欣指出，吉布提項目自今年1月開始，至今已經為當地病患免費完成超過1,300例手術。之所以選擇吉布提，主要因為當地日照強烈導致白內障發病率偏高，而且眼科醫療程度有限——目前只是沿用傳統的囊外摘除手術，加上人民生活普遍貧困——基本上無法負擔治療費用，所以攜手山西醫療隊到當地展開醫療援助。

「我們從事人道救援或者公共衛生工作，最主要考慮項目的作用有多闊，能為人們的生活帶來多大改變。」杜沛欣說，「儘管我們只是治療白內障，但就像這位病人（Ali Guelleh Iltire），他現在更有自信，更加獨立，可以外出社交，也不再依賴家人照顧。」

採編：黃雲娜

拍攝：鄭子峰

剪輯：鄭子峰