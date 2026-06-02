深港綠色科技對接論壇：ESG賦能大灣區企業跨境出海

由環境、社會及治理公會（ESGC）主辦、作為「普惠ESG大獎2026」系列活動之一的「大灣區綠色科技前海考察團」及主題圓桌論壇「深港商機對接：綠色產業趨勢與前海創業實戰分享」，於2026年5月29日在深圳前海深港青年夢工場圓滿落幕 。感謝前海國際聯絡服務投資有限公司的鼎力協調，及各大合作夥伴的積極推廣。



本次活動匯聚了超過40位來自香港、深圳及廣州的企業創辦人、行業負責人與環保專家 。與會代表緊扣ESG的核心框架，深入探討如何打破深港兩地的資源壁壘，借助彼此在可持續發展道路上的獨特角色，攜手協助大灣區企業順利藉由 ESG 優勢「跨境出海」 。

發揮深港雙城優勢：以ESG標準與科技創新合力出海

論壇上，嘉賓們精闢地指出深港兩地在可持續發展道路上的互補角色：香港作為國際金融與標準化樞紐，能提供與國際高度接軌的頂尖 ESG 標準、綠色產品認證與綠色金融通道 ；而深圳則具備強大的技術研發、硬體製造、場景創新與前海獨特的政策落地優勢。兩地協同，能為大灣區企業構築起最強大的跨境綠色屏障與走向國際市場的通道。

嘉賓們分別就綠色建築、循環經濟及低空經濟三大領域，分享了極具啟發性的實踐案例：

1. 綠色建築領域：獨立環境及碳審計顧問 何鳳姿女士指出，香港企業應善用「CIC 綠色產品認證」（GPC），建立與國際標準接軌的綠色申報機制，引導產業轉向主動的可持續發展實踐 ；深圳前海賈維斯數據諮詢有限公司銷售總監陳璇女士展示了他們如何作為數位底座，打通從建材、施工到運維的全生命週期數據鏈條，優化跨境項目管理 ；深圳市華瑞中基節能有限公司總經理鍾雪青先生則分享了如何透過空調節能算法與實務工程落地，推動前沿節能技術在商用及公共設施場景的高效應用。

2. 循環經濟領域：藍地球有限公司 行政總裁倪漢順先生分享了榮獲首屆普惠 ESG 大獎的「智能回收系統」。該系統通過物聯網技術解決了傳統回收方案的高成本的痛點，在香港社區及鄉郊廣泛應用。

3. 低空經濟領域：X Social Group 行政總裁林漢源先生介紹了「ARTopia」慈善項目將硬科技轉化為社會公益（Social），為企業走向海外市場提供了創新的 ESG 行銷解決方案 。

下午實地深訪「低空經濟館」：探秘前沿科技，培育下一代科技興趣

當天下午，考察團一行前往前海的「低空經濟館」及研發基地進行實地深訪，深入調研了零重力深圳飛機工業有限公司與深圳市澤芯未來科技有限公司。代表們在模擬營地中進行了實操演練（實踐）。這種結合產業與研學（產教融合）的創新模式，不僅展示了大灣區強大的硬核科技實力，更被與會者公認是啟迪與培養下一代對航空科技、綠色交通與可持續發展興趣的絕佳搖籃。

致謝與展望

對前海國際聯絡服務投資有限公司與深圳市前海夢工場運營有限公司在本次活動中的高效協調、政策對接安排表達了最誠摯的謝意，也衷心感謝各大合作夥伴在前期及活動期間的廣泛推廣與通力合作，包括香港中小型企業總商會，深圳出海e站通，香港環保科技專業人員總會，團結香港基金，香港科技園等，還有活動贊助商保誠香港，一起為推動深港兩地的綠色科技對接出力。

ESGC 表示，未來將繼續攜手深港兩地業界夥伴，以「普惠ESG大獎」為核心紐帶，為大灣區的中小企業及初創團隊開闢一條無縫銜接的「綠色發展與出海軌道」。