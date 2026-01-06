持續進修基金2026｜2.5萬元如何申請？咖啡、學車等熱門課程一覽

持續進修基金（CEF）為合資格人士提供高達25,000元的資助，以報讀合資格課程，增值自己。誰可以申請持續進修基金？基金的資助金額如何計算？合資格的持續進修基金課程又有哪些？下文已經為你整合所有資訊，並列出10大熱門持續進修基金課程！



持續進修基金可以為合資格人士提供最高達25,000元資助。（GettyImages）

持續進修基金是什麼？

持續進修基金為有志進修的成年人（年滿18歲或以上）提供持續教育和培訓資助。符合資格的申請人在完成修讀基金課程後，可不限次數申領合共最多25,000元資助，並不設有效年期限制及年齡上限。

誰有資格申請持續進修基金？

申請人必須：

1) 在所選修基金課程開課時年滿18歲

2) 屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制

3) 報讀已登記成為基金課程的持續教育和培訓課程

如何計劃持續進修基金的資助金額？

每位申請人均擁有25,000元資助，包括原有的10,000元資助及加碼的15,000元資助。申請人必須先使用原有的資助，之後才能動用加碼的資助，而原有的10,000元資助比率為學費的80%，加碼的15,000元資助則為60%。以下是假設申請者在不同情況之下，報讀課程費用為18,000元的計算例子：

1. 從未申請過持續進修基金

申請者可以使用原有的10,000元及新增的15,000元資助，而申請人要先用盡原有的10,000元資助才能使用加碼資助。申請人在申請使用原有資助時，須要自行承擔20%學費；加碼資助則為40%。

由於課程費用為18,000元，原有資助（10,000元）將會用盡，餘下的8,000元在扣除2,500元的自行承擔學費後，將享有60%加額資助，即3,300元。申請人須自行承擔4,700元（原有資助及加額資助分別需要自行承擔2,500元及2,200元），基金帳戶結餘為11,700元，可獲發還資助為13,300元。

2. 申請過持續進修基金但賬戶尚有結餘

假設申請人有3,000元原有資助仍未使用，他將可以使用該些資助及新增的15,000元加碼資助。申請使用原有資助時，申請人須要自行承擔20%學費；加碼資助則為40%。

由於課程費用為18,000元，盡餘下的3,000元原有資助將會用盡，餘下的15,000元在扣除750元的自行承擔學費後，將享有60%加額資助，即8,550元。申請人須自行承擔6,450元（原有資助及加額資助分別需要自行承擔750元及5,700元），基金帳戶結餘為6,450元，可獲發還資助為11,550元。

3. 申請過持續進修基金並已用盡原有資助的結餘

申請人會直接按加額資助的40%共付比率計算資助，其須承擔的學費為7,200元（18,000元 x 40%），而基金將提供10,800元的資助，基金帳戶結餘為4,200元。

申請持續進修基金有什麼程序？

紙本申請：

第一步：申請人可到持續進修基金辦事處或各區民政諮詢中心索取表格，或可從辦事處網頁下載。

第二步：把已填妥並獲院校／培訓機構蓋印的申請表格正本連同所需文件副本遞交至辦事處。申請所需文件包括1. 香港智能身份證、單程證（如適用）、2. 繳付課程費用的證明文件、3. 成功修畢基金課程的證明文件、4. 語文基準試成績單（如適用）、5. 繳付語文基準試考試費用的證明文件（如適用）及6. 載有申請人的姓名、帳戶號碼及銀行名稱/銀行編號的銀行存摺首頁或月結單。

第三步：郵寄表格或將表格放進收集箱或投遞箱

郵寄：

持續進修基金辦事處，新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室

收集箱或投遞箱（申請表格連同所需文件副本）：

長沙灣政府合署11樓學生資助處（地址：九龍長沙灣道303號）

時間：星期一至五上午8時45分至下午1時／下午2時至5時45分（公眾假期除外）

長沙灣政府合署地下大堂（地址：九龍長沙灣道303號）

時間：星期六、日及公眾假期（全日開放）

持續進修基金辦事處門外（新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室）

開放時間：星期一至日上午8時至晚上11時

電子申請：

第一步：申請人可透過「香港政府一站通」網上平台填寫及遞交電子申請表。

第二步：在網上成功遞交申請表格及所需文件後，列印申請表格並在丁部聲明書簽署或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格。

第三步：交給就讀的院校或培訓機構蓋印以證明申請人已成功修畢有關課程。

第四步：在遞交網上申請表格起計一個月內，把已簽署及蓋印的申請表格正本遞交至辦事處。

收到申請結果通知書：

持續進修基金辦事處收到申請表格後，會向申請人發出電話短訊，確認收妥申請通知。申請人如需要以書面確認，須於遞交申請時附上已經貼上所需郵票的回郵信封，信封面註明「索取確認收妥申請通知」。

如果申請人已經提供足夠及妥當的證明文件，將會在收到表格日起計6星期（已開立帳戶的申請人）或8星期（首次開立帳戶的申請人）內收到申請結果通知書。

持續進修基金如何安排發還款項？

款項將會直接存入指定接收款項的儲蓄或往來帳戶，該帳戶所使用的姓名須與申請人的香港智能身份證姓名完全相同。信用卡帳戶、定期存款帳戶、外幣存款帳戶及貸款帳戶並不適用於發還款項的轉帳。

持續進修基金提供多個課程，而且覆蓋多個範疇。（GettyImages）

持續進修基金有什麼課程選擇？

如欲查閱有關持續進修基金課程的資料，請瀏覽資歷名冊網址或向各註冊院校或培訓機構查詢。此外，亦可致電熱線 3142 2277（由 「1823」職員接聽）以傳真方式索取有關課程資料。

持續進修基金課程的種類均與各行各業有關，包括物流、金融服務、商業服務、旅遊、語文、設計、創意工業、工作間的人際及個人才能及能力標準說明。

熱門持續進修基金課程有那些？

1. 學車

讓學員學習駕駛，從中考獲輕型貨車／私家車駕駛證書課程的駕駛執照，費用大約為$18,960元至$20,610元。至於有不少人都感興趣的電單車，現時只有一間學院提供課程，費用約為$12,000元。

2. 咖啡

專門為咖啡愛好者及有意投身咖啡行業人士提供專業知識，包括咖啡生豆處理、烘焙、調配及沖煮等，令學員掌握咖啡沖煮及經營咖啡店的技巧，提升對咖啡行業的認識，費用由$16,800元至$109,560元。

3. IELTS

專門為有意取得相關資歷的人士而設，學員能通過訓練其聆聽、閱讀、寫作及說話能力，短時間內提升英語水平，費用大約為$5,200元至$19,800元。

4. 陪月

教授中醫藥及產後婦女保健的應用知識，例如產後分期飲食、食療設計、調養常用的中藥及保健穴位按摩等，費用大約為$3,300元至$3,630元。

5. 家居維修

專門為對家居維修有興趣人士而設，學習與實務家居維修相關的知識及技能，例如水務及用電範疇，令學員懂得自行維修家居，費用大約為$15,000元至$30,000元。

6. 瑜伽導師

讓學員學習基本的瑜伽姿勢，以及其他教學重點，例如瑜伽的起源和歷史、瑜伽冥想和瑜伽素食等，有助日後成為瑜伽導師，費用約為$30,900元至33,000元。

7. 寵物美容

教授基本的寵物美容技巧及寵物保健知識，幫助有意入行成為寵物美容師的人士，課程費用約為$20,000元至22,800元。

8. 美甲

學員會學習基礎的美甲知識、指甲修護、水晶甲製作及美甲店的經營與管理等相關知識，課程費用約為$14,800至$19,750元。

9. 烘焙

課程會教授西方烘焙歷史與文化，以及各式麵包、蛋糕及曲奇的製作方法，費用約為$12,620元。

10. 保健員

學員將會學到護理導論及基礎護理技巧、長者和殘疾人士的心理及精神狀況及護理及其他與護理工作相關的知識，課程費用約為$12,100元至$18,000。

持續進修基金辦事處

電話：3142 2277（24小時熱線由「1823」職員接聽）

電郵：cef_sfo@wfsfaa.gov.hk

地址：新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室

網站：https://www.wfsfaa.gov.hk/cef

辦公時間：

星期一至星期五：上午8時45分至下午1時；下午2時至下午5時45分

星期六、日及公眾假期：休息

有關持續進修基金的常見問題