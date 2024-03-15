拾遺不報！小紅書女殯儀館前撿$1500　竟帶回家咁做　網民斥犯法

拾遺不報隨時犯法！有女生於小紅書發文表示，她日前經過殯儀館門口時，見到地上有總共1,500港元現金，於是全部撿起，但後來害怕是否有「都市傳說」，遂拿回家放「神台」壓着，「這錢就拿在手上，回家燒香，放神台壓着了……」。

帖文引來網民熱議，有人指「撿來的錢不能留，會衰」，也有人質疑樓主拾遺不報是犯法，「交到警署比較好」。

大律師陸偉雄曾接受《香港01》訪問回應「執錢」問題，指市民如在公眾地方拾取明知不屬於自己鈔票，即屬不誠實挪佔及剝奪他人財產，已有可能觸犯盜竊罪。



有女生於小紅書發文表示，她日前經過殯儀館門口時，見到地上有總共1,500港元現金，於是全部撿起。（小紅書）

該女生周三（3月13日）於小紅書以「殯儀館門口撿到$1500」為題發文，指當日乘搭小巴下車，就見到殯儀館門口地上總共有1,500港元現金，於是全數撿起，「今天，一下小巴眼前就是1張$500，抬頭前面還有1張$1,000，我都撿了起來了。關鍵這錢是掉在殯儀館門口（今天沒有營業，門是關着的）」。

樓主表示，害怕殯儀館門口地上的錢是否有什麼禁忌，遂把錢拿回家放「神台」壓着。（資料圖片）

樓主表示，當下第1個想法是「看是不是別人掉了」，但後來又害怕殯儀館門口地上的錢是否有什麼禁忌，遂拿回家放「神台」壓着，「後知後覺不會有什麼『都市傳說』吧……這錢就拿在手上，回家燒香，放神台壓着了……」。

帖文引來網民關注，有人質疑樓主拾遺不報是犯法。（小紅書）

帖文引來網民關注，「撿來的錢不能留，會衰」、「放進功德箱」、「夠膽帶返屋企？唔怕有污糟嘢？」。但也有網民質疑樓主拾遺不報是犯法，「交到警署比較好，放在網絡上，小心被曝光，畢竟是犯法的」。

大律師陸偉雄曾接受《香港01》訪問回應「執錢」問題，指市民如在公眾地方拾取明知不屬於自己鈔票，即屬不誠實挪佔及剝奪他人財產，已有可能觸犯盜竊罪。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，盜竊罪最高刑罰為監禁10年。