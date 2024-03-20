來港旅遊食日本刺身埋單近$2000　內地女呻貴慘呼：小腦都萎縮了

「喺香港閒閒哋食個貴價日本刺身埋單上千元」，對香港人來說並非新鮮事，不過早前就有內地女子與男友來港旅遊，連同另1名同行者在1間日本餐廳吃刺身，3人用餐後「埋單」要近2,000港元，她對價目甚為驚訝，於網上發文直言昂貴，「男朋友買單那刻⋯小腦都萎縮了」、「香港物價真的不說笑」。

不過該內地女就被一眾網民指斥點餐前為何不看價錢，「那你點菜不看價錢的嗎？點的時候吃的時候怎麼不萎縮？」。內地女後來反駁網民留言指，進入餐廳前有先看餐牌定價，「說貴是客觀評價，比起廣東同類餐廳，香港確實貴很多」。



早前有內地女子與男友來港旅遊時，連同另1名同行者在1間日本餐廳吃刺身，3人用餐後「埋單」要近2,000港元，她認為很昂貴。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「男朋友買單那刻⋯小腦都萎縮了」為題發文，她早前與男友，以及另1名同行者到香港旅遊，在銅鑼灣1間日本餐廳吃午餐，照片可見3人點了鹿兒島厚切豚肉定食、松露宮崎和牛、海膽極上刺身盛合、2杯梳打飲料和1個茶位，桌面放滿食物，十分豐盛，最後「埋單」1,896港元。內地女於帖文大呻，「香港物價真的不說笑，隨便吃個日料上千，心疼男朋友3秒」。

不過不少網民未有安慰樓主，反指她點單前理應自行弄清楚價錢，「真的搞不清，食完話人哋貴，入去前冇睇過餐牌？講到好似被人劏」、「菜牌沒有價錢嗎？還是忘記了小學時老師教你的佰位數字加法？下單時不知道嗎？」、「又不是下單時沒標價，松露又海膽難道會30塊？」。而她的一系列照片中也有拍下餐牌照片，餐廳清楚列明刺身組合由118至888港元不等，刺身單點則由88至358港元不等。

有網民指出在香港吃日本刺身，本就屬高昂消費，該餐廳定價合理，「日本餐，想便宜都難」、「在香港吃這些食物，這個價是正常！有什麼奇怪！」、「你吃的都是進口貨啊，不貴了，重點要是正品」、「1,800（元）又海膽，又和牛，很正常價錢了」、「兩人千八挺優惠啦」、「這間的食物非常好食，價錢合理」。有網民說部分日本料理價錢較便宜，「香港有很多日本料理，價錢有平有貴任君選擇」、「豐儉由人，可以叫2碗拉麵，300元應該可以埋單」。

有網民直言香港物價一向高昂，「如果你覺得貴，我還是那句『香港不適合窮遊』」。另有眼利網民留意到印單員工名字是「Tony Leung」，與影帝梁朝偉英文名一模一樣，網民笑言，「貴是因為請了梁朝偉來打工」。

有網民就質疑樓主發文的真正目的是「曬命」，吃高檔食物有男友「埋單」，「人哋喺度曬命，你哋以為人哋嗌窮」、「人家是展示自己吃得起」。

樓主後來在評論區留言回應網民的質疑，強調一行人進餐廳前有看餐牌，知道定價，「說貴是客觀評價，比起廣東同類餐廳，香港確實貴很多，正常人有條件吃，但不會常吃」、「貴是貴了點，但挺好吃的」。

樓主否認「曬命」，反駁道「不就吃個上千的飯，這就曬命了？又不是曬房曬車，格局有沒有！」。她又笑言，居然沒留意到服務員的英文名字與梁朝偉同名，「真的被笑死」。