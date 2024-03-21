將軍澳夜間打卡位！星河行人徑測試照瘋傳　網民驚呼：陰陽路咁款

市民夜晚散步都可以「打卡」！除觀塘東九文化中心的白色花海引起網民關注外，有港男日前也在社交平台發布相片，拍到在將軍澳南灣畔徑夜間1條偏僻行人路，有少部份路面被欄杆圍起，上面貼上寫有「夜光行人徑測試中」字條，而路面則留下一道泛藍的熒光色，氣氛浪漫中帶點詭異。照片隨即在網上瘋傳，引起不少網民熱議，有人抵死留言「陰陽路咁款」、「使唔使攞太陽能電筒照住」，亦有人笑言「係咪想嚇死人」。翻查資料，西貢民政處計劃在西貢市中心及將軍澳設置多個「 打卡位 」，包括照片中的「星河行人徑」。



網民分享將軍澳南灣畔徑的照片，圍欄上有「夜光行人徑測試中」的告示。（ fb群組「大埔TAI PO」圖片）

有港男在Facebook群組「大埔TAI PO」中發帖，寫上「又有大茶飯，『夜光行人路』，唔知道舖晒全段路又要開幾多錢呢？」。樓主附上1張照片，在夜間拍下將軍澳南灣畔徑，有少部份路面被圍着欄杆，上面貼上寫有「夜光行人徑測試中」字條，而路面則留下一道泛藍的熒光色，氣氛浪漫中帶點詭異。

照片隨即在網上瘋傳，不少網民留言，「陰陽路咁款」、「7月飲完酒行呢條路，真係畀佢嚇鬼死」、「可以搵龍婆做代言人」、「加多個小販賣糖水」、「藍色幽光」、「幾時整彩虹橋？」。

有網民上傳電影海報，笑言是建成效果預想圖。（《陰陽路》電影海報）

不少網民質疑物料的持久性及性質，「請問夜光係入黑後可以維持幾耐？」、「使唔使攞太陽能電筒照住」、「咁夜晚行呢條路咪好恐怖？佢哋用個啲係乜嘢物料？會唔會污染環境，對人及啲狗有冇影響㗎？」。

翻查資料，西貢民政處計劃在西貢市中心及將軍澳設置多個「 打卡位 」，今次測試的位置是將軍澳南灣畔徑，打算在上面鋪「夜光螢石」同沙粒，物料會在日間吸收足夠紫外線，待夜晚發光，營造出星河效果。

將軍澳灣畔徑打造「星河」 測試鋪設夜光螢石效果浪漫