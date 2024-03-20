將軍澳灣畔徑打造「星河」　測試鋪設夜光螢石效果浪漫

將軍澳灣畔徑正進行工程，不少街坊關注工程內容。西貢區議員方國珊在其Facebook專頁介紹，上址正由民政處打造「星河行人徑」，夜間會閃耀出光芒，營造腳踏星河效果。其中一段約3米的灣畔徑昨日（19日）完成鋪設夜光螢石，以測試夜間效果。街坊無不對該項目讚好，認為非常浪漫。



方國珊拍片報告，「星河行人徑」項目早前在區議會提出。承辦商昨日為3米長的路段施工測試，期間不斷有街坊好奇問「做緊咩」。

方認為，測試路段效果良好，鋪設的物料於日間吸收足夠紫外線後，在夜間會閃耀出光芒，以營造出腳踏星河的效果。如日間陽光不足，可按需要增設紫外線燈，讓夜光物料能夠發光。至於「星河行人徑」的長度，她稱仍在研議中。

施政報告鼓勵18區設置「打卡」地標

根據西貢民政處1月向區議會提交的文件顯示，行政長官於2023年《施政報告》中，鼓勵全港18區「地區青年社區建設委員會」（青建會）為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議，透過不同主題及設計元素，展現地區的獨特風貌，吸引市民和遊客前往拍照及「打卡」留念。

由西貢民政處維護的灣畔徑，是將軍澳市中心居民晚間散步的好去處，因此提出於該徑的部份路段設置夜光行人徑，有關建議已於去年12月獲西貢區青建會支持。參考內地及海外經驗，民政處工程組早前研究於上址鋪設夜光螢石及夜光沙粒。

上述「打卡」地標將以地區小型工程、社區參與計劃或民政事務總署一次性撥款推行，預定今年第2季或之前完成。